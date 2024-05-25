Ademola Lookman AtalantaGetty
GOAL

Harga Ademola Lookman Terungkap, Pahlawan Atalanta Di Liga Europa Bakal Diburu Klub-Klub Liga Primer Inggris

Ademola LookmanAtalantaSerie ALeicester CityPremier LeagueTransfers

Ademola Lookman, bintang La Dea, diyakini memiliki banderol £30 juta ($38 juta) pada bursa transfer musim panas ini.

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  • Lookman mencetak hat-trick di final Liga Europa
  • Atalanta mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0
  • Ia kini diincar oleh beberapa klub top EPL
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