Goal.com
Live
UCL Team of the League Phase.jpgGetty/GOAL
James Westwood dan Yosua Arya

Harry Kane, Kylian Mbappe & Tim Terbaik Fase Liga Liga Champions 2025/26 Versi GOAL

Jadi, begitulah! Setelah 144 pertandingan yang luar biasa yang dipenuhi banyak gol dan drama, tirai telah ditutup untuk fase liga Liga Champions 2025/26. Arsenal finis di puncak klasemen dengan rekor sempurna, sementara Manchester City mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar dengan susah payah. Tetapi tiga raksasa Eropa bersejarah telah tersingkir, yaitu Napoli, Marseille, dan Ajax.

'Swiss Model' yang kontroversial tidak disambut hangat oleh para penggemar ketika diperkenalkan musim lalu, tetapi sekarang tampaknya ada penerimaan luas bahwa format baru ini mengungguli fase grup lama, dengan lebih banyak pertandingan elite untuk dinikmati dan rasa ketegangan yang terasa di kedelapan pertandingan. Hal ini juga tak dapat disangkal telah menyebabkan peningkatan jumlah penampilan individu yang menakjubkan.

Tetapi pemain mana yang menonjol di atas yang lain? Berikut GOAL sajikan Tim Terbaik Fase Liga Liga Champions 2025/26, yang hanya menyertakan tiga bintang Arsenal, meskipun mereka mendominasi fase pertama kompetisi...

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    GK: David Raya (Arsenal)

    Arsenal hanya kebobolan empat gol di seluruh fase liga, dan David Raya mencatatkan lima clean sheet, terbanyak kedua di antara semua kiper di kompetisi ini setelah Guglielmo Vicario dari Tottenham. Nikita Haikin dari Bodo/Glimt juga layak disebutkan karena melakukan penyelamatan terbanyak (49) untuk membantu tim kecil Norwegia itu lolos ke babak play-off, tetapi untuk konsistensi murni, Raya tak tertandingi.

    Dari 20 tembakan yang dihadapi pemain internasional Spanyol itu dalam tujuh penampilannya di bawah mistar gawang, ia berhasil menahan 18 tembakan, memberinya persentase penyelamatan terbaik (90), sementara ia juga melakukan 17 penyelamatan gemilang, membantah anggapan umum bahwa ia tidak menguasai kotak penaltinya.

    Meriam London tidak akan mencetak gol terbanyak (23) jika bukan karena distribusi bola Raya, dan jika ia mempertahankan level permainannya saat ini, kiper berusia 30 tahun itu bisa menjadi kandidat utama untuk Trofi Yashin 2026.

    • Iklan
  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    RB: Jurrien Timber (Arsenal)

    Raya juga tak diragukan lagi diuntungkan oleh lini belakang yang kokoh di depannya, dengan Jurrien Timber yang menghalangi jalan menuju gawang bagi semua pemain sayap lincah yang dihadapinya. Memang, pemain asal Belanda ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik dalam duel satu lawan satu, dengan perpaduan sempurna antara kecepatan, kekuatan dan kecerdasan.

    Timber juga merupakan aset besar dalam serangan, selalu mencari umpan terobosan dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menerobos masuk ke kotak penalti.

    "Dia luar biasa di setiap aspek," kata Mikel Arteta setelah penampilan gemilang Timber dalam kemenangan 3-0 Meriam London atas Slavia Praha. "Saya pikir dia telah meningkatkan level permainannya dan level tim ke dimensi yang berbeda." Kalimat terakhir itu tak terbantahkan, dan kesuksesan nyata bisa menjadi bonus dari langkah selanjutnya dalam perkembangannya.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    CB: Virgil van Dijk (Liverpool)

    Virgil van Dijk menunjukkan tanda-tanda penurunan performa musim ini di usianya yang sudah cukup matang, 34 tahun, dengan titik terendahnya mungkin terjadi dalam kekalahan telak 4-1 Liverpool di kandang melawan PSV. Namun, dalam tujuh pertandingan Liga Champions lainnya yang dimainkan Van Dijk sebagai starter, ia hampir tanpa cela, terutama dalam kemenangan mendebarkan 3-2 atas Atletico Madrid, ketika ia mencetak gol kemenangan dramatis di menit-menit akhir pertandingan.

    Itu adalah salah satu dari lima kontribusi gol Van Dijk, yang sekali lagi memimpin dengan memberi contoh di kedua ujung lapangan untuk tim Liverpool yang juga meraih kemenangan besar atas Real Madrid dan Inter Milan dalam perjalanan mereka menuju posisi ketiga. Penurunan mobilitas tampaknya tidak terlalu merugikan kapten The Reds itu di ajang Eropa karena ia telah membuktikan bahwa ia masih mampu mendominasi di udara dan di darat.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    CB: Jonathan Tah (Bayern Munich)

    Jonathan Tah masuk dalam Tim Terbaik Fase Liga UCL 2024/25 veri GOAL setelah penampilan gemilangnya untuk Bayer Leverkusen, dan pantas kembali masuk dalam susunan pemain setelah dengan mudah menjadi pemain andalan Bayern Munich. Pemain Jerman yang menakutkan ini tampil luar biasa saat juara Bundesliga itu meraih posisi kedua dengan tujuh kemenangan dari delapan pertandingan, terutama dalam kemenangan 2-1 mereka atas juara bertahan Paris Saint-Germain, di mana ia mencatatkan delapan sapuan bola dan tiga pemulihan bola sambil menyelesaikan 95 persen umpannya.

    Membangun koneksi instan dengan Dayot Upamecano, Tah telah menjadi ahli dalam memadamkan situasi dan sangat jarang kalah dalam duelnya. Lini depan Bayern yang menakutkan mendapat semua pujian, tetapi Tah telah memberi mereka fondasi untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2019/20.

  • Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    LB: Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Bisa dibilang, upaya PSG mempertahankan gelar juara sejauh ini sangat mengecewakan, dengan tim asuhan Luis Enrique harus puas dengan tempat play-off setelah hanya memenangkan empat pertandingan di fase liga. Namun, Nuno Mendes berhasil meningkatkan reputasinya sebagai bek kiri terbaik di benua Eropa, dengan mencatatkan empat kontribusi gol, termasuk assist penting dalam kemenangan PSG 2-1 atas Barcelona.

    Juara bertahan Eropa ini mengandalkan kecepatan dan kemampuan atletik pemain berusia 23 tahun itu di sisi sayap, baik dalam bertahan maupun menyerang, tetapi performa terbaiknya terlihat di ruang antara lini tengah dan sayap, karena ia juga mahir dalam memotong ke area tengah untuk menghubungkan permainan. Mendes terus membuktikan julukan "pesawat tempur" yang diberikan Luis Enrique kepadanya, dan yang menakutkan, ia masih memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk dikembangkan.

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    RW: Lamine Yamal (Barcelona)

    Mendes mungkin telah mengunggulinya pada bulan Oktober, tetapi Lamine Yamal telah membuktikan bahwa ia tetap menjadi pesepakbola terbaik di planet ini ketika dalam performa terbaiknya, meskipun berjuang melawan cedera kronis dan kesulitan Barcelona dalam menjaga kekompakan di Liga Champions. Total 72 dribel yang dilakukan pemain berusia 18 tahun ini 18 lebih banyak dari pesaing terdekatnya, Jeremy Doku, sementara ia juga berada di peringkat sepuluh besar untuk peluang yang diciptakan per 90 menit.

    Memang, Yamal menyelesaikan fase liga dengan enam kontribusi gol, jumlah yang lebih dari cukup mengingat ia absen dalam dua pertandingan, dan ia tampil gemilang ketika Barca sangat membutuhkannya. Gol solo spektakulernya di Club Brugge akhirnya membuat perbedaan antara hasil imbang dan kekalahan, sementara ia benar-benar tak terbendung dalam kemenangan 4-1 Barca melawan Copenhagen pada pertandingan terakhir, yang memastikan Tim Catalan lolos langsung ke babak 16 besar. Sungguh menyenangkan untuk ditonton.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    CM: Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Dominik Szoboszlai telah memikul beban Liverpool asuhan Arne Slot yang tampil kurang maksimal dalam upaya mempertahankan gelar Liga Primer mereka yang tersendat-sendat, dan telah menjadi kekuatan pendorong dalam upaya mereka untuk meraih penebusan di Liga Champions. Pemain asal Hongaria yang serba bisa ini mencetak total delapan gol dan assist di fase liga, sementara hanya lima pemain yang mencatatkan lebih banyak tembakan tepat sasaran.

    Ketika mendapat peluang mencetak gol, Szoboszlai sangat mematikan, seperti yang dibuktikan oleh tendangan jarak jauhnya melawan Eintracht Frankfurt dan Marseille, sementara sedikit pemain yang mampu menandingi ketepatan dan daya tembus umpannya. Slot juga tahu bahwa tidak ada yang akan pernah mengalahkan kerja keras Szoboszlai, yang telah mencatatkan 38 kali merebut bola dan telah menempuh jarak hampir 21 mil dalam 705 menit di lapangan.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    CM: Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Vitinha sekali lagi menjadi pemain paling konsisten di bawah asuhan Luis Enrique. Manajer Tottenham Thomas Frank bahkan memprediksi bahwa "ia akan menjadi pemenang Ballon d'Or berikutnya" setelah melihat mantan pemain Wolves tersebut tampil gemilang di pertandingan kelima. Vitinha mendapatkan rating 9,9 di Sofascore setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan dramatis PSG 5-3 atas Spurs, dan juga mencetak gol melawan Bayer Leverkusen dan Newcastle, meskipun mencetak gol bukanlah keahlian utamanya.

    Ia adalah pengatur tempo permainan bagi Les Parisiens, selalu berusaha membuka jalur umpan baru dan membawa bola ke depan. Seolah-olah bola menempel di kaki Vitinha, dan ia menggunakannya lebih efisien daripada siapa pun, dengan pemain berusia 25 tahun ini selalu berada di depan untuk umpan-umpan yang berhasil, seperti yang dilakukannya selama perjalanan PSG meraih trofi musim lalu. Keberhasilan yang sama masih sangat mungkin terjadi hanya karena kehadirannya saja.

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    LW: Gabriel Martinelli (Arsenal)

    Obsesi Arteta terhadap bola mati telah mengorbankan para pemain depan Arsenal di kompetisi domestik, tetapi mereka terlihat lebih lincah dalam menyerang di Eropa, sebagian besar berkat Gabriel Martinelli. Pemain Brasil ini telah mencetak enam gol dalam tujuh penampilan, meskipun tiga di antaranya sebagai pemain pengganti, menggabungkan pergerakan yang memukau dengan penyelesaian yang tanpa ampun.

    Meriam London bermain imbang 0-0 melawan Athletic Bilbao dan 1-1 melawan Bayern sebelum Martinelli masuk, dan jika bukan karena dampak langsungnya, mereka mungkin tidak akan mendapatkan hak istimewa babak gugur yang datang dengan finis di dua besar, karena anak asuh Arteta sekarang akan memainkan semua leg kedua mereka di kandang hingga semi-final, jika mereka sampai di sana.

    Martinelli telah mendapat kritik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ia masih memiliki keajaiban untuk menjadi penentu kemenangan dan kemampuan untuk mempermalukan bahkan bek terbaik sekalipun.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    CF: Harry Kane (Bayern Munich)

    Harry Kane semakin matang seperti anggur berkualitas! Pemain berusia 32 tahun ini sedang dalam perjalanan untuk musim terbaiknya di Bayern, sudah mencetak 35 gol hanya dalam 31 penampilan di semua kompetisi, dengan delapan di antaranya di panggung terbesar Eropa. Dua gol untuk mengalahkan Chelsea di pertandingan pembuka adalah puncaknya, tetapi Kane juga menutup perjalanan di fase liga dengan gemilang, mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-0 atas Union Saint-Gilloise sebelum masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol kemenangan melawan PSV.

    Bayern juga mengandalkan mantan pemain Tottenham ini sebagai pemimpin dan playmaker; ia menciptakan peluang hampir sesering ia mencetak gol dan menetapkan standar keunggulan tertinggi. Vincent Kompany telah membangun tim pendukung yang telah memaksimalkan potensi Kane, membantu Bayern mencapai level yang baru. Kapten Inggris ini jelas haus akan lebih banyak trofi, dan mungkin juga menjadi favorit untuk Ballon d'Or 2026 jika ia tetap berada di jalur performanya saat ini.

  • Kylian-mbappe(C)GettyImages

    CF: Kylian Mbappe (Real Madrid)

    Kylian Mbappe tampaknya bertekad untuk mengikuti jejak Cristiano Ronaldo di Real Madrid, dan sekarang ada peluang besar bahwa pemain Prancis itu akan memecahkan rekor gol Liga Champions satu musim Ronaldo sebanyak 17 gol, mengingat ia sudah mencetak 13 gol hanya dalam tujuh penampilan di musim 2025/26.

    Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda dapatkan dari tim Madrid saat ini, yang finis tepat di luar delapan besar setelah kalah di pertandingan terakhir mereka melawan Benfica, tetapi Mbappe melakukan segala daya upayanya untuk menutupi kekurangan kolektif mereka. Ia menduduki peringkat pertama untuk tembakan tepat sasaran di kompetisi musim ini (22) dan sering menciptakan peluang sendiri, sementara mantan pemain andalan PSG itu tidak ada tandingannya dalam hal mengatur waktu lari di belakang pertahanan lawan.

    Meskipun trofi Si Kuping Besar ke-16 tampaknya di luar jangkauan Los Blancos, yang masih pulih dari masa kepemimpinan Xabi Alonso yang kurang beruntung, hal itu tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan karena Mbappe memiliki kemampuan untuk mencetak gol kapan saja.

0