Hajar Crystal Palace, Manchester City Terus Pepet Arsenal

Manchester City terus memberikan tekanan kepada Arsenal di klasemen sementara setelah meraih kemenangan 3-0 atas Crystal Palace di Selhurst Park, Minggu (14/12) malam WIB.

Kemenangan dramatis Arsenal atas Wolves sehari sebelumnya memberi tekanan pada Man City untuk meresponsnya. Selepas menemui kesulitan mengimbangi permainan Palace, Man City akhirnya sukses memimpin melalui Erling Haaland empat menit menjelang babak pertama usai.

Performa Man City membaik di babak kedua, dan mereka berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-69 lewat gol Phil Foden. Haaland mencetak brace untuk memastikan The Cityzen meraih kemenangan tiga gol tanpa balas satu menit sebelum laga berakhir.