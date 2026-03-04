"Hanya satu tim yang mencoba bermain sepak bola" - Manajer Brighton kembali melontarkan kritik tajam kepada Arsenal dan Mikel Arteta dengan keluhan baru tentang penundaan waktu, sementara The Gunners berhasil meraih kemenangan tipis

Arsenal berhasil mempertahankan laju perburuan gelar Premier League mereka dengan kemenangan tipis di kandang lawan berkat gol Bukayo Saka pada menit kesembilan. Kemenangan ini memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi tujuh poin setelah Manchester City ditahan imbang 2-2 oleh Nottingham Forest, sementara Brighton tetap berada di peringkat ke-13.

Meskipun kehilangan William Saliba karena cedera pergelangan kaki, tim tamu menunjukkan ketahanan pertahanan yang luar biasa untuk menahan serangan gencar lawan. Statistik pertandingan menyoroti dominasi Brighton, di mana tuan rumah menguasai bola sebagian besar waktu dan melepaskan 11 tembakan dibandingkan dengan tujuh tembakan Arsenal.