Chelsea bermain imbang 1-1 dengan Burnley di menit-menit akhir, setelah sundulan Zian Flemming pada menit ke-93 memberikan satu poin bagi tim peringkat ke-19 di Stamford Bridge, setelah Wesley Fofana diusir dari lapangan. Rosenior menyoroti seorang pemain yang tidak disebutkan namanya karena gagal mengawasi pemain yang benar pada tendangan sudut dari mana Flemming mencetak gol, sementara O'Hara fokus pada kesalahan Sanchez sendiri.

Pada menit ke-85, setelah menguasai bola, Sanchez tidak mencoba membuang waktu, melainkan melancarkan serangan balik ke arah Joao Pedro, yang telah mencetak gol pembuka. Namun, pemain Brasil itu sedang mengalami kram dan tidak bisa mengejar bola.

"Berapa usia (Robert) Sanchez?" O'Hara memulai di talkSPORT. "Dia tidak muda, kan. Dia punya banyak pengalaman. Pada menit ke-85, bola datang kepadanya. Yang harus kamu lakukan, turunlah. Peganglah bola itu."

"Apa yang dia lakukan?" tanya Cundy.

O'Hara menjawab: "Dia menendang bola langsung ke pemain Burnley, dan mereka kembali menguasai bola! Dia sudah melakukannya dua kali. Saya melihatnya dan berpikir, 'Apa yang dia lakukan?'

"Itu bukan soal usia, itu soal bodoh!"