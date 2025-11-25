Hansi Flick Dalam Tekanan: Garis Pertahanan Tinggi Ala 'Kamikaze' Ancam Gelar Juara Barcelona

Argumen balasan yang jelas terhadap kritik terhadap garis pertahanan tinggi Flick adalah bahwa hal itu merupakan bagian integral dari kesuksesan musim lalu - dan itu terlepas dari beberapa keraguan awal di antara para pemain.

"Kesan pertama sangat mengejutkan," ujar mantan bek Barca Sergio Dominguez kepada SPORT. "[Para pelatih] memberi tahu kami, 'Ketika pemain sayap menguasai bola, bek sayap harus menekan dengan keras dan bek tengah harus bergerak maju bersama bek sayap.' Saya belum pernah melihat hal seperti itu di sepakbola sebelumnya. Namun, ketika di pertandingan pertama, lawan terjebak offside sembilan kali, dan kemudian tujuh kali di pertandingan kedua, semua orang mengikuti ide itu karena membuahkan hasil." Hasilnya juga spektakuler.

Barca mengalahkan Real Madrid empat kali dalam perjalanan mereka meraih treble domestik, dan perlu diingat bahwa filosofi sepakbola Flick yang berani dipuji luas setelah El Clasico pertama musim 2024/25: kemenangan gemilang 4-0 di Santiago Bernabeu di mana Kylian Mbappe secara memalukan dinyatakan offside delapan kali.

Namun, ketika Henry mengatakan setelah hasil imbang 3-3 dengan Brugge bahwa kita "melihat kesalahan yang sama seperti musim lalu", ia jelas ada benarnya. Barca adalah tim terbaik di Spanyol musim lalu, tetapi mereka jauh dari sempurna. Lawan sangat terbuka tentang fakta bahwa pada hari-hari menjelang pertandingan melawan Tim Catalan, mereka akan berusaha mengatasi tekanan awal dengan gerakan cerdas dan umpan akurat, sebelum kemudian mencoba memanfaatkan ruang di belakang bek Blaugrana dengan umpan terobosan yang tepat waktu untuk dikejar oleh para pemain sayap yang cepat.

Tentu saja, itu tidak selalu berhasil. Seperti yang dikatakan gelandang Mallorca Sergi Darder kepada ESPN: "Jika Barca bermain dengan garis itu, pasti ada alasannya. Sulit [ditembus]. Jadi, mudah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan melawan pertahanan seperti itu, tetapi sulit untuk benar-benar melakukannya."

Namun, musim ini, lebih sedikit tim yang terkecoh dengan jebakan offside Barca.