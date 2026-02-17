Diterjemahkan oleh
Hall of Fame: Andriy Shevchenko - mesin gol Ukraina yang memukau Milan
Anak dari Kyiv
Shevchenko lahir di Uni Soviet, atau lebih tepatnya di Dvirkivscyna, sebuah desa Ukraina yang terletak 100 kilometer di timur Kyiv. Kota yang, 50 tahun setelah kelahiran salah satu juara terbesarnya, akan dihancurkan oleh bom Rusia Putin.
Kyiv adalah dan tetap menjadi tempat hidup bagi Shevchenko. Dia mulai bermain bola di taman-taman kecil di antara bangunan-bangunan Soviet rezim komunis dekat sekolahnya, sebelum ia mengasah kemampuannya di Dynamo Kyiv di bawah bimbingan Valeriy Lobanovskyi.
Mengatasi rintangan
Shevchenko harus berjuang keras hanya untuk bisa masuk ke akademi tim profesional. Ayahnya, Nikolai, menentang ide Andriy untuk mengejar karier di bidang olahraga, karena ia ingin putranya mengikuti jejaknya dan mendaftar ke militer.
Keluarga tersebut juga tinggal di sisi lain kota dari pusat olahraga, sementara Shevchenko gagal memberikan kesan yang cukup selama uji coba saat berusia 10 tahun untuk diterima di sekolah olahraga khusus. Pada saat itu, bencana nuklir Chernobyl tahun 1986 terjadi, yang memaksa seluruh keluarga Shevchenko meninggalkan rumah mereka dan pindah ke pantai.
Membuat jejaknya
Shevchenko akhirnya diperhatikan oleh Dynamo dan, pada tahun 1989, ia menjadi bagian dari tim yang akan berangkat ke Italia, tempat yang tak terduga, untuk berpartisipasi dalam turnamen terkenal Citta di Agropoli. Penyerang berusia 13 tahun itu menjadi bintang utama turnamen tersebut, karena ia mencetak 10 gol sepanjang kompetisi, termasuk lima gol dalam 20 menit selama final, untuk memenangkan trofi bersama Sergey Rebrov, dengan siapa ia kemudian membentuk duet penyerang yang mematikan yang membantu Dynamo meraih lima gelar liga dan tiga Piala Ukraina, serta mencapai semifinal Liga Champions pada tahun 1999.
Setahun kemudian, Dynamo memenangkan Piala Ian Rush yang diadakan di Wales, dengan Shevchenko kembali menjadi top scorer, yang membuatnya mendapatkan sepasang sepatu legenda Liverpool sebagai hadiah.
Mentor legendaris
Shevchenko tampak seperti bintang masa depan, tetapi gaya hidupnya belum sepenuhnya profesional. Lobanovskyi, mentornya dan orang paling penting dalam hidupnya, membawanya ke tim cadangan Dynamo dan segera mulai membantunya berhenti merokok. Lobanovskyi menggunakan dosis nikotin yang sangat tinggi sehingga hingga hari ini, hanya dengan melihat sebatang rokok saja sudah membuat Shevchenko merasa mual.
Shevchenko merasa bahwa kariernya berutang pada Lobanovskyi, dan dia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada pelatih legendaris itu bertahun-tahun kemudian ketika dia pertama kali membawa trofi Liga Champions yang dia menangkan bersama Milan pada 2003 ke makam mentornya di Baikove, diikuti oleh Ballon d'Or setahun kemudian.
'Raja Timur'
Ketegasan, dedikasi, dan keahlian yang ditanamkan Lobanovskyi pada Shevchenko terbukti menjadi landasan penting bagi karier gemilang seorang pria yang kemudian dijuluki 'Raja Timur'.
Latihan-latihannya hampir tak berujung, dengan berjam-jam menghabiskan waktu menendang bola ke gawang. Bertahun-tahun kemudian, rekan setimnya di Milan, Gennaro Gattuso, mengatakan tentang Shevchenko:"Saya belum pernah melihat pemain sepak bola yang mampu mencetak gol dengan persentase setinggi itu".
Ketekunan itu, dikombinasikan dengan bakat alami, memungkinkan Shevchenko menjadi pemenang Ballon d'Or Ukraina ketiga, mengikuti jejak Oleg Blochin pada 1975 dan Igor Belanov pada 1986.
Legenda San Siro
Dalam 322 pertandingan untuk Milan, Shevchenko mencetak 175 gol dan membawa Scudetto pada tahun 2004, setahun setelah memenangkan Liga Champions setelah kemenangan adu penalti atas Juventus di final di Old Trafford. Ia tetap menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah derby Milan dengan 14 gol, dan dihormati sama seperti Marco van Basten oleh para penggemar Rossoneri. Seorang legenda sejati - dan anggota Hall of Fame.
