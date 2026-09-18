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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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Guler membingungkan perhitungan Mourinho: talenta dengan skill berbeda yang mencari tempat di Real Madrid

A. Guler
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
Real Madrid
LaLiga
Champions League
Turki
Portugal
Côte d’Ivoire
Inggris
Brasil
Prancis
Spanyol

Raja umpan-umpan tajam

Ketajaman Arda Guler dalam membangun serangan bersama Real Madrid memperlihatkan keberagaman perannya di lini serang, di tengah upaya Jose Mourinho mencari posisi paling ideal bagi pemain Turki itu, yang menunjukkan kemampuan mengesankan dalam mengatur tempo permainan, menciptakan peluang, dan mengalirkan bola di bawah tekanan.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", Guler tampaknya bukan tipe gelandang bertenaga yang biasa diandalkan Real Madrid untuk menjaga keseimbangan tim yang cenderung menyerang, namun ia menghadirkan elemen-elemen yang tak kalah penting bagi susunan pemain baru Mourinho, yaitu penguasaan bola, ketenangan, dan kejelasan dalam mengambil keputusan.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kekaguman Mourinho

    Mourinho berkata tentang Guler sebelum kemenangan 3-2 timnya atas Elche, Selasa lalu: "Kualitas permainannya luar biasa. Visinya, pengambilan keputusannya, kreasi permainannya, dan stabilitas yang ia berikan kepada tim."

    Ia menambahkan: "Mungkin saya tidak ingin sampai mengatakan bahwa ia berada di kelas sangat atas, tetapi saya pasti bisa mengatakan bahwa ia berada di kelas atas."

    Guler masih mencari posisi terbaiknya, setelah bermain dalam peran yang lebih dalam di lini tengah, di sayap kanan, dan terakhir di posisi pengatur serangan saat menghadapi Elche. Namun, berbeda dengan musim-musim sebelumnya, ketika para pemain tengah Real Madrid diminta untuk menutupi area yang luas dalam pola 4-4-2 datar, kini ada tempat yang lebih alami dalam formasi utama bagi pemain yang memiliki kemampuan teknis seperti yang dimiliki Guler.

    Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho sejauh ini bertahan dari area yang lebih tinggi dan dengan lebih rapat, dengan mempersempit ruang antargaris dan jarak antarpemain dalam situasi bertahan.

    Tim menjadi lebih nyaman tanpa bola, setelah rata-rata penguasaan bolanya hanya mencapai 54,5% selama enam pertandingannya di La Liga, dan tidak lagi selalu bergantung pada kemampuan fisik besar Jude Bellingham dan Federico Valverde untuk mengamankan tim saat kehilangan bola.

    Hal itu berarti Guler tidak lagi terekspos seperti sebelumnya ketika bola berada dalam penguasaan lawan, sehingga memungkinkan kemampuannya dalam mengirim umpan-umpan ke depan yang menentukan untuk muncul begitu timnya merebut kembali bola.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Beragam keterampilan

    Tidak ada tim di Liga yang melepaskan tembakan lebih banyak setelah serangan balik cepat dibandingkan Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho musim ini, dan sering kali Guler menjadi pemain yang paling mampu melewati garis pertama tekanan lawan dan memulai serangan cepat.

    Dalam laga melawan Real Betis, misalnya, setelah memotong umpan silang lawan, Real Madrid dengan cepat mengalirkan bola ke Guler, yang mengoper dengan sentuhan cerdas dari belakangnya kepada Bellingham, sehingga menyingkirkan tiga pemain lini tengah dari permainan hanya dengan satu sentuhan yang sempurna.

    Kemampuan pemain berusia 21 tahun ini dalam mempertahankan bola serta melihat umpan yang membelah pertahanan lawan menjadikannya opsi penting di posisi-posisi dalam, terutama ketika tersedia ruang untuk melaju ke depan.

    Kontribusi Guler tidak terbatas pada transisi bertahan, karena ia juga mampu mempercepat serangan Real Madrid melalui momen-momen berkualitas yang membantu tim melewati tekanan lawan.

    Pada awal laga melawan Betis, yang berakhir dengan kekalahan Real Madrid 0-1, Guler bergerak ke dalam untuk membuka diri menerima umpan sementara timnya berusaha membangun serangan di bawah tekanan tinggi.

    Antonio Rudiger mengirim umpan balik ke Guler, tetapi gelandang asal Turki itu dengan cepat menguasai bola di ruang antarlini, lalu mengoper ke sayap untuk membuka jalan bagi Denzel Dumfries melaju.

    Dalam laga melawan Elche, yang juga bertahan secara relatif proaktif melalui blok menengah, Guler mula-mula turun ke belakang untuk membantu membangun serangan, sebelum menyadari adanya peluang untuk bergerak di antara garis dan menerima umpan ke depan.

    Guler sedikit menahan diri setelah menerima bola, memilih tidak mengambil risiko dengan umpan yang lebih sulit kepada Vinicius Junior, sebelum mengirim bola ke sayap untuk membuka jalan bagi Marc Cucurella mengirim umpan silang satu sentuhan. Dengan kebebasan bergerak dari posisi playmaker, Guler mampu mengendalikan tempo permainan dan menyerang ruang-ruang berbahaya di area yang lebih maju di lapangan.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Sistem Mourinho

    Real Madrid menjadi lebih terorganisir di bawah kepemimpinan Mourinho saat menggiring bola melewati dua pertiga area akhir. Sebelumnya, terutama di bawah kepemimpinan Ancelotti, para pemain sering berkumpul di sayap kiri untuk menjalin umpan-umpan pendek, tetapi musim ini mereka cenderung bermain dengan gaya yang lebih melebar, sehingga membuka ruang bagi Guler untuk melepaskan umpan-umpan terobosan tersebut.

    Namun, pergerakan para pemain di sekitar Guler juga penting untuk melebarkan pertahanan lawan; ketika Vinicius Junior turun untuk menerima bola, Bellingham bergegas mengisi ruang di sisi kiri. Sementara di sisi kanan, Dumfries maju untuk menahan bek tetap di posisinya, sementara Mbappe bergegas menyerang ruang di belakang lini pertahanan.

    Pergerakan yang terkoordinasi ini, disertai lari-lari berbahaya para pemain di sepanjang lebar lapangan, memberikan Guler banyak opsi ketika Real Madrid melaju dengan cepat ke depan.

    Akurasi umpan Guler memungkinkannya menciptakan peluang secara konsisten ketika pertandingan menjadi terbuka, hal yang membantu menjelaskan awal musimnya yang gemilang.

    Meski menit bermainnya terbatas, karena ia hanya menjadi starter di empat dari enam pertandingan awal Real Madrid di liga, tidak ada pemain di La Liga yang menciptakan peluang lebih banyak dari 27 peluang yang ia ciptakan, sementara hanya tiga pemain yang mengunggulinya dalam jumlah umpan terobosan yang berhasil diselesaikan.

    Grafik di bawah ini menunjukkan seluruh umpan Guler kepada Mbappe dan Vinicius Junior musim ini. Sebagaimana terlihat, banyak di antaranya merupakan umpan positif ke depan, yang memang berkontribusi menempatkan kedua pemain di dalam kotak penalti masing-masing sebanyak lima kali.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Membubarkan blok-blok

    Selain kualitasnya dalam transisi menyerang, Guler mampu membantu Real Madrid menembus blok-blok pertahanan yang bertahan dalam, berkat kesabarannya dalam penguasaan bola serta kemampuannya mengirim umpan dari sisi lapangan.

    Antusiasme Guler dalam meminta bola di seluruh fase permainan sangat mengesankan, seperti terlihat dalam contoh lain melawan Elche, yang menarik diri ke belakang setelah periode penguasaan bola yang panjang.

    Guler bergerak ke ruang kosong dan mengangkat tangannya meminta bola diberikan kepadanya. Ia merasa nyaman di area-area dalam dan tidak berusaha memaksakan permainan secara langsung, karena ia bertukar bola dengan Mbappe sebelum meletakkan kakinya di atas bola dan menilai pilihan-pilihannya.

    Meskipun Elche menarik diri ke belakang, Real Madrid menempatkan diri dengan baik di seluruh lebar lapangan untuk memaksa pertahanan meregang, sehingga Guler menemukan ruang dan mengirim bola dengan sudut yang sempurna serta kekuatan yang tepat ke arah Cucurella.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Di mana posisi paling ideal untuk Guler?

    Tidak ada pemain lain yang berhasil mengirimkan umpan silang lebih banyak dari total 14 umpan silangnya di lima liga besar Eropa, dan ia juga telah menciptakan 6 peluang dari tendangan sudut, setelah menemukan Dean Huijsen dengan tiga bola silang melengkung ke arah luar.

    Keberagaman Guler dalam menciptakan peluang menjadikannya elemen yang tak tergantikan bagi Real Madrid, karena ia mampu menangani beragam skenario serangan. Pertanyaan yang tersisa bagi Mourinho adalah posisi yang paling tepat bagi pemain ini di dalam tim.

    Guler menciptakan lima peluang hanya dalam 18 menit saat menghadapi Rayo, setelah tampil menggantikan Yan Diomande di sisi kanan. Dan meskipun ia sangat efektif di sisi lapangan, kemampuannya untuk mengontrol tempo dari posisi playmaker bebas saat menghadapi Elche membantu Real Madrid menguasai pertandingan, tetapi kehadirannya dalam susunan pemain harus mengorbankan Bellingham.

    Real Madrid membutuhkan pemain yang memiliki kualitas seperti Toni Kroos atau Luka Modric dalam hal mengatur permainan serangan melalui distribusi bola dan ketenangan saat menguasai bola.

    Guler masih sangat muda, tetapi indikasi awal pada musim ini menunjukkan kemampuannya untuk membuat lompatan penting selama musim ini, sebagai persiapan untuk mengisi kekosongan tersebut pada akhirnya.

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