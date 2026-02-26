Getty Images Sport
Harry Kane dan Declan Rice diabaikan saat legenda Inggris menunjuk nama yang mengejutkan sebagai 'nama pertama di daftar tim' untuk Piala Dunia musim panas ini
Pearce menyebut pemain Inggris yang paling penting.
Pearce dengan berani menyatakan bahwa pemain terpenting Inggris adalah Marc Guehi, rekrutan Januari City. Bek mantan Crystal Palace ini telah mengumpulkan 26 caps untuk negaranya dan telah bermain di bawah asuhan manajer Thomas Tuchel, meskipun ia absen dalam kemenangan atas Serbia dan Albania karena cedera pergelangan kaki.
Kini, Pearce memuji kemampuannya menjelang turnamen di akhir musim, mengatakan kepada Betway: "Kemampuan membaca permainan adalah hal yang sangat penting. Mungkin Anda akan berkata, semua pemain bisa melakukannya. Tapi cara Manchester City bermain saat mereka menyebar dan mendorong pemain ke lini depan, terkadang mereka bisa rentan saat serangan balik. Marc Guehi memiliki kemampuan untuk menangani situasi satu lawan satu.
"Dalam pertandingan melawan Newcastle pada Minggu, ada dua atau tiga kesempatan di mana City diserang balik oleh kecepatan (Anthony) Gordon dan (Anthony) Elanga, tapi dia menangani situasi tersebut dan itu sangat vital. Namun, pada babak pertama, mereka memasukkan Abdukodir Khusanov untuk kecepatannya yang tambahan guna menangani hal itu juga. Saya tidak akan mengatakan Guehi adalah pemain yang sangat cepat, tetapi dia membaca permainan dengan sangat baik dan memberi dirinya ruang ekstra.
"Jadi, dari sudut pandang Guehi, dia adalah nama pertama di daftar tim Inggris bagi saya musim panas ini dan penambahan yang luar biasa bagi Manchester City. Jika ada yang bisa mengubah keseimbangan untuk keuntungan mereka dalam perebutan gelar liga tahun ini, mungkin dia lah orangnya."
Bisakah Guehi menginspirasi kejayaan?
Guehi diyakini akan memainkan peran kunci dalam perburuan gelar City, yang saat ini tertinggal lima poin dari Arsenal di puncak klasemen Premier League, dengan satu pertandingan lebih sedikit, setelah bergabung bersama Antoine Semenyo pada Januari.
Pearce menambahkan: "Saya harus mengakui, pada musim panas saya ditanya siapa yang menurut saya akan memenangkan liga dan saya menjawab Liverpool. Saya pikir mereka terlihat hampir tak terkalahkan, tetapi mereka memulai musim dengan sangat buruk dan mulai sekitar Oktober, saya lebih memilih Arsenal untuk memenangkan liga. Pendapat saya tidak berubah tentang hal itu.
"City terlihat sedikit rapuh secara defensif dan membiarkan terlalu banyak peluang di gawang mereka selama periode waktu yang saya amati di Premier League. Hal itu menimbulkan tanda tanya di benak saya. Tapi dengan penambahan Guehi di lini belakang dan Semenyo yang juga bergabung, hal itu benar-benar menyeimbangkan persaingan dalam banyak hal. Tapi saya masih merasa Arsenal memiliki skuad yang sangat baik dan kuat.
"Saya pikir satu-satunya hal yang mereka lakukan dengan buruk tahun ini adalah 45 menit di babak kedua melawan Wolverhampton – saya pikir mereka sangat buruk saat itu. Selain itu, mereka telah memenangkan delapan dari delapan pertandingan di Liga Champions, mereka berada di final Carabao Cup, mereka memiliki undian yang bagus di Piala FA, dan mereka berada di puncak klasemen.
"Sangat sulit untuk mengkritik, dan saya tahu media mencoba memberikan tekanan pada Arsenal. Dengan tekanan dari Manchester City, ini adalah persaingan gelar yang menarik untuk kita semua tonton, tapi saya masih yakin Arsenal. Selama mereka cukup kuat di ruang ganti, saya pikir mereka akan memenangkan liga."
Pujian Tuchel
Manajer Inggris, Tuchel, memuji kontribusi Guehi dalam skuadnya.
Dia mengatakan: "Ini adalah contoh bagaimana para pemain di kamp ini, persis seperti ini. Mereka mengesampingkan kepentingan pribadi mereka. Dia adalah rekan setim terbaik yang mungkin ada dan tampil fantastis. Sangat kuat untuk Crystal Palace dan membuktikannya hari ini di lapangan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Inggris akan menjalani pertandingan persahabatan pemanasan sebelum Piala Dunia; mereka akan terlebih dahulu menghadapi Uruguay dan Jepang pada bulan Maret, sebelum bertolak ke Florida untuk berhadapan dengan Kosta Rika pada 10 Juni. Di turnamen tersebut, mereka akan bertanding melawan Kroasia, Ghana, dan Panama di Grup L.
