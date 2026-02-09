'Hancur hati' - Jack Grealish yang patah hati mengonfirmasi bahwa musimnya telah berakhir setelah menjalani operasi akibat cedera kaki.

Cedera Grealish berarti dia menghadapi masa depan yang tidak pasti. Everton memiliki opsi untuk membeli Grealish seharga £50 juta pada musim panas ini, saat kontraknya dengan Manchester City hanya tersisa 12 bulan, tetapi belum jelas apakah mereka akan mengaktifkan klausul tersebut. Moyes ditanya tentang situasi ini setelah cedera Grealish dan hanya menegaskan bahwa "masih terlalu dini" untuk mengambil keputusan tentang masa depannya. Everton telah bergerak untuk menggantikan Grealish di jendela transfer Januari, dengan meminjam Tyrique George dari Chelsea hingga akhir musim.

Sementara itu, manajer City Pep Guardiola ditanya tentang masa depan Grealish di Manchester City pada awal musim ini dan berbagi pandangannya, mengatakan: "Saya pikir dia memiliki kontrak satu tahun lagi dengan kami. Yang penting adalah dia sudah kembali. Dia memiliki pengaruh besar dalam pertandingan Everton. Setelah apa yang terjadi, mungkin Manchester City ingin dia kembali, tapi saya tidak tahu. Banyak hal masih akan terjadi. Kita lihat saja. Yang penting dia bermain lagi, banyak menit bermain. Ini standar. Saya senang, benar-benar, jujur, dia kembali dan berusaha sebaik mungkin."