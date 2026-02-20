Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Kane ke Barcelona?! Calon presiden menguraikan rencana untuk merekrut bintang Bayern Munich jika ia menang dalam pemilihan mendatang, sambil mengklaim bahwa kontak telah dilakukan dengan kubu kapten timnas Inggris
Calon Barcelona berencana mengajukan tawaran untuk Kane.
Menurut ESPN, Vilajoana telah memaparkan rencananya yang ambisius untuk merekrut Kane dari Bayern jika ia terpilih dalam pemilihan presiden yang akan digelar bulan depan. Ia merupakan salah satu dari empat calon yang telah dikonfirmasi, dan kampanyenya yang mencolok didominasi oleh ide untuk membawa Kane ke Catalunya.
Ia mengatakan: "Yang kita butuhkan adalah seorang striker. Seorang penyerang tengah yang mampu menghubungkan permainan, tetapi juga seorang pembunuh di kotak penalti. Saya pikir kita juga membutuhkan seorang bek tengah yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa yang kita miliki saat ini tidak baik, tetapi seorang bek tengah yang dapat menyeimbangkan antara pemain muda dan kurang berpengalaman.
"Saya pikir dengan dua rekrutan ini, dan dengan apa yang akan datang dari akademi, serta apa yang sudah kita miliki di tim, kita tidak perlu melakukan banyak perubahan."
Ketika ditanya untuk mengidentifikasi target spesifik untuk posisi penyerang tengah, dia menambahkan: "Ada satu. Faktanya, kita sudah melakukan kontak, dan saya pikir dia adalah pemain yang akan sangat cocok, tergantung pada situasi kontraknya: dia adalah Harry Kane.
"Kane adalah penyerang tengah yang akan cocok sempurna dengan gaya bermain kami. Dia adalah penyerang yang mampu turun ke belakang untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, seorang pembunuh, seorang penuntas.
"Dia adalah pemain yang membawa mobilitas. Dia juga tampil baik saat tim lawan bertahan dalam. Dia akan menambah nilai besar bagi permainan Barcelona."
- Getty Images
Klausul kontrak Kane
Menurut laporan, Kane memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya saat ini dengan Bayern yang bernilai sekitar €60 juta (£52 juta/$70 juta). Kontraknya dijadwalkan berakhir pada 2027, tetapi negosiasi dilaporkan sedang berlangsung mengenai perpanjangan kontrak.
Legenda Bayern, Lothar Matthaus, menegaskan bahwa dia akan tetap tinggal: “Saya tidak percaya dia akan meninggalkan Bayern. Uang bukan prioritas utamanya; yang penting baginya adalah merasa nyaman – dengan pelatih, rekan setimnya, dan keluarganya.
“Dia sudah menetap dengan baik bersama anak-anaknya. Membawa keluarganya adalah langkah besar. Saya merasa uang bukan hal yang penting baginya. Di Arab Saudi, dia mungkin akan mendapatkan tiga atau empat kali lipat gaji. Saya yakin Harry Kane akan memperpanjang kontraknya dengan FC Bayern.”
Namun, Vilajoana yakin dia bisa dibujuk untuk pindah, menambahkan: “Saya juga tahu dia menyukai Barcelona. Faktanya, sangat sedikit pemain yang tidak menyukai Barcelona. Jadi, ini soal membicarakannya, tentu saja.”
Apakah dia akan menggantikan Rashford?
Tidak jelas apakah kedatangan Kane yang diusulkan akan berdampak pada Marcus Rashford, yang saat ini dipinjamkan ke klub tersebut. Barcelona memiliki opsi untuk merekrutnya secara permanen pada musim panas.
Vilajoana menambahkan: "Saya adalah orang yang percaya bahwa Anda harus selalu melihat ke dalam klub terlebih dahulu, seperti yang selalu saya katakan, dan kemudian melihat ke luar tergantung pada karakteristik pemain yang Anda miliki," kata Vilajoana mengenai kemungkinan membayar klausul Rashford.
"Misalnya, saya ingin memberikan contoh Jan Virgili, yang saat ini bermain untuk Mallorca. Dia adalah sayap yang hebat. Saya mungkin akan mempertimbangkan [mengaktifkan klausul untuk memperpanjang kontraknya] sebagai opsi, misalnya, daripada membayar klausul Rashford.
"Namun, bukan hanya presiden yang datang dan membuat keputusan. Presiden datang, mengajukan opsi, alternatif dipertimbangkan, dibahas, dan keputusan diambil.
"Yang jelas bagi saya adalah jika [menandatangani Rashford] dianggap sebagai keputusan terbaik dari sudut pandang olahraga, dana akan tersedia untuk mewujudkannya."
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Barcelona saat ini sedang berusaha untuk memenangkan La Liga, namun mereka tertinggal dari Real Madrid dalam perburuan gelar tersebut, setelah kalah 2-1 dari Girona pada pertengahan pekan, sehingga kini mereka tertinggal dua poin dari Los Blancos di puncak klasemen.
Iklan