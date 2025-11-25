Hansi Flick high line Barcelona GFXGOAL
Hansi Flick Dalam Tekanan: Garis Pertahanan Tinggi Ala 'Kamikaze' Ancam Gelar Juara Barcelona

Kemenangan telak 4-0 atas Athletic Bilbao merupakan pertandingan yang sangat berarti bagi Barcelona - dan bukan hanya karena menandai kembalinya mereka ke Camp Nou. Kemenangan, ditambah clean sheet, ini bisa dibilang jauh lebih penting daripada pembukaan kembali kandang kesayangan mereka yang telah lama ditunggu-tunggu, karena itu adalah clean sheet pertama mereka dalam sembilan pertandingan di semua kompetisi - sejak kemenangan mudah 3-0 atas Getafe pada 21 September.

Namun, Hansi Flick menahan diri untuk tidak mengkritik mereka yang semakin kritis terhadap garis pertahanannya yang cukup tinggi. "Saya selalu berpikir untuk mengatakan sesuatu tentang para ahli, mantan pemain, mantan pelatih," katanya kepada wartawan, "Tetapi saya tidak akan melakukannya. [Itu] terlalu berlebihan bagi kami."

Tindakan sang manajer bijaksana, karena dibutuhkan lebih dari satu clean sheet melawan tim papan tengah di La Liga untuk membungkam orang-orang skeptis - terutama karena pertahanan Barca yang rapuh menjadi alasan utama mengapa tim asuhan Flick berada dalam bahaya gagal lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions musim ini saat mereka bersiap menghadapi Chelsea yang sedang dalam performa terbaiknya di Stamford Bridge...

    "Tidak masuk akal"

    Barcelona adalah impian para eksekutif televisi. Pertandingan mereka menjamin terciptanya gol. Mereka belum pernah terlibat dalam hasil imbang tanpa gol sejak Flick menggantikan Xavi sebagai manajer pada musim panas 2024. Pertandingan terakhir mereka di Liga Champions menunjukkan alasannya.

    Barca memainkan sepakbola yang indah melawan Club Brugge, melepaskan 23 tembakan dan mencetak tiga gol, termasuk tendangan luar biasa dari Lamine Yamal. Namun, Blaugrana juga terpaksa bangkit dari ketertinggalan tiga kali hanya untuk berbagi poin. Brugge mungkin hanya menguasai bola dengan 23,7 persen, tetapi mereka berhasil mendapat satu poin berharga. Tuan rumah memang memiliki jumlah tembakan tepat sasaran yang sama banyaknya dengan Barca (enam) dan bahkan menciptakan lebih banyak peluang emas (lima) – tiga di antaranya mereka manfaatkan berkat pergerakan Carlos Forbs yang tepat waktu di belakang garis pertahanan tim tamu, yang memberikan umpan kepada Nicolo Tresoldi untuk gol pembuka sebelum akhirnya mencetak dua gol sendiri.

    Jadi, sementara para penonton netral menikmati pertandingan menarik lainnya yang melibatkan Barcelona, mantan penyerang Tim Catalan Thierry Henry justru teralihkan perhatiannya.

    "Anda tidak bisa bermain di Liga Champions dengan lini pertahanan setinggi itu, maaf," kata legenda Prancis itu di CBS Sports. "Ketika Anda bermain melawan tim-tim bagus, Anda akan terekspos, dan itulah yang terjadi malam ini. Ketika lawan menyerang dari sisi sayap, pertahanan akan runtuh. Sepakbola bukan hanya soal menekan. Anda juga harus tahu cara melindungi gawang. Tidaklah normal bagi para bek untuk terus-menerus kalah jumlah atau bagi penjaga gawang untuk begitu terekspos. Dengan bakat yang dimiliki Barca, ini tidak masuk akal. Berapa lama lagi kita akan terus mengulangi hal yang sama?"

    "Mengejutkan"

    Argumen balasan yang jelas terhadap kritik terhadap garis pertahanan tinggi Flick adalah bahwa hal itu merupakan bagian integral dari kesuksesan musim lalu - dan itu terlepas dari beberapa keraguan awal di antara para pemain.

    "Kesan pertama sangat mengejutkan," ujar mantan bek Barca Sergio Dominguez kepada SPORT. "[Para pelatih] memberi tahu kami, 'Ketika pemain sayap menguasai bola, bek sayap harus menekan dengan keras dan bek tengah harus bergerak maju bersama bek sayap.' Saya belum pernah melihat hal seperti itu di sepakbola sebelumnya. Namun, ketika di pertandingan pertama, lawan terjebak offside sembilan kali, dan kemudian tujuh kali di pertandingan kedua, semua orang mengikuti ide itu karena membuahkan hasil." Hasilnya juga spektakuler.

    Barca mengalahkan Real Madrid empat kali dalam perjalanan mereka meraih treble domestik, dan perlu diingat bahwa filosofi sepakbola Flick yang berani dipuji luas setelah El Clasico pertama musim 2024/25: kemenangan gemilang 4-0 di Santiago Bernabeu di mana Kylian Mbappe secara memalukan dinyatakan offside delapan kali.

    Namun, ketika Henry mengatakan setelah hasil imbang 3-3 dengan Brugge bahwa kita "melihat kesalahan yang sama seperti musim lalu", ia jelas ada benarnya. Barca adalah tim terbaik di Spanyol musim lalu, tetapi mereka jauh dari sempurna. Lawan sangat terbuka tentang fakta bahwa pada hari-hari menjelang pertandingan melawan Tim Catalan, mereka akan berusaha mengatasi tekanan awal dengan gerakan cerdas dan umpan akurat, sebelum kemudian mencoba memanfaatkan ruang di belakang bek Blaugrana dengan umpan terobosan yang tepat waktu untuk dikejar oleh para pemain sayap yang cepat.

    Tentu saja, itu tidak selalu berhasil. Seperti yang dikatakan gelandang Mallorca Sergi Darder kepada ESPN:"Jika Barca bermain dengan garis itu, pasti ada alasannya. Sulit [ditembus]. Jadi, mudah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan melawan pertahanan seperti itu, tetapi sulit untuk benar-benar melakukannya."

    Namun, musim ini, lebih sedikit tim yang terkecoh dengan jebakan offside Barca.

    "Taktik Kamikaze"

    Dalam hasil imbang 1-1 Rayo Vallecano dengan Barca pada 31 Agustus, Inigo Perez sengaja menempatkan penyerangnya di posisi tengah, sepuluh hingga 15 meter di belakang pertahanan Blaugrana, karena penyerang tersebut akan tiba-tiba berada dalam posisi 'onside' jika jebakan offside untuk para winger gagal dan, dengan demikian, memiliki keunggulan yang baik atas para bek yang mengejar.

    Tidak semua pelatih lawan se-kreatif itu - meskipun terutama karena mereka memang tidak perlu melakukannya. Celah di pertahanan Barca terlihat jelas: mereka meninggalkan banyak ruang di belakang bek sayap mereka, jadi meskipun hasilnya bisa berbeda, strategi lawan hampir selalu sama.

    "Semua gol [Barca kebobolan] identik!" kata legenda Belanda Ruud Gullit di beIN Sports setelah hasil imbang 3-3 dengan Brugge. "Jadi, sebagai pemain, Anda harus bertanya pada diri sendiri, 'Mengapa kami harus terus menggunakan garis pertahanan setinggi itu dan mengapa kami harus menggunakan metode yang sama?' Saya pikir setelah beberapa saat, para pemain sendiri juga khawatir itu taktik kamikaze. Ini bunuh diri karena melawan tim pintar mana pun... Saya pikir semua orang sedang mempelajari Barcelona saat ini."

    "Situasi yang mustahil"

    Tim-tim lain jelas menikmati lebih banyak kesuksesan melawan Barca dibandingkan musim lalu. Sevilla mengoyak pertahanan Tim Catalan hanya empat hari setelah Paris Saint-Germain mengalahkan mereka di Liga Champions, sementara skor 2-1 dalam kekalahan El Clasico bulan Oktober di Bernabeu cukup benar-benar menusuk tim asuhan Flick, yang, sangat berbeda dengan tahun lalu, tidak mampu menahan Mbappe.

    Jadi, apa yang salah? Inigo Martinez sangat dirindukan setelah diizinkan bergabung dengan Al-Nassr secara gratis. Bek tengah veteran itu, menurut pengakuan Flick sendiri, adalah "pemain kunci" bagi Barca, "seorang pemimpin sejati di dalam dan luar lapangan" yang memimpin pertahanan, memberi tahu pemain seperti Pau Cubarsi untuk kapan waktunya keluar, dan kapan waktunya bertahan.

    Ada juga yang berpendapat bahwa beberapa pemain tampil buruk musim ini, dengan Jules Kounde yang biasanya andal, mulai dikritik dalam beberapa pekan terakhir. Akibatnya, pelatih Prancis Didier Deschamps merasa perlu bek tersebut dan secara efektif menyalahkan Flick.

    "Barca bermain dengan lini pertahanan yang sangat tinggi, terlepas dari momen apa pun dalam pertandingan. Hal itu membuat para bek berada dalam situasi yang sulit," ujar Deschamps.

    Terlalu banyak gol 'mudah'

    Demi keadilan bagi Flick, ia tidak pernah membiarkan para beknya mencoba menekan. Pelatih asal Jerman itu selalu mengakui bahwa permainan menekan Barca akan berantakan jika semua anggota tim tidak bekerja sama secara sinkron. Ketika terjadi "kesenjangan", begitu ia menyebutnya, antara lini serang dan lini bertahan, terjadi penurunan hasil – seperti musim dingin lalu, ketika Blaugrana hanya memenangkan satu pertandingan di La Liga antara 10 November dan 18 Januari.

    Harapannya adalah, ketika Barca memiliki panel pemain yang sepenuhnya fit untuk dipilih (absennya Raphinha karena cedera dianggap sebagai masalah lain mengingat penyerang Brasil itu sangat baik dalam menekan dari depan), mereka akan memulihkan kekompakan dan kepercayaan diri yang membawa mereka merangsek meraih gelar juara Spanyol musim lalu dengan rekor 15 kemenangan dari 16 pertandingan.

    Dominguez, misalnya, tidak khawatir dengan rekor pertahanan buruk mantan klubnya. "Saya pikir itu evolusi alami," kata bek tengah tersebut, yang bergabung dengan Dinamo Zagreb selama musim panas. "Dalam lima bulan pertama [musim lalu], tim-tim tidak menyangka [garis pertahanan tinggi]. Kemudian, mereka menonton lebih banyak klip video dan belajar cara menyulitkan tim. Tapi saya masih yakin itu berhasil; mungkin tidak seefektif sebelumnya, tetapi dengan memperbaiki beberapa detail, semuanya akan kembali seperti semula."

    Yang perlu diperhatikan, Flick dan timnya dilaporkan sedang bekerja keras untuk melakukan penyesuaian taktis guna mengatasi masalah pertahanan mereka. Namun, ada kekhawatiran yang tak terbantahkan bahwa ada kelemahan mendasar dalam filosofi sepakbola Flick.

    "Jumlah kebobolan mereka terlalu banyak, dan banyak yang terlalu mudah," kata Henry. "Mereka tidak ingin mengubahnya dan saya mengerti bahwa pelatih bisa keras kepala tentang cara mereka bermain, tetapi itu akan merugikan dalam pertandingan besar."

    "Ditakdirkan gagal?"

    Flick sama sekali tidak berniat meninggalkan prinsipnya. "Kami adalah Barca, dan kami bermain dengan DNA kami," tegasnya di Bruges. "Saya tidak akan mengubah gaya bermain kami hanya karena takut kalah. Saya tidak akan berpangku tangan dan mempertahankan keunggulan 1-0. Ini bukan soal filosofi. Kami bisa melakukan yang lebih baik. Semua orang harus bermain di posisi yang tepat dan menekan. Ini bukan momen terbaik tim. Tapi kami bisa bermain di level yang berbeda."

    Mereka tentu harus melakukannya jika ingin menjuarai Liga Champions, setelah kebobolan tujuh kali dalam kekalahan dari Inter Milan di semi-final musim lalu dan gagal menjaga clean sheet dalam satu pertandingan pun sejauh ini. Kemurahan hati seperti itu tentu saja tidak akan menghalangi mereka untuk lolos ke babak gugur, tetapi, dengan hanya tujuh poin di klasemen setelah empat putaran, harapan mereka untuk finis di delapan besar akan sangat terpukul jika mereka kalah di Stamford Bridge pertengahan pekan ini.

    Oleh karena itu, ada perasaan di sekitar Barcelona saat ini bahwa mereka mempersulit diri mereka sendiri daripada yang seharusnya. "Mengapa bersikeras pada rencana yang pasti gagal?" tanya Gullit di beIN Sports. "Setiap turnover adalah undangan terbuka untuk serangan balik. Anda tidak bisa memenangkan gelar Eropa dengan bermain seperti itu." Flick berpendapat sebaliknya, dan mengapa tidak? Ia memenangkan Liga Champions dengan cara yang sama bersama Bayern Munich pada tahun 2020.

    Ia juga menegaskan bahwa lini pertahanan tinggi tidak "berbahaya" seperti yang terlihat. Namun, bahkan para pemain yang menikmati pendekatan berani seperti itu menyebutnya sebagai "risiko"; itu hanyalah risiko yang mereka dan pelatih mereka bersedia ambil.

    Hal ini masih terus menjadi perdebatan. Pemenang Piala Dunia Frank Leboeuf mengatakan ia akan menolak bermain dengan garis pertahanan tinggi seperti itu ("Saya tidak ingin terlihat bodoh!"), sementara mantan gelandang Barca Gerard Lopez merasa sudah waktunya untuk perubahan. "Melangkah maju dan melakukannya dengan baik, seperti yang telah dilakukan Flick berkali-kali, adalah satu hal, dan menjadi... seperti bunuh diri," ujarnya. "Dia sudah berada di sini selama satu setengah tahun, dan kita harus kritis terhadap Barca ini dalam hal cara mereka bertahan."

    Flick jelas tidak akan terpengaruh oleh para pakar seperti Gerard dan Henry. Bos Barca tersebut akan terus melakukan hal yang sama di Liga Champions musim ini dengan harapan musim ini akan mendapatkan hasil yang berbeda. Apakah itu gila atau menginspirasi, masih harus dilihat, tetapi bagaimanapun juga, Barca akan tetap menjadi impian para eksekutif TV.

