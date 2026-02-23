Hansi Flick mengirim pesan yang jelas kepada Lamine Yamal setelah reaksi marah sang wonderkid Barcelona saat diganti dalam kemenangan atas Levante

Kemenangan Barcelona telah mengembalikan mereka ke puncak klasemen Liga, unggul satu poin dari rival Clasico mereka, Real Madrid. Gol awal dari Marc Bernal membuka jalan bagi mereka melawan Levante dan membantu menenangkan nerves.

Flick menambahkan: “Mencetak gol awal sangat penting; kami melihat kepercayaan diri yang kami miliki sejak awal. Seiring berjalannya pertandingan, kami semakin baik dan pantas untuk menang.”

Dia melanjutkan pembicaraan tentang nilai Bernal dalam kemenangan, dengan pemain muda lulusan akademi berusia 18 tahun itu diberi posisi starter di lini tengah: “Saat bermain dengan formasi rendah, Anda membutuhkan bantuan dari gelandang yang naik dari baris kedua. Marc adalah pemain hebat untuk masa depan. Saya harap dia memiliki masa depan cerah jika tetap sehat.”

Flick menambahkan tentang penampilan keseluruhan Bernal, dengan pemain muda ini terus berkembang menjadi bintang senior di Catalunya: “Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat, dia memberikan struktur saat menguasai bola, dia tahu di mana dia harus berada setiap saat, mengontrol bola. Saya suka melihatnya bermain.”

Bintang Belanda Frenkie de Jong mencetak gol kedua Barcelona dalam pertandingan ini, setelah mendapat umpan dari pemain internasional Portugal yang serba bisa, Joao Cancelo. Bek sayap berusia 31 tahun ini sedang menjalani masa keduanya bersama Blaugrana, dan dia memberikan dampak yang signifikan dengan mempengaruhi jalannya pertandingan di kedua ujung lapangan.

Flick mengatakan sambil memuji bek mantan Manchester City dan Al-Hilal tersebut: “Dia luar biasa, dia menciptakan peluang dan itulah yang saya inginkan. Dia menunjukkan kelebihannya. Dia bisa membantu kami banyak.”