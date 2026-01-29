FFI
Hajar Kyrgyzstan 5-3, Timnas Indonesia Amankan Tiket Ke Perempat-Final Piala Asia Futsal 2026
Skuad Garuda libas Kyrgyzstan
Duel lanjutan Grup A Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Timnas Indonesia sukses keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Lima gol Skuad Garuda di pertandingan ini diceetak oleh Mochammad Iqbal, Firman Adriansyah, Rio Pangestu, Ardiansyah Nur dan Israr Megantara, sementara Kyrgyzstan hanya mampu memebalas lewat brace Makhmadaminov Shokhrukh dan satu gol Alimov Maksat.
Amankan tiket ke babak perempat-final
Kemenangan ini memastikan pasukan Hector Souto melaju ke babak perempat-final setelah sukses mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan. Timnas Indonesia ditemani Irak, yang juga mengumpulkan enam poin sejauh ini. Sementara itu, Kyrgyzstan dan Korea Selatan dipastikan gugur setelah tak mampu meraih satu poin pun.
Bersiap tantang Irak di laga terakhir
Pada matchday terakhir Grup A, Skuad Garuda akan menghadapi Irak di Indonesia Arena, Sabtu (31/1) malam WIB. Laga ini akan menentukan siapa yang akan lolos sebagai juara grup dan runner-up.
Lawan di babak perempat-final
Dengan Skuad Garuda yang berada di Grup A, tim yang lolos dari Grup B akan menjadi lawan di babak perempat-final. Saat ini, Thailand memuncaki Grup B dengan enam poin, raihan yang sama dengan Vietnam yang berada di urutan kedua. Dua tim Asia Tenggara tersebut akan bertarung di matchday terakhir untuk menentukan siapa yang berstatus sebagai juara grup.
