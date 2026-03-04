Getty/GOAL
"Hanya satu tim yang mencoba bermain sepak bola" - Manajer Brighton kembali melontarkan kritik tajam kepada Arsenal dan Mikel Arteta dengan keluhan baru tentang penundaan waktu, sementara The Gunners berhasil meraih kemenangan tipis
Kemenangan yang penuh perjuangan di tengah meningkatnya ketegangan.
Arsenal berhasil mempertahankan laju perburuan gelar Premier League mereka dengan kemenangan tipis di kandang lawan berkat gol Bukayo Saka pada menit kesembilan. Kemenangan ini memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi tujuh poin setelah Manchester City ditahan imbang 2-2 oleh Nottingham Forest, sementara Brighton tetap berada di peringkat ke-13.
Meskipun kehilangan William Saliba karena cedera pergelangan kaki, tim tamu menunjukkan ketahanan pertahanan yang luar biasa untuk menahan serangan gencar lawan. Statistik pertandingan menyoroti dominasi Brighton, di mana tuan rumah menguasai bola sebagian besar waktu dan melepaskan 11 tembakan dibandingkan dengan tujuh tembakan Arsenal.
Hurzeler mengkritik gaya bermain Arsenal.
Manajer Brighton, Hurzeler, tidak menahan kekecewaannya saat berbicara dengan media setelah peluit akhir berbunyi, tampak kesal dengan sifat pertandingan yang terhenti-henti. Ia menyarankan bahwa tim tamu datang ke Pantai Selatan tanpa niat untuk menghibur penonton, melainkan lebih memilih untuk mengganggu ritme pertandingan demi melindungi keunggulan tipis mereka.
Menyoroti dominasi statistik timnya, Hurzeler memberikan penilaian tajam tentang pertandingan tersebut. "Hanya ada satu tim yang berusaha bermain sepak bola hari ini," katanya. Ia juga menantang pendekatan lawan, menambahkan: "Statistik tidak pernah berbohong. Kami hanya kebobolan satu tembakan ke gawang. Kami tidak terlalu efektif. Di sepertiga akhir lapangan, kami seharusnya menciptakan lebih banyak peluang."
Menghidupkan kembali kontroversi pemborosan waktu
Ledakan emosi pasca pertandingan ini merupakan kelanjutan dari kekhawatiran Hurzeler sebelum pertandingan, di mana ia menuntut perubahan aturan untuk melawan taktik curang Arsenal. Manajer Brighton merasa peringatannya sebelumnya beralasan saat ia menyaksikan The Gunners memanfaatkan setiap detik yang tersedia saat restart untuk mengganggu momentum timnya dan mencegah mereka membangun serangan.
Ia secara khusus menyoroti frekuensi intervensi medis yang memperlambat permainan hingga merayap di tahap akhir. Hurzeler marah setelah pertandingan Rabu: "Jika mereka memenangkan Premier League, tidak ada yang akan bertanya bagaimana mereka memenangkannya. Pada akhirnya, ini tentang aturan. Jika wasit mengizinkan segalanya, saat ini mereka membuat aturan mereka sendiri. Saya bertanya satu hal. Apakah Anda melihat pertandingan Premier League, di mana kiper jatuh tiga kali."
Arteta mengadopsi pendekatan pragmatis.
Bagi Mikel Arteta, meraih tiga poin jelas lebih diutamakan daripada pertimbangan estetika atau kritik eksternal terkait performa timnya. Menghadapi lingkungan yang tidak ramah tanpa pemain kunci membutuhkan mentalitas yang tangguh, dan masuknya Kai Havertz di babak kedua terbukti krusial dalam membantu Arsenal kembali menguasai area-area penting melawan Brighton yang dominan.
Manajer asal Spanyol ini menyadari bahwa menavigasi pertandingan tandang yang sulit di fase akhir persaingan gelar membutuhkan ketahanan ekstrem dan ketajaman yang tak kenal ampun. Meskipun perang kata-kata dengan Brighton menambah keributan di sekitarnya, Arteta tetap sepenuhnya fokus pada ketangguhan pertahanan dan mengamankan hasil yang diperlukan untuk akhirnya membawa trofi Premier League ke Emirates Stadium.
