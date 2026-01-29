Hajar Kyrgyzstan 5-3, Timnas Indonesia Amankan Tiket Ke Perempat-Final Piala Asia Futsal 2026

Dengan Skuad Garuda yang berada di Grup A, tim yang lolos dari Grup B akan menjadi lawan di babak perempat-final. Saat ini, Thailand memuncaki Grup B dengan enam poin, raihan yang sama dengan Vietnam yang berada di urutan kedua. Dua tim Asia Tenggara tersebut akan bertarung di matchday terakhir untuk menentukan siapa yang berstatus sebagai juara grup.