Hansi Flick menanggapi reaksi Lamine Yamal setelah diganti, dengan manajer Barcelona menyadari bahwa keputusan-keputusan tersebut selalu akan memicu kritik

Flick dengan cepat membela haknya untuk merotasi skuadnya, bahkan ketika hal itu melibatkan bintang muda akademi. Ia menegaskan bahwa reaksi pemain adalah hal yang wajar, namun menekankan pentingnya kolektif di atas individu. "Di Barca, kami sudah tahu bahwa jika saya mengganti Lamine, mereka akan melihat apa yang dia lakukan, reaksinya, karena ini bagian dari permainan. Wajar jika sebagai pemain sepak bola, saat meninggalkan lapangan, Anda tidak puas, tetapi pada akhirnya ada pemain lain yang layak bermain dan Anda harus menerimanya. Tapi saya bisa memahaminya," tambah pelatih asal Jerman itu.

Manajer tersebut mengungkapkan kebahagiaannya bekerja dengan sekelompok pemain yang sebagian besar berasal dari La Masia, menyebut kesatuan mereka sebagai kekuatan utama. Ia menyoroti bagaimana pemain seperti Yamal, Pau Cubarsí, dan Marc Bernal beroperasi sebagai unit yang solid. Flick berkomentar: "Hal terpenting adalah para pemain, dan pelatih ada di sini untuk mereka, untuk membantu mereka menjadi lebih baik, untuk berkembang, sehingga ada persaingan setiap hari. Anda bisa melihat bagaimana Lamine, Cubarsí, Bernal... bertindak dengan cara yang sama, sebagai tim, yang merupakan hal terpenting dan yang membuat Barca berbeda. Menjadi satu kesatuan, berlatih 100% untuk bermain 100% saat pertandingan tiba. Saya senang melihat tim muda seperti ini, dengan beberapa pemain berpengalaman, yang memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik, dan hal itu terlihat dari cara mereka merayakan setiap trofi atau bahkan setelah menang: mereka mengambil foto; itu mengejutkan saya. Hal itu menggambarkan para pemain ini, bahwa mereka suka bersaing dan merayakan saat mereka bersaing dengan baik."