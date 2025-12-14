FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP
Donny Afroni

Hajar Crystal Palace, Manchester City Terus Pepet Arsenal

Manchester City tidak membiarkan Arsenal merasa tenang di puncak klasemen dengan mengalahkan Crystal Palace untuk memberikan tekanan kepada The Gunners.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    Erling Haaland membuka dan menutup gol Man City

    Manchester City terus memberikan tekanan kepada Arsenal di klasemen sementara setelah meraih kemenangan 3-0 atas Crystal Palace di Selhurst Park, Minggu (14/12) malam WIB.

    Kemenangan dramatis Arsenal atas Wolves sehari sebelumnya memberi tekanan pada Man City untuk meresponsnya. Selepas menemui kesulitan mengimbangi permainan Palace, Man City akhirnya sukses memimpin melalui Erling Haaland empat menit menjelang babak pertama usai.

    Performa Man City membaik di babak kedua, dan mereka berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-69 lewat gol Phil Foden. Haaland mencetak brace untuk memastikan The Cityzen meraih kemenangan tiga gol tanpa balas satu menit sebelum laga berakhir.

    • Iklan

  • Memberikan tekanan kepada Arsenal di papan atas

    Kemenangan ini sangat penting bagi Man City untuk tetap menjaga persaingan sebelum memasuki masa sibuk di akhir tahun. Tim besutan Pep Guardiola ini menduduki peringkat kedua usai mengumpulkan 34 poin. Mereka terpaut dua angka dari Arsenal yang berada di puncak. Sedangkan Palace, yang gagal melanjutkan hasil positif, turun ke posisi lima dengan 26 poin.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    Man City dan Palace menatap laga di ajang piala

    Man City kini mengalihkan fokus mereka ke ajang piala domestik. Mereka akan menyambut kedatangan Brentford di Stadion Etihad pada pertandingan perempat-final Piala Liga (Carabao Cup), Kamis (18/12) dini hari WIB. Sementara Palace melakoni pertandinngan Conference League melawan klub Finlandia KuPS di Selhurst Park, Jumat (19/12) dini hari WIB.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Susunan pemain

    Crystal Palace: Henderson; Clyne, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell, Wharton, Kamada, Pino, Sarr, Mateta.

    Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.

Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Brentford crest
Brentford
BRE
Conference League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
KuPS crest
KuPS
KUP
0