Flick mempertahankan pandangan yang pragmatis setelah timnya meraih kemenangan susah payah di Ramon Sanchez Pizjuan. Barcelona dipaksa bereaksi setelah Youssouf Fofana membuka skor untuk tuan rumah pada menit ke-18. Flick terlihat frustrasi di tepi lapangan pada babak pertama, ketika intensitas Sevilla tampak membuat tim tamu kewalahan. Meski performa kolektif tim masih menyisakan ruang untuk perbaikan, penampilan individu Raphinha benar-benar spektakuler. Pemain Brasil itu, yang baru-baru ini mendapat perpanjangan kontrak hingga 2030, membenarkan kepercayaan klub dengan hat-trick tajam yang meruntuhkan pertahanan Sevilla.

"Itu pertandingan yang sulit, terutama babak pertama. Kami tidak bermain di level kami," jelas pelatih asal Jerman itu. "Saya memberi tahu mereka bahwa kami terlalu banyak kebobolan dan bahwa kami tidak bermain sesuai standar kami. Kami harus jauh lebih baik, dan itulah yang saya katakan kepada mereka. Babak kedua jauh lebih baik."