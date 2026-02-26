Getty Images Sport
Hansi Flick menanggapi reaksi Lamine Yamal setelah diganti, dengan manajer Barcelona menyadari bahwa keputusan-keputusan tersebut selalu akan memicu kritik
Sorotan tajam terhadap Barcelona
Yamal menjadi sorotan dalam pertandingan melawan Levante baru-baru ini karena reaksinya yang marah saat diganti, meskipun Flick menegaskan bahwa tanggapannya "normal".
Manajer Barcelona itu kembali menanggapi insiden tersebut dan mengakui bahwa setiap keputusan taktis yang dia ambil diperbesar oleh media dan basis penggemar. Dia secara khusus menanggapi perbincangan seputar ekspresi wajah winger muda tersebut setelah pergantian pemain baru-baru ini. Flick mencatat bahwa meskipun kebisingan bisa sangat mengganggu, hal itu hanyalah akibat dari status klub. "Di Barcelona, jika seorang pemain atau pelatih mengatakan atau melakukan sesuatu, hal itu menimbulkan banyak kebisingan di luar. Itu terjadi karena semua orang memperhatikan Barca. Awalnya seolah-olah semuanya negatif karena komentar-komentar itu. Dan sepak bola seharusnya dinikmati dengan cara yang positif," jelas Flick.
Mengelola para bintang muda La Masia
Flick dengan cepat membela haknya untuk merotasi skuadnya, bahkan ketika hal itu melibatkan bintang muda akademi. Ia menegaskan bahwa reaksi pemain adalah hal yang wajar, namun menekankan pentingnya kolektif di atas individu. "Di Barca, kami sudah tahu bahwa jika saya mengganti Lamine, mereka akan melihat apa yang dia lakukan, reaksinya, karena ini bagian dari permainan. Wajar jika sebagai pemain sepak bola, saat meninggalkan lapangan, Anda tidak puas, tetapi pada akhirnya ada pemain lain yang layak bermain dan Anda harus menerimanya. Tapi saya bisa memahaminya," tambah pelatih asal Jerman itu.
Manajer tersebut mengungkapkan kebahagiaannya bekerja dengan sekelompok pemain yang sebagian besar berasal dari La Masia, menyebut kesatuan mereka sebagai kekuatan utama. Ia menyoroti bagaimana pemain seperti Yamal, Pau Cubarsí, dan Marc Bernal beroperasi sebagai unit yang solid. Flick berkomentar: "Hal terpenting adalah para pemain, dan pelatih ada di sini untuk mereka, untuk membantu mereka menjadi lebih baik, untuk berkembang, sehingga ada persaingan setiap hari. Anda bisa melihat bagaimana Lamine, Cubarsí, Bernal... bertindak dengan cara yang sama, sebagai tim, yang merupakan hal terpenting dan yang membuat Barca berbeda. Menjadi satu kesatuan, berlatih 100% untuk bermain 100% saat pertandingan tiba. Saya senang melihat tim muda seperti ini, dengan beberapa pemain berpengalaman, yang memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik, dan hal itu terlihat dari cara mereka merayakan setiap trofi atau bahkan setelah menang: mereka mengambil foto; itu mengejutkan saya. Hal itu menggambarkan para pemain ini, bahwa mereka suka bersaing dan merayakan saat mereka bersaing dengan baik."
Mengejar comeback bersejarah di Copa del Rey
Selain masalah personel individu, Flick fokus pada upaya membalikkan defisit 4-0 melawan Atletico Madrid di semifinal Copa del Rey. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, pelatih tetap optimis bisa mencapai final dengan melakukan comeback sensasional di leg kedua.
"Ini sulit, tapi tidak mustahil. Kita harus percaya, itu yang pertama. Kita mampu bangkit dan memberikan segalanya selama 90 menit atau lebih. Kita harus berjuang untuk tim, untuk klub, untuk para penggemar, dan tentu saja, memiliki dukungan penggemar di pihak kita, semua bersatu. Mencapai final Piala akan hampir seperti mimpi," katanya.
Atmosfer di Camp Nou akan sangat penting untuk leg kedua pada 3 Maret. Flick menyerukan koneksi total antara tribun dan lapangan untuk membuat yang mustahil menjadi mungkin. Ia menyatakan: "Itulah mengapa Camp Nou begitu penting. Kami belum kalah dan ingin terus seperti ini. Coba comeback. Bermain di kandang, segalanya mungkin. Ketika ada koneksi antara tim dan suporter, itu luar biasa. Kami membutuhkannya pada 3 Maret. Untuk itu, mereka harus datang dan menikmati. Segalanya mungkin jika kita bersatu."
Menatap masa depan yang cerah di Catalonia
Saat ia bersiap untuk pertandingan ke-100-nya, Flick memberikan beberapa petunjuk bahwa ia sedang merencanakan strategi jangka panjang bersama direktur olahraga Deco. Meskipun ia bangga dengan pendekatan hariannya, pelatih asal Jerman ini sudah mulai membangun fondasi untuk musim depan. "Saya fokus pada setiap pertandingan, setiap hari, yang merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan seorang pelatih, mengikuti jalur yang telah ditentukan. Kami bermain di semua kompetisi dan ingin memenangkan gelar. Namun, yang juga penting adalah di klub ini kami melihat ke depan untuk musim depan dan segala hal yang akan datang. Saya sangat menghargai kerja Deco, staf saya. Bagi saya, penting untuk melihat masa depan dengan positif. Bagi saya, penting untuk merasa percaya diri," ungkap Flick.
Meninjau kembali masa jabatannya sebagai pelatih, Flick mengingat instruksi yang diberikan kepadanya oleh presiden Joan Laporta saat kedatangannya. Bukan hanya tentang hasil bagi Barcelona; ini tentang filosofi. "Anda harus tahu apa arti FC Barcelona, identitasnya, gaya bermainnya. Presiden sudah memberitahu saya pada hari pertama bahwa Anda tidak hanya harus menang, tetapi juga bagaimana Anda menang, dan itulah yang saya yakini," Flick menyimpulkan.
