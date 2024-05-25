Harga Ademola Lookman Terungkap, Pahlawan Atalanta Di Liga Europa Bakal Diburu Klub-Klub Liga Primer Inggris

GettyGOALHarga Ademola Lookman Terungkap, Pahlawan Atalanta Di Liga Europa Bakal Diburu Klub-Klub Liga Primer InggrisAdemola LookmanAtalantaSerie ALeicester CityPremier LeagueTransfersAdemola Lookman, bintang La Dea, diyakini memiliki banderol £30 juta ($38 juta) pada bursa transfer musim panas ini.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowLookman mencetak hat-trick di final Liga EuropaAtalanta mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0Ia kini diincar oleh beberapa klub top EPLArtikel dilanjutkan di bawah ini