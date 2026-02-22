AFP
'Hal-hal di luar liga' - Bintang Chelsea dikritik keras karena kesalahan 'bodoh' setelah The Blues ditahan imbang oleh Burnley
Bintang Chelsea dihujat
Chelsea bermain imbang 1-1 dengan Burnley di menit-menit akhir, setelah sundulan Zian Flemming pada menit ke-93 memberikan satu poin bagi tim peringkat ke-19 di Stamford Bridge, setelah Wesley Fofana diusir dari lapangan. Rosenior menyoroti seorang pemain yang tidak disebutkan namanya karena gagal mengawasi pemain yang benar pada tendangan sudut dari mana Flemming mencetak gol, sementara O'Hara fokus pada kesalahan Sanchez sendiri.
Pada menit ke-85, setelah menguasai bola, Sanchez tidak mencoba membuang waktu, melainkan melancarkan serangan balik ke arah Joao Pedro, yang telah mencetak gol pembuka. Namun, pemain Brasil itu sedang mengalami kram dan tidak bisa mengejar bola.
"Berapa usia (Robert) Sanchez?" O'Hara memulai di talkSPORT. "Dia tidak muda, kan. Dia punya banyak pengalaman. Pada menit ke-85, bola datang kepadanya. Yang harus kamu lakukan, turunlah. Peganglah bola itu."
"Apa yang dia lakukan?" tanya Cundy.
O'Hara menjawab: "Dia menendang bola langsung ke pemain Burnley, dan mereka kembali menguasai bola! Dia sudah melakukannya dua kali. Saya melihatnya dan berpikir, 'Apa yang dia lakukan?'
"Itu bukan soal usia, itu soal bodoh!"
Hal-hal non-liga Sanchez
Baik O'Hara maupun Cundy merasa bahwa Sanchez seharusnya membuang-buang waktu, dengan Cundy menambahkan: "Tangkap bola, turun, habiskan waktu. Dia mengoper bola ke Joao Pedro, yang sedang mengalami kram. Apa yang akan dia lakukan saat mendapatkannya? Ini 3 lawan 1.
"Jika itu umpan yang sempurna, apa yang akan dia lakukan? Ini 3 lawan 1."
O'Hara melanjutkan: "Kamu pegang bola, turun, kumpulkan tim, lalu tendang ke sudut, kan? Kamu sudah membuang dua menit.
"Hal-hal seperti itu, tepat di sana, adalah di mana Chelsea selalu konyol.
"Itu seperti permainan liga amatir."
Kemarahan Rosenior
Hasil imbang 1-1 melawan tim peringkat ke-19 asuhan Scott Parker terjadi setelah tim tersebut kehilangan keunggulan 2-0, yang membuat Leeds, yang juga berjuang untuk menghindari degradasi, pulang dengan satu poin dari Stamford Bridge awal bulan ini. Dua hasil tersebut mengakhiri awal yang kuat di bawah asuhan Rosenior hingga saat itu.
Dia mengatakan kepada wartawan: “Kami telah membuang empat poin dari dua pertandingan kandang. Setelah gol pertama, kami kurang tajam. Terlalu aman dalam penguasaan bola. Bagi klub sekelas ini, tidak cukup bagi saya untuk mengatakan kami adalah tim yang lebih baik. Kami perlu memenangkan pertandingan. Saya tahu jawabannya dan kami akan mengatasinya dalam seminggu.”
Dia melanjutkan: “Ada terlalu banyak contoh, bahkan selama saya di sini, di mana kami kebobolan gol karena kurangnya konsentrasi dan tanggung jawab. Wolves tandang, Crystal Palace tandang, Leeds kandang, hari ini.
“Tim yang memenangkan gelar juara menang dengan skor 1-0 bahkan ketika mereka tidak dalam performa terbaik. Itu seharusnya setidaknya 1-0 hari ini.”
Rosenior menambahkan tentang penyelesaian Flemming: “Tugas marking tidak dilakukan. Flemming, kita tahu, adalah pemain terbaik mereka dalam hal sundulan.
“Dan ada pemain yang saya tidak… Saya tidak di sini untuk menyalahkan pemain, saya akan selalu melindungi pemain saya, saya akan menangani hal ini di minggu ini. Ada pemain yang kami tugaskan untuk mengawasi pemain lain, tetapi dia mengawasi pemain yang salah. Ada terlalu banyak insiden di mana kami kebobolan gol karena kurangnya konsentrasi dan tanggung jawab.
“Anda membutuhkan pemain yang dapat diandalkan pada saat-saat krusial untuk melakukan tugasnya. Ada nilai-nilai tertentu yang harus ada dalam tim Anda. Ini tergantung pada penilaian pemain dan pemain yang Anda nilai pada saat yang tepat. Kami membutuhkan pemain yang pada momen-momen krusial dapat menyelesaikan tugasnya.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea akan menghadapi ujian berat lainnya pada akhir pekan depan saat mereka berhadapan dengan pemuncak klasemen Arsenal dalam laga derby London yang sangat dinanti. Tim asuhan Rosenior saat ini berada di peringkat keempat klasemen dengan selisih gol, di atas Manchester United yang masih memiliki satu pertandingan sisa untuk dimainkan di kandang Everton pada Senin mendatang.
