Hall of Fame: Michel Platini - 'Raja' Yang Memahkotai & Memimpin Prancis Menuju Kejayaan

Gianni Agnelli, pemilik Juventus dan Fiat, jatuh cinta dengan bakat sepakbola Platini dan menginginkannya untuk timnya. Juventus mendominasi Italia, tetapi gagal memenangkan gelar Eropa apa pun selain Piala UEFA pada tahun 1977.

Agnelli mengamankan Platini, yang bergabung dengan skuad yang termasuk penyerang legendaris Polandia Zibi Boniek dan enam pemain Italia pemenang Piala Dunia 1982: Dino Zoff, Claudio Gentile, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Marco Tardelli, dan Paolo Rossi.

Setelah beberapa bulan beradaptasi di Turin, Platini meningkatkan performanya dan tak pernah menoleh ke belakang, memulai perjalanan yang benar-benar epik. Dalam lima tahun bersama Juventus, ia memenangkan dua Scudetto, satu Coppa Italia, satu Piala Eropa, satu Piala Interkontinental, satu Piala Winners' Cup, dan satu Piala Super UEFA. Dalam 224 pertandingan untuk Bianconeri, ia mencetak 104 gol dengan berbagai cara, mulai dari tendangan bebas dan penalti hingga sundulan dan tembakan keras dengan kedua kaki.

Gaya permainan Platini sangat cocok dengan pragmatisme manajer Giovanni Trapattoni dan mentalitas juara dari inti pemain Italia di tim Juve tersebut. Pemain Prancis itu menjadi tulang punggung tim dan membawanya ke level yang lebih tinggi saat mereka terus menang di Italia dan menuai kesuksesan di Eropa, yang membantu menempatkan Si Nyonya Tua di panggung internasional.