"Hari-hari paling menakutkan dalam hidupku!" - Bintang Newcastle membagikan kisah langsung tentang perang di Timur Tengah setelah terjebak dalam konflik saat menjalani rehabilitasi cedera

Pemerintah Inggris telah ditugaskan untuk mengelola upaya evakuasi besar-besaran, dengan Menteri Luar Negeri Yvette Cooper mengonfirmasi bahwa operasi tingkat tinggi sedang berlangsung untuk membawa warga negara Inggris pulang. Dengan penutupan ruang udara yang membuat perjalanan hampir tidak mungkin, Kementerian Luar Negeri telah membuka pusat krisis 24/7 untuk membantu sekitar 300.000 warga negara Inggris yang saat ini berada di wilayah tersebut. Kembalinya Schar yang sukses bertepatan dengan upaya yang lebih luas untuk memastikan keselamatan mereka yang terperangkap akibat serangan.

Cooper menanggapi krisis yang sedang berlangsung dalam pernyataan resmi, mengatakan: "Keselamatan dan keamanan warga negara Inggris adalah prioritas utama kami, dan kami tahu bahwa ratusan ribu orang telah terdampak oleh konflik dan eskalasi di Timur Tengah dan Teluk. Ini termasuk wisatawan, pelancong bisnis, dan pengunjung yang tidak dapat pulang karena penutupan ruang udara atau serangan. Itulah mengapa kami memiliki Pusat Krisis Kementerian Luar Negeri yang beroperasi 24/7 dan mengapa kami meminta orang-orang untuk mendaftar dan melaporkan keberadaan mereka, sehingga kami dapat memastikan informasi terkini dan mengikuti saran perjalanan di seluruh wilayah. Namun yang terpenting, kami bekerja sama dengan maskapai penerbangan, industri perjalanan, dan pemerintah di seluruh wilayah untuk memastikan ada cara aman bagi orang-orang untuk kembali ke rumah."