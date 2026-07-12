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Hampir mustahil?.. Messi menantang Mbappé dengan prestasi melawan rekor

Argentina vs Switzerland
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K. Mbappe
L. Messi
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Kapten Les Bleus membutuhkan dua Piala Dunia untuk menyamai rekor "La Pulga"

Legenda Lionel Messi terus memecahkan rekor-rekor di Piala Dunia 2026, yang tampaknya menjadi edisi yang luar biasa baginya, di mana ia bertekad untuk meninggalkan jejak yang tak tertandingi setelah meraih semua prestasi yang mungkin dicapai dalam sepak bola.

Di sisi lain, bintang Prancis Kylian Mbappé berusaha mengejar Messi dalam perburuan gol, dan ia telah berhasil menciptakan ketegangan yang mendebarkan di Piala Dunia ini, dengan semakin mendekati Messi dalam persaingan pencetak gol terbanyak sepanjang masa, serta rekor-rekor lainnya.

Namun, di antara semua rekor yang diperebutkan dalam sejarah Piala Dunia yang tampaknya dapat dijangkau oleh generasi baru para bintang, ada satu rekor yang sangat sulit yang masih dipegang oleh Messi, dan Mbappé harus berjuang keras untuk mencapainya.

  • Angka-angka yang tak tertandingi... Messi mendominasi Piala Dunia

    Argentina memastikan tempatnya di semifinal Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 3-1 atas Swiss setelah perpanjangan waktu di Stadion Kansas City pada Minggu pagi tadi.

    Lionel Messi, kapten Inter Miami, memberikan umpan kunci untuk gol pertama Argentina, sehingga total umpan kuncinya menjadi 10, yang membuatnya memimpin daftar pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

    Pertandingan ini juga mencatat rekor bersejarah lainnya yang diraih Messi; kapten “La Tango” ini telah tampil dalam 32 pertandingan di Piala Dunia, sebuah rekor baru yang hanya dimilikinya sendiri, sekaligus memperpanjang dominasinya sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di ajang Piala Dunia.

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  • Messi juga tetap memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 21 gol—yang masih bisa bertambah—setelah lolos ke semifinal, sementara Mbappé semakin mendekatinya dengan 20 gol.

    Kedua bintang tersebut sama-sama memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia edisi ini dengan masing-masing 8 gol.

    Namun, rekor jumlah penampilan (32) tetap menjadi tantangan terberat bagi Mbappé di antara semua rekor yang mungkin ingin ia pecahkan. Meskipun usianya masih muda (27 tahun), ia setidaknya perlu mengikuti dua edisi Piala Dunia lagi untuk mendekati atau memecahkan rekor legendaris Messi, yang merupakan hal yang sangat sulit.

    Hingga saat ini, Mbappé telah tampil dalam 20 pertandingan Piala Dunia di tiga edisi: 2018, 2022, dan 2026, dengan pertandingan terakhirnya melawan Maroko di perempat final.

    Jika Mbappé dan Messi berhasil mencapai final pada edisi saat ini, kapten Argentina tersebut akan telah tampil dalam 34 pertandingan Piala Dunia, sedangkan Mbappé baru mencatatkan 22 pertandingan.

    Dan karena edisi ini mungkin menjadi yang terakhir bagi Messi, kapten Prancis ini perlu terus bermain setidaknya hingga edisi 2030 dan 2034, agar dapat tampil dalam 13 pertandingan bersama Les Bleus (pada usia 35 tahun), untuk memecahkan rekor Messi—sebuah skenario yang sulit yang menuntut pemeliharaan performa fisik dan teknis terbaik selama sekitar 8 tahun, ditambah kesuksesan kolektif yang berkelanjutan dari timnas Prancis serta kemampuannya mencapai babak akhir pada dua edisi mendatang.

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