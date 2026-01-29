Harry Kane, Kylian Mbappe & Tim Terbaik Fase Liga Liga Champions 2025/26 Versi GOAL

'Swiss Model' yang kontroversial tidak disambut hangat oleh para penggemar ketika diperkenalkan musim lalu, tetapi sekarang tampaknya ada penerimaan luas bahwa format baru ini mengungguli fase grup lama, dengan lebih banyak pertandingan elite untuk dinikmati dan rasa ketegangan yang terasa di kedelapan pertandingan. Hal ini juga tak dapat disangkal telah menyebabkan peningkatan jumlah penampilan individu yang menakjubkan.
Tetapi pemain mana yang menonjol di atas yang lain? Berikut GOAL sajikan Tim Terbaik Fase Liga Liga Champions 2025/26, yang hanya menyertakan tiga bintang Arsenal, meskipun mereka mendominasi fase pertama kompetisi...