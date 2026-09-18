Mourinho berkata tentang Guler sebelum kemenangan 3-2 timnya atas Elche, Selasa lalu: "Kualitas permainannya luar biasa. Visinya, pengambilan keputusannya, kreasi permainannya, dan stabilitas yang ia berikan kepada tim."

Ia menambahkan: "Mungkin saya tidak ingin sampai mengatakan bahwa ia berada di kelas sangat atas, tetapi saya pasti bisa mengatakan bahwa ia berada di kelas atas."

Guler masih mencari posisi terbaiknya, setelah bermain dalam peran yang lebih dalam di lini tengah, di sayap kanan, dan terakhir di posisi pengatur serangan saat menghadapi Elche. Namun, berbeda dengan musim-musim sebelumnya, ketika para pemain tengah Real Madrid diminta untuk menutupi area yang luas dalam pola 4-4-2 datar, kini ada tempat yang lebih alami dalam formasi utama bagi pemain yang memiliki kemampuan teknis seperti yang dimiliki Guler.

Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho sejauh ini bertahan dari area yang lebih tinggi dan dengan lebih rapat, dengan mempersempit ruang antargaris dan jarak antarpemain dalam situasi bertahan.

Tim menjadi lebih nyaman tanpa bola, setelah rata-rata penguasaan bolanya hanya mencapai 54,5% selama enam pertandingannya di La Liga, dan tidak lagi selalu bergantung pada kemampuan fisik besar Jude Bellingham dan Federico Valverde untuk mengamankan tim saat kehilangan bola.

Hal itu berarti Guler tidak lagi terekspos seperti sebelumnya ketika bola berada dalam penguasaan lawan, sehingga memungkinkan kemampuannya dalam mengirim umpan-umpan ke depan yang menentukan untuk muncul begitu timnya merebut kembali bola.



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