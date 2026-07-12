Messi juga tetap memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 21 gol—yang masih bisa bertambah—setelah lolos ke semifinal, sementara Mbappé semakin mendekatinya dengan 20 gol.
Kedua bintang tersebut sama-sama memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia edisi ini dengan masing-masing 8 gol.
Namun, rekor jumlah penampilan (32) tetap menjadi tantangan terberat bagi Mbappé di antara semua rekor yang mungkin ingin ia pecahkan. Meskipun usianya masih muda (27 tahun), ia setidaknya perlu mengikuti dua edisi Piala Dunia lagi untuk mendekati atau memecahkan rekor legendaris Messi, yang merupakan hal yang sangat sulit.
Hingga saat ini, Mbappé telah tampil dalam 20 pertandingan Piala Dunia di tiga edisi: 2018, 2022, dan 2026, dengan pertandingan terakhirnya melawan Maroko di perempat final.
Jika Mbappé dan Messi berhasil mencapai final pada edisi saat ini, kapten Argentina tersebut akan telah tampil dalam 34 pertandingan Piala Dunia, sedangkan Mbappé baru mencatatkan 22 pertandingan.
Dan karena edisi ini mungkin menjadi yang terakhir bagi Messi, kapten Prancis ini perlu terus bermain setidaknya hingga edisi 2030 dan 2034, agar dapat tampil dalam 13 pertandingan bersama Les Bleus (pada usia 35 tahun), untuk memecahkan rekor Messi—sebuah skenario yang sulit yang menuntut pemeliharaan performa fisik dan teknis terbaik selama sekitar 8 tahun, ditambah kesuksesan kolektif yang berkelanjutan dari timnas Prancis serta kemampuannya mencapai babak akhir pada dua edisi mendatang.
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