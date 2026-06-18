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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Hamza Abdul Karim... Piala Dunia membuktikan bahwa keputusan Barcelona tepat

FEATURES
World Cup
Barcelona
Egypt
H. Abdelkarim
H. Flick
LaLiga
Mesir

Di dalam klub Barcelona, terdapat keyakinan yang kuat bahwa merekrut pemain Mesir Hamza Abdel Karim secara permanen, sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, merupakan keputusan yang tepat.

Hamza Abdel Karim saat ini sedang membela timnas Mesir di putaran final Piala Dunia, dan ia masuk sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Belgia, yang berakhir imbang 1-1.

Surat kabar AS melaporkan bahwa para petinggi Barça merasa puas setelah keputusan untuk menyelesaikan transfer tersebut sebelum dimulainya Piala Dunia. 

Hamza telah bermain bersama Barcelona selama 6 bulan sebagai pemain pinjaman, dan belum lama ini, manajemen olahraga Blaugrana menyetujui pembayaran sebesar 1,5 juta euro kepada Al-Ahly Mesir untuk mendapatkan jasanya secara permanen.

Pelatih Hans Flick memasukkan pemain Mesir tersebut ke dalam rencananya, dan jika tim nasional Mesir tidak melaju jauh di Piala Dunia, ia akan memanggilnya ke kamp persiapan tim di Inggris.

Hamza Abdelkarim, penyerang utama Barcelona selama masa persiapan musim baru, mungkin akan menunggu kedatangan penyerang baru, serta melihat bagaimana performa Ferran Torres bersama tim nasional Spanyol.

  • Hamza Abdelkarimfacebook.com/hamzabdelkarim, Gemini

    Rencana Barcelona bersama Hamza Abdulkarim

    Keikutsertaan Hamza di Piala Dunia bukan sekadar kehadiran simbolis, melainkan sudah jelas bahwa ia mendapat kepercayaan penuh dari pelatih tim nasional Mesir, Hossam Hassan.

    Rencana Barcelona adalah agar Hamza Abdel Karim bermain bersama Barcelona Athletic pada musim depan, sambil memberinya beberapa kesempatan untuk tampil bersama tim utama.

    Hamza Abdel Karim mahir dalam menyelesaikan serangan di dalam kotak penalti, namun staf pelatih klub Catalan tersebut saat ini sedang mengasah aspek-aspek lain dalam gaya permainannya, seperti meningkatkan pemahamannya terhadap alur taktik, mengembangkan kemampuannya dalam bermain tim dan membangun koneksi dengan rekan-rekannya, serta mengambil keputusan yang lebih baik dan bergerak secara efektif di luar kotak penalti.

    Flick terus memantau perkembangan sang pemain selama partisipasinya di Piala Dunia, dan dengan antusias menantikan untuk bekerja dengannya selama masa persiapan musim baru, guna mengevaluasi kemampuannya secara langsung dan terus mengembangkannya.

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