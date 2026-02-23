Getty
Hansi Flick mengirim pesan yang jelas kepada Lamine Yamal setelah reaksi marah sang wonderkid Barcelona saat diganti dalam kemenangan atas Levante
Yamal ingin bermain setiap menit dalam setiap pertandingan.
Yamal terus memperkuat reputasinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola. Harapan besar tertuju padanya untuk menjadi pemenang Ballon d’Or berkali-kali. Namun, pertanyaan aneh telah diajukan mengenai sikapnya dan kebutuhan untuk menghindari terjebak dalam hype-nya sendiri.
Flick tidak memiliki kekhawatiran dalam hal ini, dengan pihak Camp Nou menganggapnya sebagai hal positif bahwa pemain nomor 10 mereka yang flamboyan ingin bermain setiap menit dalam setiap pertandingan. Mereka berada dalam posisi untuk memberikan Yamal istirahat singkat setelah unggul tiga gol atas Levante.
Flick menanggapi protes Yamal atas pergantian pemain.
Yamal memberikan assist kepada Fermin Lopez saat ia mencetak gol ketiga Barcelona pada menit ke-81, artinya ia telah menyelesaikan tugasnya untuk hari itu. Pemain muda itu tampak frustrasi karena harus duduk di bangku cadangan sebelum peluit akhir dibunyikan.
Flick segera menenangkan situasi setelahnya, saat ditanya oleh wartawan tentang perilaku Yamal: “Reaksi apa? Apakah dia marah? Itu normal. Bagi saya, hal terpenting adalah kita menang dan kita juga memiliki pemain yang layak bermain, seperti [Roony] Bardghji.
“Saya suka sikapnya saat dia masuk. Itu saja. Kalian membuat segala hal yang dilakukan Lamine menjadi besar. Jika dia kesal karena diganti, itu hanya manusiawi.”
Bintang remaja Bernal kembali menarik perhatian untuk Barcelona.
Kemenangan Barcelona telah mengembalikan mereka ke puncak klasemen Liga, unggul satu poin dari rival Clasico mereka, Real Madrid. Gol awal dari Marc Bernal membuka jalan bagi mereka melawan Levante dan membantu menenangkan nerves.
Flick menambahkan: “Mencetak gol awal sangat penting; kami melihat kepercayaan diri yang kami miliki sejak awal. Seiring berjalannya pertandingan, kami semakin baik dan pantas untuk menang.”
Dia melanjutkan pembicaraan tentang nilai Bernal dalam kemenangan, dengan pemain muda lulusan akademi berusia 18 tahun itu diberi posisi starter di lini tengah: “Saat bermain dengan formasi rendah, Anda membutuhkan bantuan dari gelandang yang naik dari baris kedua. Marc adalah pemain hebat untuk masa depan. Saya harap dia memiliki masa depan cerah jika tetap sehat.”
Flick menambahkan tentang penampilan keseluruhan Bernal, dengan pemain muda ini terus berkembang menjadi bintang senior di Catalunya: “Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat, dia memberikan struktur saat menguasai bola, dia tahu di mana dia harus berada setiap saat, mengontrol bola. Saya suka melihatnya bermain.”
Bintang Belanda Frenkie de Jong mencetak gol kedua Barcelona dalam pertandingan ini, setelah mendapat umpan dari pemain internasional Portugal yang serba bisa, Joao Cancelo. Bek sayap berusia 31 tahun ini sedang menjalani masa keduanya bersama Blaugrana, dan dia memberikan dampak yang signifikan dengan mempengaruhi jalannya pertandingan di kedua ujung lapangan.
Flick mengatakan sambil memuji bek mantan Manchester City dan Al-Hilal tersebut: “Dia luar biasa, dia menciptakan peluang dan itulah yang saya inginkan. Dia menunjukkan kelebihannya. Dia bisa membantu kami banyak.”
Perebutan gelar: Barcelona kembali memuncaki klasemen La Liga setelah mengalahkan Real Madrid.
Barcelona masih memiliki 13 pertandingan La Liga yang harus mereka jalani musim ini, saat mereka berusaha mempertahankan gelar domestik mereka, dan Flick senang bisa kembali memimpin dalam persaingan tersebut. Pelatih asal Jerman itu mengatakan tentang kembali ke puncak klasemen: “Ini penting dan positif. Kami memiliki kesempatan setelah hasil Sabtu lalu dan kami memanfaatkannya. Tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Hari ini kami memberikan respons yang kami butuhkan.”
Real Madrid secara mengejutkan kalah 2-1 di kandang Osasuna dalam pertandingan terakhir mereka, yang membuka peluang bagi Barcelona. Tim Flick akan kembali bertanding pada Sabtu saat menjamu Villarreal, sebelum kemudian menghadapi leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid, di mana mereka saat ini tertinggal 4-0 secara agregat.
