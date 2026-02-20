IMAGO / ZUMA Press
"Hal seperti ini tidak boleh terjadi pada siapa pun!" - Legenda Real Madrid memahami penderitaan Vinicius Jr. dan menuntut hukuman yang tegas bagi Gianlucia Prestianni setelah dugaan pelecehan rasial oleh pemain muda Benfica
Navas menyatakan dukungan penuh kepada mantan rekan setimnya.
Navas telah menambahkan suaranya yang berpengaruh dalam dukungan global untuk Vini Jr. setelah skandal rasisme terbaru yang melibatkan bintang Brasil tersebut. Berbicara dari Meksiko, di mana ia saat ini bermain untuk Pumas, pemenang Liga Champions tiga kali itu menanggapi dampak dari kunjungan Madrid ke Lisbon untuk menghadapi Benfica. Los Blancos berhasil menang tipis 1-0 berkat gol spektakuler Vinicius. Namun, tak lama setelah gol tersebut, pemain Brasil itu langsung berlari ke arah wasit dan menuduh Prestianni melakukan rasisme. Wasit mengaktifkan protokol anti-rasisme UEFA, yang menghentikan pertandingan.
Kiper legendaris Kosta Rika, yang menyaksikan perkembangan awal Vinicius di Santiago Bernabeu, mengungkapkan empati mendalam terhadap winger tersebut dan bergabung dengan seruan agar UEFA mengambil tindakan tegas terhadap pemain tersebut.
"Ini sangat menyedihkan karena hal seperti ini tidak seharusnya terjadi pada siapa pun di dunia," katanya kepada AS. "Ketika hal itu terjadi pada seseorang yang Anda kenal, seperti Vini, Anda merasa kasihan padanya dan memahami rasa sakit yang mungkin dia alami. Saya harap semua orang yang bisa berbuat sesuatu akan berusaha memastikan bahwa jenis penghinaan dan komentar seperti itu tidak punya tempat, tidak dengan Vini, tidak dengan siapa pun."
Permintaan akan konsekuensi sistemik
Suasana di sekitar pertandingan di Estadio da Luz tetap memanas, dengan laporan yang menyebutkan bahwa tokoh-tokoh senior Madrid, termasuk Kylian Mbappe, telah menuntut larangan bertanding secara total bagi Prestianni. Navas menyuarakan pendapat serupa, dengan argumen bahwa diskriminasi sengaja tidak dapat dianggap sebagai kelalaian sesaat.
Kiper berusia 39 tahun ini percaya bahwa hanya sanksi yang berat yang dapat menjadi pencegahan yang sesungguhnya. Bagi Navas, ledakan emosi ini mengungkapkan kelemahan karakter yang lebih dalam yang harus ditangani secara agresif oleh sepak bola untuk melindungi para pemainnya.
"Saya tidak tahu hukuman yang adil akan seperti apa, tapi harus ada sesuatu," jelas pemain asal Kosta Rika itu. "Perlu ada hukuman yang kuat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan secara sengaja. Itu bukan kesalahan sesaat, tapi pemikiran yang dibawa di dalam diri dan ketika seseorang merasa diserang, mereka mengungkapkannya. Dia harus mendapat hukuman untuk mencegah hal ini terjadi lagi."
Dari 'batu permata' yang belum dipoles menjadi ikon global
Navas menghabiskan lima tahun penuh trofi di ibu kota Spanyol, memenangkan tiga gelar Liga Champions dan satu gelar La Liga sebelum pindah ke Paris Saint-Germain pada 2019. Setahun sebelumnya, Vinicius bergabung dengan Bernabeu setelah transfer besar-besaran dari Flamengo, dan pria berusia 39 tahun itu mengatakan bakatnya langsung terlihat.
"Kami semua langsung melihat sesuatu yang berbeda padanya," katanya. "Dia masih perlu memperbaiki beberapa hal, tapi dia adalah permata dengan sikap baik dan keinginan untuk bekerja. Bahwa dia mencapai level ini sekarang tidak mengejutkan saya karena saya melihat perkembangannya dan menyaksikan jam-jam yang diinvestasikan [Zinedine] Zidane padanya setelah latihan."
Kiper tersebut menyoroti bimbingan khusus yang diberikan oleh manajer Prancis Zidane selama mereka bersama di Spanyol. "Dia melatihnya dalam latihan teknik, kecepatan, penyelesaian, dan aspek lain yang membantunya tumbuh dan mengembangkan potensinya. Kerja ekstra itu sangat fundamental. Zidane melihat potensi yang kini dilihat dunia."
Kembalinya ke Bernabeu di masa depan?
Meskipun saat ini Navas fokus pada penampilannya di Liga MX bersama Pumas, hatinya tetap tertuju pada ibu kota Spanyol. Pemain senior ini mengonfirmasi bahwa ia berencana pindah ke Madrid setelah akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu, dengan menyiratkan kemungkinan karier pasca-pensiun di jajaran manajemen klub.
"Saya akan bermain untuk sementara waktu lagi karena saya merasa sangat baik, tetapi keluarga saya dan saya memiliki rencana untuk kembali ke Madrid karena kami menyukainya," kata legenda 'Tico' itu. "Semoga saya bisa terhubung dengan Madrid di masa depan dengan cara tertentu, mengingat masa lalu saya yang pernah bermain dengan seragam putih. Itu akan sangat indah."
