"Hadapi Masalah Serius!" - Liverpool & Arne Slot Dapat Peringatan Keras Setelah Gagal Rekrut Marc Guehi

Liverpool tampaknya akan merekrut Guehi musim panas lalu, tetapi transfer tersebut gagal di menit-menit terakhir. Guehi akhirnya tetap di Crystal Palace hingga bursa transfer dibuka kembali pada Januari dan sekarang telah menyelesaikan transfer senilai £20 juta ke Manchester City. Bek tersebut mengakui bahwa ia hampir bergabung dengan The Reds.

Dia berkata: "Itu sangat dekat. Sangat dekat. Pemeriksaan medis hampir selesai dan kemudian dibatalkan di menit terakhir. Pola pikir saya adalah apa yang akan terjadi, terjadilah. Akan merugikan Palace jika saya bertindak dengan cara tertentu karena klub telah memberi saya segalanya. Setidaknya yang bisa saya lakukan adalah datang bekerja setiap hari, diam dan tetap tenang. Saya pikir itu yang paling penting. Ini bukan hanya beberapa pekan (gila), saya akan mengatakan beberapa tahun. Rasanya seperti sudah berlangsung selamanya."

"Saya hanya senang bisa melewati batas. Jelas, tidak mudah meninggalkan klub tempat saya berada begitu lama. Mereka telah melakukan banyak hal untuk saya dan saya selamanya berterima kasih kepada mereka. Tapi saya sangat senang bisa berada di sini. Saya senang telah bergabung dengan klub sepakbola yang fantastis ini. Kami telah berbicara cukup lama dan jelas berbicara dengan klub yang berbeda. Seperti yang saya katakan, saya merasa dari percakapan, melalui pembicaraan dengan beberapa pemain di sini, bahwa ini adalah tempat bagi saya untuk berkembang, menjadi lebih baik, dan membantu semaksimal mungkin."