Harry Kane ke Barcelona?! Calon presiden menguraikan rencana untuk merekrut bintang Bayern Munich jika ia menang dalam pemilihan mendatang, sambil mengklaim bahwa kontak telah dilakukan dengan kubu kapten timnas Inggris

Menurut ESPN, Vilajoana telah memaparkan rencananya yang ambisius untuk merekrut Kane dari Bayern jika ia terpilih dalam pemilihan presiden yang akan digelar bulan depan. Ia merupakan salah satu dari empat calon yang telah dikonfirmasi, dan kampanyenya yang mencolok didominasi oleh ide untuk membawa Kane ke Catalunya.

Ia mengatakan: "Yang kita butuhkan adalah seorang striker. Seorang penyerang tengah yang mampu menghubungkan permainan, tetapi juga seorang pembunuh di kotak penalti. Saya pikir kita juga membutuhkan seorang bek tengah yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa yang kita miliki saat ini tidak baik, tetapi seorang bek tengah yang dapat menyeimbangkan antara pemain muda dan kurang berpengalaman.

"Saya pikir dengan dua rekrutan ini, dan dengan apa yang akan datang dari akademi, serta apa yang sudah kita miliki di tim, kita tidak perlu melakukan banyak perubahan."

Ketika ditanya untuk mengidentifikasi target spesifik untuk posisi penyerang tengah, dia menambahkan: "Ada satu. Faktanya, kita sudah melakukan kontak, dan saya pikir dia adalah pemain yang akan sangat cocok, tergantung pada situasi kontraknya: dia adalah Harry Kane.

"Kane adalah penyerang tengah yang akan cocok sempurna dengan gaya bermain kami. Dia adalah penyerang yang mampu turun ke belakang untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, seorang pembunuh, seorang penuntas.

"Dia adalah pemain yang membawa mobilitas. Dia juga tampil baik saat tim lawan bertahan dalam. Dia akan menambah nilai besar bagi permainan Barcelona."