"Hal seperti ini tidak boleh terjadi pada siapa pun!" - Legenda Real Madrid memahami penderitaan Vinicius Jr. dan menuntut hukuman yang tegas bagi Gianlucia Prestianni setelah dugaan pelecehan rasial oleh pemain muda Benfica

Navas telah menambahkan suaranya yang berpengaruh dalam dukungan global untuk Vini Jr. setelah skandal rasisme terbaru yang melibatkan bintang Brasil tersebut. Berbicara dari Meksiko, di mana ia saat ini bermain untuk Pumas, pemenang Liga Champions tiga kali itu menanggapi dampak dari kunjungan Madrid ke Lisbon untuk menghadapi Benfica. Los Blancos berhasil menang tipis 1-0 berkat gol spektakuler Vinicius. Namun, tak lama setelah gol tersebut, pemain Brasil itu langsung berlari ke arah wasit dan menuduh Prestianni melakukan rasisme. Wasit mengaktifkan protokol anti-rasisme UEFA, yang menghentikan pertandingan.

Kiper legendaris Kosta Rika, yang menyaksikan perkembangan awal Vinicius di Santiago Bernabeu, mengungkapkan empati mendalam terhadap winger tersebut dan bergabung dengan seruan agar UEFA mengambil tindakan tegas terhadap pemain tersebut.

"Ini sangat menyedihkan karena hal seperti ini tidak seharusnya terjadi pada siapa pun di dunia," katanya kepada AS. "Ketika hal itu terjadi pada seseorang yang Anda kenal, seperti Vini, Anda merasa kasihan padanya dan memahami rasa sakit yang mungkin dia alami. Saya harap semua orang yang bisa berbuat sesuatu akan berusaha memastikan bahwa jenis penghinaan dan komentar seperti itu tidak punya tempat, tidak dengan Vini, tidak dengan siapa pun."