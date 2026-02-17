Shevchenko lahir di Uni Soviet, atau lebih tepatnya di Dvirkivscyna, sebuah desa Ukraina yang terletak 100 kilometer di timur Kyiv. Kota yang, 50 tahun setelah kelahiran salah satu juara terbesarnya, akan dihancurkan oleh bom Rusia Putin.

Kyiv adalah dan tetap menjadi tempat hidup bagi Shevchenko. Dia mulai bermain bola di taman-taman kecil di antara bangunan-bangunan Soviet rezim komunis dekat sekolahnya, sebelum ia mengasah kemampuannya di Dynamo Kyiv di bawah bimbingan Valeriy Lobanovskyi.