Harapan untuk promosi sudah sirna! Visi baru BVB mulai menemui batasnya

Para petinggi di pusat pembinaan muda Westfalen sebelumnya dengan sengaja menghindari menetapkan promosi langsung sebagai target. Namun, dari kalimat-kalimat mereka yang kebanyakan berbelit-belit, mudah untuk disimpulkan bahwa hal itulah yang sebenarnya mereka upayakan. Apa lagi yang bisa diharapkan? Klub seperti BVB harus menawarkan liga tertinggi sebagai langkah peralihan menuju level profesional bagi para talenta mudanya.

Namun, Tullberg tiba-tiba menyebut musim ini sebagai "tahun transisi" pada tahap awal musim ini. Kekurangan tim barunya segera terlihat jelas baginya. Dengan gaya blak-blakan yang biasa, pelatih asal Denmark itu berkata: "Saya tidak tahu apakah apa yang kami minta terlalu berlebihan. Perbedaan antara Liga 3 tanpa penguasaan bola dan umpan-umpan panjang ke Liga Regional adalah bahwa sekarang kami menguasai bola dan lawan hanya menunggu kesalahan. Sekarang para pemain harus bermain sepak bola. Itulah yang diharapkan pelatih. Jelas terlihat bahwa beberapa di antaranya tidak bisa mengatasinya."

Tak sampai tiga minggu kemudian, Tullberg sudah menjadi bagian dari masa lalu di BVB. Ia sudah lama mengincar tantangan yang lebih tinggi dan kembali ke tanah airnya untuk bergabung dengan FC Midtjylland. Harus mengganti pelatih sedini itu di tengah masa transisi, ditambah dengan awal yang buruk di liga baru, bukanlah awal yang baik bagi tim U23. Meskipun asisten pelatih Tullberg, Daniel Rios, yang merupakan sosok yang sudah dikenal tim, mengambil alih jabatan tersebut.