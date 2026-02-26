Harry Kane dan Declan Rice diabaikan saat legenda Inggris menunjuk nama yang mengejutkan sebagai 'nama pertama di daftar tim' untuk Piala Dunia musim panas ini

Pearce dengan berani menyatakan bahwa pemain terpenting Inggris adalah Marc Guehi, rekrutan Januari City. Bek mantan Crystal Palace ini telah mengumpulkan 26 caps untuk negaranya dan telah bermain di bawah asuhan manajer Thomas Tuchel, meskipun ia absen dalam kemenangan atas Serbia dan Albania karena cedera pergelangan kaki.

Kini, Pearce memuji kemampuannya menjelang turnamen di akhir musim, mengatakan kepada Betway: "Kemampuan membaca permainan adalah hal yang sangat penting. Mungkin Anda akan berkata, semua pemain bisa melakukannya. Tapi cara Manchester City bermain saat mereka menyebar dan mendorong pemain ke lini depan, terkadang mereka bisa rentan saat serangan balik. Marc Guehi memiliki kemampuan untuk menangani situasi satu lawan satu.

"Dalam pertandingan melawan Newcastle pada Minggu, ada dua atau tiga kesempatan di mana City diserang balik oleh kecepatan (Anthony) Gordon dan (Anthony) Elanga, tapi dia menangani situasi tersebut dan itu sangat vital. Namun, pada babak pertama, mereka memasukkan Abdukodir Khusanov untuk kecepatannya yang tambahan guna menangani hal itu juga. Saya tidak akan mengatakan Guehi adalah pemain yang sangat cepat, tetapi dia membaca permainan dengan sangat baik dan memberi dirinya ruang ekstra.

"Jadi, dari sudut pandang Guehi, dia adalah nama pertama di daftar tim Inggris bagi saya musim panas ini dan penambahan yang luar biasa bagi Manchester City. Jika ada yang bisa mengubah keseimbangan untuk keuntungan mereka dalam perebutan gelar liga tahun ini, mungkin dia lah orangnya."