Getty
"Hadapi Masalah Serius!" - Liverpool & Arne Slot Dapat Peringatan Keras Setelah Gagal Rekrut Marc Guehi
Man City memenangkan persaingan untuk gaeat Guehi
Liverpool tampaknya akan merekrut Guehi musim panas lalu, tetapi transfer tersebut gagal di menit-menit terakhir. Guehi akhirnya tetap di Crystal Palace hingga bursa transfer dibuka kembali pada Januari dan sekarang telah menyelesaikan transfer senilai £20 juta ke Manchester City. Bek tersebut mengakui bahwa ia hampir bergabung dengan The Reds.
Dia berkata: "Itu sangat dekat. Sangat dekat. Pemeriksaan medis hampir selesai dan kemudian dibatalkan di menit terakhir. Pola pikir saya adalah apa yang akan terjadi, terjadilah. Akan merugikan Palace jika saya bertindak dengan cara tertentu karena klub telah memberi saya segalanya. Setidaknya yang bisa saya lakukan adalah datang bekerja setiap hari, diam dan tetap tenang. Saya pikir itu yang paling penting. Ini bukan hanya beberapa pekan (gila), saya akan mengatakan beberapa tahun. Rasanya seperti sudah berlangsung selamanya."
"Saya hanya senang bisa melewati batas. Jelas, tidak mudah meninggalkan klub tempat saya berada begitu lama. Mereka telah melakukan banyak hal untuk saya dan saya selamanya berterima kasih kepada mereka. Tapi saya sangat senang bisa berada di sini. Saya senang telah bergabung dengan klub sepakbola yang fantastis ini. Kami telah berbicara cukup lama dan jelas berbicara dengan klub yang berbeda. Seperti yang saya katakan, saya merasa dari percakapan, melalui pembicaraan dengan beberapa pemain di sini, bahwa ini adalah tempat bagi saya untuk berkembang, menjadi lebih baik, dan membantu semaksimal mungkin."
- Getty Images Sport
Liverpool dapat peringatan serius
Redknapp merasa Liverpool akan menyesali kegagalan mereka untuk mendapatkan Guehi dan juga khawatir mereka akan kekurangan pemain di lini pertahanan jika mengalami masalah cedera lagi. Dia mengatakan di Sky Sports: "Conor (Bradley) mengalami cedera yang sangat parah sehingga kita tidak akan melihatnya lagi musim ini, Giovanni Leoni juga, dan dia terlihat sebagai prospek yang menjanjikan, bakat yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Ibrahima Konate akan segera kembali. Rasanya mereka kekurangan pemain, jika boleh dibilang begitu. Mereka membutuhkan beberapa pemain, dia (Slot) membutuhkan bantuan di departemen itu."
"Jika mereka mengalami satu atau dua cedera lagi, mereka akan menghadapi masalah besar. Saya tidak tahu seluk-beluknya, tetapi Guehi terasa seperti kehilangan besar. Itu adalah sesuatu yang semua orang di dunia sepakbola katakan dia akan pergi ke Liverpool, sepertinya sudah pasti. Manchester City datang dan menawarkannya sejumlah besar uang untuk pergi ke sana, dan itu adalah langkah yang sangat bagus untuknya dan saya sepenuhnya memahaminya. Tetapi saya merasa itu adalah salah satu yang akan diambil Liverpool, tetapi mereka tidak melakukannya."
"Sekarang mereka (Liverpool) harus cerdas di bursa transfer. Yang sulit adalah Anda pergi dan membeli pemain - dan Leoni akan menjadi bintang sejati - dia mungkin akan fit untuk memulai pramusim depan, mudah-mudahan. Jadi Anda berada dalam posisi yang sulit, tetapi Anda harus memastikan Anda memiliki kedalaman skuad yang kuat."
Liverpool memblokir transfer Robertson
Liverpool tampaknya akan melihat opsi pertahanan mereka semakin berkurang setelah Andy Robertson pindah ke Tottenham. Spurs sangat ingin menyelesaikan kesepakatan untuk pemain internasional Skotlandia itu, tetapi Liverpool sekarang telah memblokir kepindahan tersebut karena situasi cedera mereka. Kapten Virgil van Dijk sebelumnya mendesak klub untuk tidak membiarkan Robertson pergi, dengan mengatakan: "Tentu saja saya berbicara dengannya. Saya berbicara dengannya setiap hari, dia adalah wakil kapten saya. Robbo adalah anggota tim kami yang sangat penting dan saya ingin dia tetap tinggal, tetapi apa pun yang terjadi, mari kita lihat."
- Getty Images Sport
Apakah Liverpool akan melakukan perekrutan pada bulan Januari?
Liverpool diperkirakan tidak akan melakukan perekrutan pemain selama bursa transfer Januari meskipun sedang menghadapi masalah. Slot telah ditanya tentang situasi tersebut dan tampaknya mengharapkan akhir bursa transfer yang tenang. Dia mengatakan kepada wartawan: "Itulah yang saya harapkan. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa ketika ada peluang di pasar di mana kami pikir kami dapat memperkuat skuad, klub ini akan selalu mencoba untuk melakukannya. Tetapi saat ini saya memperkirakan situasinya akan tetap sama."
Iklan