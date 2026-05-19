Harga tiket lelang Piala Dunia terus turun, termasuk untuk pertandingan pembuka timnas AS

Sebagian fluktuasi harga dapat dikaitkan dengan sifat pasar sekunder, di mana harga jual kembali sering naik dan turun tergantung pada permintaan, ketersediaan, dan waktu. Volatilitas tersebut muncul bersamaan dengan kritik yang meluas terhadap harga tiket Piala Dunia, di mana harga resmi FIFA sudah lebih tinggi daripada yang tercantum dalam dokumen penawaran awal—dan jauh melebihi harga tiket turnamen-turnamen sebelumnya. Namun, di platform penjualan kembali, harga masih bisa berubah secara signifikan sebelum turnamen, terutama karena semakin banyak tiket yang masuk ke pasar atau penjual menurunkan harga jual menjelang kick-off.

Presiden FIFA Gianni Infantino baru-baru ini mengomentari perbincangan yang terus berlanjut mengenai harga tiket, menekankan tingkat permintaan dan bahwa ada berbagai tingkat harga.

“Kami menerima 500 juta permintaan tiket,” katanya di Kongres FIFA di Vancouver. “Dalam dua Piala Dunia FIFA sebelumnya secara total, kami menerima 50 juta permintaan tiket. Di sini, 500 juta. Kami telah menjual 100 persen dari stok yang kami tawarkan di pasar, yang kurang lebih setara dengan 90 persen dari total stok global hingga saat ini. Dan, tentu saja, kami terus menawarkan tiket ke pasar. Ada tiket yang mahal, ya, tetapi ada juga tiket yang terjangkau.”

Fase penjualan menit-menit terakhir FIFA sudah dibuka, dengan tiket tersedia berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dan tergantung ketersediaan.