Di dalam klub Barcelona, terdapat keyakinan yang kuat bahwa merekrut pemain Mesir Hamza Abdel Karim secara permanen, sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, merupakan keputusan yang tepat.

Hamza Abdel Karim saat ini sedang membela timnas Mesir di putaran final Piala Dunia, dan ia masuk sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Belgia, yang berakhir imbang 1-1.

Surat kabar AS melaporkan bahwa para petinggi Barça merasa puas setelah keputusan untuk menyelesaikan transfer tersebut sebelum dimulainya Piala Dunia.

Hamza telah bermain bersama Barcelona selama 6 bulan sebagai pemain pinjaman, dan belum lama ini, manajemen olahraga Blaugrana menyetujui pembayaran sebesar 1,5 juta euro kepada Al-Ahly Mesir untuk mendapatkan jasanya secara permanen.

Pelatih Hans Flick memasukkan pemain Mesir tersebut ke dalam rencananya, dan jika tim nasional Mesir tidak melaju jauh di Piala Dunia, ia akan memanggilnya ke kamp persiapan tim di Inggris.

Hamza Abdelkarim, penyerang utama Barcelona selama masa persiapan musim baru, mungkin akan menunggu kedatangan penyerang baru, serta melihat bagaimana performa Ferran Torres bersama tim nasional Spanyol.