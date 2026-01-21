Hall of Fame Platini 16 9GOAL
Yosua Arya

Hall of Fame: Michel Platini - 'Raja' Yang Memahkotai & Memimpin Prancis Menuju Kejayaan

Michel Platini tak diragukan lagi adalah salah satu pesepakbola terhebat sepanjang masa. Pengatur serangan, pemberi assist, pencetak gol: Platini adalah pemain komplet, mampu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia sepakbola antara akhir tahun 1970-an dan pertengahan 1980-an. Ia adalah pemain nomor 10 yang sempurna, mewujudkan esensi sejati dari nomor punggung tersebut baik dulu maupun sekarang.

Karier Platini dapat dibagi menjadi tiga tahap: Kebangkitan dan kemenangannya di Prancis bersama Saint Etienne, dominasinya di Italia dan Eropa bersama Juventus, dan kesuksesannya bersama tim nasional Prancis, yang semuanya diakhiri dengan memenangkan tiga Ballon d'Or berturut-turut.

Platini adalah gelandang yang mampu mencetak lebih banyak gol daripada seorang striker, atau jika Anda lebih suka, seorang striker yang mundur untuk mengatur permainan dan mendikte tempo permainan seperti pengatur serangan terhebat. Ia lebih dari layak mendapatkan tempatnya di Hall of Fame GOAL...

  • Akar Italia, karakter Prancis

    Akar Platini berada di Italia, karena keluarga ayahnya berasal dari kota Agrate Conturbia di Piedmont, sementara keluarga ibunya berasal dari provinsi Belluno, di Veneto. Namun, Platini lahir di Joeuf, di wilayah Meurthe-et-Moselle di timur laut Prancis.

    Di sanalah ia memulai langkah pertamanya di dunia sepakbola, pertama di AS Joeuf dan kemudian di Nancy, sebelum melangkah ke liga besar di Saint-Etienne dan, terutama, Juventus. Di puncak kariernya, Platini menambahkan kilau sampanye pada asal-usulnya yang sederhana, dengan gaya sepakbola yang berfokus pada permainan menyerang dan pengejaran keindahan teknik, serta efektivitas dan keinginan untuk menang.

  • FOOT-AS SAINT ETIENNE-PLATINIAFP

    Pemain hebat di Prancis

    Platini memulai debut profesionalnya sebagai remaja di Nancy, di mana ia mencetak 127 gol dalam 215 penampilan antara tahun 1972-1979 sambil memenangkan kejuaraan divisi kedua dan Coupe de France.

    Dari Nancy, Platini pindah ke tim terkuat Prancis pada era itu: Saint-Etienne. Selama tiga musimnya bersama Les Verts, Platini bermain 145 pertandingan dan mencetak 82 gol sambil memenangkan gelar juara Prancis pada tahun 1981.

  • Michel Platini JuventusGetty Images

    Superstar di Juve

    Gianni Agnelli, pemilik Juventus dan Fiat, jatuh cinta dengan bakat sepakbola Platini dan menginginkannya untuk timnya. Juventus mendominasi Italia, tetapi gagal memenangkan gelar Eropa apa pun selain Piala UEFA pada tahun 1977.

    Agnelli mengamankan Platini, yang bergabung dengan skuad yang termasuk penyerang legendaris Polandia Zibi Boniek dan enam pemain Italia pemenang Piala Dunia 1982: Dino Zoff, Claudio Gentile, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Marco Tardelli, dan Paolo Rossi.

    Setelah beberapa bulan beradaptasi di Turin, Platini meningkatkan performanya dan tak pernah menoleh ke belakang, memulai perjalanan yang benar-benar epik. Dalam lima tahun bersama Juventus, ia memenangkan dua Scudetto, satu Coppa Italia, satu Piala Eropa, satu Piala Interkontinental, satu Piala Winners' Cup, dan satu Piala Super UEFA. Dalam 224 pertandingan untuk Bianconeri, ia mencetak 104 gol dengan berbagai cara, mulai dari tendangan bebas dan penalti hingga sundulan dan tembakan keras dengan kedua kaki.

    Gaya permainan Platini sangat cocok dengan pragmatisme manajer Giovanni Trapattoni dan mentalitas juara dari inti pemain Italia di tim Juve tersebut. Pemain Prancis itu menjadi tulang punggung tim dan membawanya ke level yang lebih tinggi saat mereka terus menang di Italia dan menuai kesuksesan di Eropa, yang membantu menempatkan Si Nyonya Tua di panggung internasional.

  • FBL-BALLON D'OR-2019-AWARDAFP

    Hidup Sang Raja!

    Yang membuat penampilan Platini begitu menonjol adalah karena ia menampilkan performa tersebut di liga paling menarik dan sulit di dunia pada saat itu. Ia menduduki puncak daftar pencetak gol Serie A sebanyak tiga kali, mencetak lebih banyak gol daripada pemain seperti Diego Maradona, Zico dan Karl-Heinz Rummenigge.

    'Le Roi (Sang Raja)' memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1983, '84, dan '85, dengan penghargaan kedua tersebut menandai tahun terbaiknya dalam karier sepakbolanya. Pada tahun 1984, Platini mencapai puncak kariernya dengan memenangkan Scudetto dan Piala Winners' Cup bersama Juventus, menjadi pencetak gol terbanyak Serie A, dan memimpin Prancis meraih kejayaan di Kejuaraan Eropa, mencetak rekor sembilan gol di turnamen tersebut, total yang hingga kini belum terlampaui lebih dari 40 tahun kemudian.

  • Michel Platini France 1984Getty Images

    Mengubah wajah sebuah bangsa

    Di samping karier klubnya yang luar biasa, Platini memainkan peran penting dalam mengubah status tim nasional Prancis, yang awalnya hanya sebagai pendukung dalam sepakbola global, menjadi pemain utama yang finis di posisi ketiga pada Piala Dunia 1982 dan 1986, serta memenangkan gelar Kejuaraan Eropa pada tahun 1984.

    Euro '84 adalah turnamennya Platini. Di babak penyisihan grup, Prancis memulai dengan mengalahkan Denmark 1-0 berkat gol dari Platini, dan kemudian mencetak dua gol lagi dalam kemenangan telak 5-0 atas Belgia sebelum mencetak hat-trick di depan para penggemarnya di Saint-Etienne untuk mengalahkan Yugoslavia.

    Di semi-final, Prancis menghadapi tantangan terberat mereka ketika mereka dipaksa bermain hingga perpanjangan waktu oleh Portugal dan, dengan enam menit tersisa, mereka tertinggal 2-1. Pada saat itulah Platini mengambil alih, mencetak dua gol fantastis untuk membawa tim Michel Hidalgo ke final, di mana mereka mengalahkan Spanyol 2-0 setelah Platini memecah kebuntuan dengan tendangan bebas.

    Ada perayaan besar di Parc des Princes saat kapten Platini mengangkat trofi untuk menandai kesuksesan internasional besar pertama Prancis.

  • Maradona PlatiniGetty Images

    Salah satu yang terhebat

    Secara absolut, Maradona lebih hebat daripada Platini, dan ia pantas bersaing dengan Pele dan Lionel Messi untuk gelar simbolis pesepakbola terbaik dalam sejarah. Tetapi ada tiga tahun, antara 1982 dan 1985, di mana Platini adalah yang terkuat, paling efektif, terhebat, mengungguli semua orang lain di sepakbola Eropa. Karena itu, ia harus dikenang sebagai salah satu pesepakbola terhebat sepanjang masa.

  • Michel Platini JuventusGetty Images

    Karakter yang menawan

    Selain kehebatannya di lapangan, Platini juga menjadi ikon karena sikapnya yang menawan dan tidak sopan, yang membuatnya menjauhkan diri dari peristiwa-peristiwa biasa dalam sepakbola, menggunakan humor dan keagungan seorang raja sejati.

    "Saya mulai bermain untuk tim terkuat di Lorraine, melanjutkan dengan tim terkuat di Prancis, dan berakhir dengan tim terkuat di dunia," katanya suatu kali, mengisyaratkan peran besar yang dimainkannya dalam kesuksesan Nancy, Saint-Etienne, dan Juventus sepanjang kariernya.

    Platini memang memiliki sifat pemberontak, seperti yang ditunjukkan oleh sebuah insiden ketika ia ditanya oleh Agnelli apakah rumor tentang dirinya merokok saat jeda pertandingan itu benar. Sang playmaker legendaris menjawab, "Tuan, yang penting adalah [Massimo] Bonini tidak merokok, dialah yang harus berlari!"

    Namun, ada kutipan dari Agnelli yang paling tepat merangkum dampak Platini pada Juve dan sepakbola Italia: "Kami membeli Platini dengan harga murah, lalu dia melengkapinya dengan foie gras."

  • Michel PlatiniGetty Images

    Pensiun dini

    Ada dua momen yang sangat kelam dalam karier Platini. Dari segi olahraga, kekalahan paling menyakitkan baginya terjadi melawan Hamburg di final Piala Eropa 1983. Juventus memasuki pertandingan sebagai favorit tetapi kalah 1-0, dengan Platini khususnya tampil jauh di bawah standar.

    Dari perspektif kemanusiaan, momen paling dramatis dalam karier Platini terjadi di Heysel pada tahun 1985, ketika 39 orang secara tragis kehilangan nyawa sebelum final Piala Eropa yang dimenangkan Juventus dengan mengalahkan Liverpool. Bagi Platini, tragedi itu menandai akhir dari sepakbola sebagai sekadar permainan baginya, dan dua tahun kemudian ia gantung sepatu meskipun baru berusia 32 tahun.

    "Yang penting adalah selalu jujur pada diri sendiri. Saya tidak bisa melakukannya lagi di lapangan. Jadi saya pergi."

