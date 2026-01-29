Harry Kane, Kylian Mbappe & Tim Terbaik Fase Liga Liga Champions 2025/26 Versi GOAL

Arsenal hanya kebobolan empat gol di seluruh fase liga, dan David Raya mencatatkan lima clean sheet, terbanyak kedua di antara semua kiper di kompetisi ini setelah Guglielmo Vicario dari Tottenham. Nikita Haikin dari Bodo/Glimt juga layak disebutkan karena melakukan penyelamatan terbanyak (49) untuk membantu tim kecil Norwegia itu lolos ke babak play-off, tetapi untuk konsistensi murni, Raya tak tertandingi.

Dari 20 tembakan yang dihadapi pemain internasional Spanyol itu dalam tujuh penampilannya di bawah mistar gawang, ia berhasil menahan 18 tembakan, memberinya persentase penyelamatan terbaik (90), sementara ia juga melakukan 17 penyelamatan gemilang, membantah anggapan umum bahwa ia tidak menguasai kotak penaltinya.

Meriam London tidak akan mencetak gol terbanyak (23) jika bukan karena distribusi bola Raya, dan jika ia mempertahankan level permainannya saat ini, kiper berusia 30 tahun itu bisa menjadi kandidat utama untuk Trofi Yashin 2026.