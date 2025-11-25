Hansi Flick Dalam Tekanan: Garis Pertahanan Tinggi Ala 'Kamikaze' Ancam Gelar Juara Barcelona

Flick sama sekali tidak berniat meninggalkan prinsipnya. "Kami adalah Barca, dan kami bermain dengan DNA kami," tegasnya di Bruges. "Saya tidak akan mengubah gaya bermain kami hanya karena takut kalah. Saya tidak akan berpangku tangan dan mempertahankan keunggulan 1-0. Ini bukan soal filosofi. Kami bisa melakukan yang lebih baik. Semua orang harus bermain di posisi yang tepat dan menekan. Ini bukan momen terbaik tim. Tapi kami bisa bermain di level yang berbeda."
Mereka tentu harus melakukannya jika ingin menjuarai Liga Champions, setelah kebobolan tujuh kali dalam kekalahan dari Inter Milan di semi-final musim lalu dan gagal menjaga clean sheet dalam satu pertandingan pun sejauh ini. Kemurahan hati seperti itu tentu saja tidak akan menghalangi mereka untuk lolos ke babak gugur, tetapi, dengan hanya tujuh poin di klasemen setelah empat putaran, harapan mereka untuk finis di delapan besar akan sangat terpukul jika mereka kalah di Stamford Bridge pertengahan pekan ini.
Oleh karena itu, ada perasaan di sekitar Barcelona saat ini bahwa mereka mempersulit diri mereka sendiri daripada yang seharusnya. "Mengapa bersikeras pada rencana yang pasti gagal?" tanya Gullit di beIN Sports. "Setiap turnover adalah undangan terbuka untuk serangan balik. Anda tidak bisa memenangkan gelar Eropa dengan bermain seperti itu." Flick berpendapat sebaliknya, dan mengapa tidak? Ia memenangkan Liga Champions dengan cara yang sama bersama Bayern Munich pada tahun 2020.
Ia juga menegaskan bahwa lini pertahanan tinggi tidak "berbahaya" seperti yang terlihat. Namun, bahkan para pemain yang menikmati pendekatan berani seperti itu menyebutnya sebagai "risiko"; itu hanyalah risiko yang mereka dan pelatih mereka bersedia ambil.
Hal ini masih terus menjadi perdebatan. Pemenang Piala Dunia Frank Leboeuf mengatakan ia akan menolak bermain dengan garis pertahanan tinggi seperti itu ("Saya tidak ingin terlihat bodoh!"), sementara mantan gelandang Barca Gerard Lopez merasa sudah waktunya untuk perubahan. "Melangkah maju dan melakukannya dengan baik, seperti yang telah dilakukan Flick berkali-kali, adalah satu hal, dan menjadi... seperti bunuh diri," ujarnya. "Dia sudah berada di sini selama satu setengah tahun, dan kita harus kritis terhadap Barca ini dalam hal cara mereka bertahan."
Flick jelas tidak akan terpengaruh oleh para pakar seperti Gerard dan Henry. Bos Barca tersebut akan terus melakukan hal yang sama di Liga Champions musim ini dengan harapan musim ini akan mendapatkan hasil yang berbeda. Apakah itu gila atau menginspirasi, masih harus dilihat, tetapi bagaimanapun juga, Barca akan tetap menjadi impian para eksekutif TV.