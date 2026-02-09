Getty Images Sport
'Hancur hati' - Jack Grealish yang patah hati mengonfirmasi bahwa musimnya telah berakhir setelah menjalani operasi akibat cedera kaki.
Musim berakhir bagi Grealish
Grealish telah menghabiskan musim ini di Merseyside dan dengan cepat menjadi favorit penggemar bersama Everton asuhan David Moyes. Pemain berusia 30 tahun ini telah mencetak dua gol dan enam assist untuk Everton di Premier League musim ini, namun tidak akan bermain lagi untuk klub tersebut pada musim 2025-26 setelah mengalami patah tulang stres di kakinya. Moyes mengonfirmasi bahwa cedera tersebut sebenarnya didiagnosis saat Everton memeriksa masalah otot betisnya. Dia mengatakan kepada wartawan: "Ini pukulan berat kehilangan dia. Dia tidak mengeluh tentang kakinya. Dia mendapat tendangan di betis dan kami pikir dia akan baik-baik saja. Kami pikir itu hanya tendangan di bagian belakang betis dan dia akan pulih dalam beberapa hari, tetapi saat memeriksa kakinya, ternyata ada patah tulang stres. Ini sungguh disayangkan bagi si pemain. Dia sudah kembali beraksi, menikmati permainan, dan melakukan apa yang dia kuasai. Dia didukung dengan luar biasa oleh para pendukung Everton. Mereka sangat menghargainya, dan sungguh mengecewakan bahwa dia harus istirahat untuk sementara waktu."
Grealish merasa sangat kecewa karena cedera dan tidak bisa bermain.
Grealish telah memberikan pembaruan di media sosial setelah menjalani operasi. Dia mengunggah pembaruan di Instagram dari tempat tidur rumah sakitnya, mengatakan: "Saya tidak ingin musim ini berakhir seperti ini, tapi begitulah sepak bola, sangat menyedihkan. Operasi sudah selesai dan sekarang fokus penuh untuk pulih kembali. Saya yakin pasti akan kembali lebih bugar, lebih kuat, dan lebih baik dari sebelumnya. Dukungan yang saya terima sejak bergabung dengan klub luar biasa ini berarti segalanya bagi saya. Staf, rekan setim, dan terutama para penggemar telah luar biasa, dan saya benar-benar mencintai mewakili klub ini. Saya akan terus mendukung para pemain dan melakukan segala yang saya bisa untuk kembali secepat mungkin. Terima kasih lagi atas semua cinta, itu berarti sangat banyak. UTFT."
Apakah Grealish bisa tetap di Everton?
Cedera Grealish berarti dia menghadapi masa depan yang tidak pasti. Everton memiliki opsi untuk membeli Grealish seharga £50 juta pada musim panas ini, saat kontraknya dengan Manchester City hanya tersisa 12 bulan, tetapi belum jelas apakah mereka akan mengaktifkan klausul tersebut. Moyes ditanya tentang situasi ini setelah cedera Grealish dan hanya menegaskan bahwa "masih terlalu dini" untuk mengambil keputusan tentang masa depannya. Everton telah bergerak untuk menggantikan Grealish di jendela transfer Januari, dengan meminjam Tyrique George dari Chelsea hingga akhir musim.
Sementara itu, manajer City Pep Guardiola ditanya tentang masa depan Grealish di Manchester City pada awal musim ini dan berbagi pandangannya, mengatakan: "Saya pikir dia memiliki kontrak satu tahun lagi dengan kami. Yang penting adalah dia sudah kembali. Dia memiliki pengaruh besar dalam pertandingan Everton. Setelah apa yang terjadi, mungkin Manchester City ingin dia kembali, tapi saya tidak tahu. Banyak hal masih akan terjadi. Kita lihat saja. Yang penting dia bermain lagi, banyak menit bermain. Ini standar. Saya senang, benar-benar, jujur, dia kembali dan berusaha sebaik mungkin."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Grealish kini akan fokus untuk pulih sepenuhnya menjelang jendela transfer musim panas yang diprediksi akan menarik. Gelandang serang ini dikabarkan ingin tetap bertahan di Everton, namun masih harus dilihat apakah The Toffees akan berusaha mempertahankannya. Manchester City juga kemungkinan akan mengalami perubahan besar di akhir musim, dengan spekulasi bahwa Pep Guardiola akan hengkang terus beredar.
