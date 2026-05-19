Harga tiket lelang Piala Dunia terus turun, termasuk untuk pertandingan pembuka timnas AS
Harga terus turun
Harga tiket telah lama menjadi topik pembicaraan seputar Piala Dunia, dengan para penggemar harus membayar mahal bahkan untuk beberapa kursi termurah yang tersedia. Namun, di pasar sekunder, harga mulai turun. Menurut TicketData, harga tiket rata-rata untuk menonton pertandingan timnas AS (USMNT) telah turun 38,7 persen dalam kurun waktu tiga bulan, menjadi $865 untuk ketiga pertandingan fase grup mereka. Irak mengalami penurunan yang lebih tajam selama periode yang sama, dengan harga rata-rata tiket turun 41,7 persen menjadi $342. Turki mengalami penurunan terbesar, dengan harga rata-rata tiket turun 48,7 persen menjadi $428.
Beberapa game masih mahal
Namun, beberapa pertandingan fase grup tetap mahal. Pertandingan Portugal melawan Kolombia, yang digelar di Miami, merupakan salah satu laga paling diminati di babak pembuka dan harga tiket termurahnya pun mencapai lebih dari $3.000. Kolombia juga menjadi tim termahal untuk ditonton di pasar sekunder, angka yang mungkin disebabkan oleh kekuatan grup yang mereka hadapi.
Harganya lumayan mahal untuk menonton tuan rumah
Bagi timnas AS, harga tiket masih tergolong mahal—meski sedikit lebih terjangkau. Harga tiket termurah turun di bawah $1.000 untuk pertama kalinya sejak Januari pada awal pekan ini, untuk pertandingan pembuka mereka melawan Paraguay di Los Angeles pada 12 Juni. Beredar laporan luas bahwa tiket untuk pertandingan tersebut sulit terjual. The Athletic melaporkan bulan lalu bahwa hanya 40.934 tiket yang terjual untuk pertandingan pembuka tersebut. Los Angeles Stadium, yang akan menjadi nama stadion tersebut selama turnamen berlangsung, dapat menampung sekitar 70.000 penonton.
Mengapa harga bergerak
Sebagian fluktuasi harga dapat dikaitkan dengan sifat pasar sekunder, di mana harga jual kembali sering naik dan turun tergantung pada permintaan, ketersediaan, dan waktu. Volatilitas tersebut muncul bersamaan dengan kritik yang meluas terhadap harga tiket Piala Dunia, di mana harga resmi FIFA sudah lebih tinggi daripada yang tercantum dalam dokumen penawaran awal—dan jauh melebihi harga tiket turnamen-turnamen sebelumnya. Namun, di platform penjualan kembali, harga masih bisa berubah secara signifikan sebelum turnamen, terutama karena semakin banyak tiket yang masuk ke pasar atau penjual menurunkan harga jual menjelang kick-off.
Presiden FIFA Gianni Infantino baru-baru ini mengomentari perbincangan yang terus berlanjut mengenai harga tiket, menekankan tingkat permintaan dan bahwa ada berbagai tingkat harga.
“Kami menerima 500 juta permintaan tiket,” katanya di Kongres FIFA di Vancouver. “Dalam dua Piala Dunia FIFA sebelumnya secara total, kami menerima 50 juta permintaan tiket. Di sini, 500 juta. Kami telah menjual 100 persen dari stok yang kami tawarkan di pasar, yang kurang lebih setara dengan 90 persen dari total stok global hingga saat ini. Dan, tentu saja, kami terus menawarkan tiket ke pasar. Ada tiket yang mahal, ya, tetapi ada juga tiket yang terjangkau.”
Fase penjualan menit-menit terakhir FIFA sudah dibuka, dengan tiket tersedia berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dan tergantung ketersediaan.