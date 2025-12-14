AFP
Hajar Crystal Palace, Manchester City Terus Pepet Arsenal
Erling Haaland membuka dan menutup gol Man City
Manchester City terus memberikan tekanan kepada Arsenal di klasemen sementara setelah meraih kemenangan 3-0 atas Crystal Palace di Selhurst Park, Minggu (14/12) malam WIB.
Kemenangan dramatis Arsenal atas Wolves sehari sebelumnya memberi tekanan pada Man City untuk meresponsnya. Selepas menemui kesulitan mengimbangi permainan Palace, Man City akhirnya sukses memimpin melalui Erling Haaland empat menit menjelang babak pertama usai.
Performa Man City membaik di babak kedua, dan mereka berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-69 lewat gol Phil Foden. Haaland mencetak brace untuk memastikan The Cityzen meraih kemenangan tiga gol tanpa balas satu menit sebelum laga berakhir.
Memberikan tekanan kepada Arsenal di papan atas
Kemenangan ini sangat penting bagi Man City untuk tetap menjaga persaingan sebelum memasuki masa sibuk di akhir tahun. Tim besutan Pep Guardiola ini menduduki peringkat kedua usai mengumpulkan 34 poin. Mereka terpaut dua angka dari Arsenal yang berada di puncak. Sedangkan Palace, yang gagal melanjutkan hasil positif, turun ke posisi lima dengan 26 poin.
Man City dan Palace menatap laga di ajang piala
Man City kini mengalihkan fokus mereka ke ajang piala domestik. Mereka akan menyambut kedatangan Brentford di Stadion Etihad pada pertandingan perempat-final Piala Liga (Carabao Cup), Kamis (18/12) dini hari WIB. Sementara Palace melakoni pertandinngan Conference League melawan klub Finlandia KuPS di Selhurst Park, Jumat (19/12) dini hari WIB.
Susunan pemain
Crystal Palace: Henderson; Clyne, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell, Wharton, Kamada, Pino, Sarr, Mateta.
Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.
