Legenda Lionel Messi terus memecahkan rekor-rekor di Piala Dunia 2026, yang tampaknya menjadi edisi yang luar biasa baginya, di mana ia bertekad untuk meninggalkan jejak yang tak tertandingi setelah meraih semua prestasi yang mungkin dicapai dalam sepak bola.

Di sisi lain, bintang Prancis Kylian Mbappé berusaha mengejar Messi dalam perburuan gol, dan ia telah berhasil menciptakan ketegangan yang mendebarkan di Piala Dunia ini, dengan semakin mendekati Messi dalam persaingan pencetak gol terbanyak sepanjang masa, serta rekor-rekor lainnya.

Namun, di antara semua rekor yang diperebutkan dalam sejarah Piala Dunia yang tampaknya dapat dijangkau oleh generasi baru para bintang, ada satu rekor yang sangat sulit yang masih dipegang oleh Messi, dan Mbappé harus berjuang keras untuk mencapainya.