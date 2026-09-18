Tidak ada tim di Liga yang melepaskan tembakan lebih banyak setelah serangan balik cepat dibandingkan Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho musim ini, dan sering kali Guler menjadi pemain yang paling mampu melewati garis pertama tekanan lawan dan memulai serangan cepat.
Dalam laga melawan Real Betis, misalnya, setelah memotong umpan silang lawan, Real Madrid dengan cepat mengalirkan bola ke Guler, yang mengoper dengan sentuhan cerdas dari belakangnya kepada Bellingham, sehingga menyingkirkan tiga pemain lini tengah dari permainan hanya dengan satu sentuhan yang sempurna.
Kemampuan pemain berusia 21 tahun ini dalam mempertahankan bola serta melihat umpan yang membelah pertahanan lawan menjadikannya opsi penting di posisi-posisi dalam, terutama ketika tersedia ruang untuk melaju ke depan.
Kontribusi Guler tidak terbatas pada transisi bertahan, karena ia juga mampu mempercepat serangan Real Madrid melalui momen-momen berkualitas yang membantu tim melewati tekanan lawan.
Pada awal laga melawan Betis, yang berakhir dengan kekalahan Real Madrid 0-1, Guler bergerak ke dalam untuk membuka diri menerima umpan sementara timnya berusaha membangun serangan di bawah tekanan tinggi.
Antonio Rudiger mengirim umpan balik ke Guler, tetapi gelandang asal Turki itu dengan cepat menguasai bola di ruang antarlini, lalu mengoper ke sayap untuk membuka jalan bagi Denzel Dumfries melaju.
Dalam laga melawan Elche, yang juga bertahan secara relatif proaktif melalui blok menengah, Guler mula-mula turun ke belakang untuk membantu membangun serangan, sebelum menyadari adanya peluang untuk bergerak di antara garis dan menerima umpan ke depan.
Guler sedikit menahan diri setelah menerima bola, memilih tidak mengambil risiko dengan umpan yang lebih sulit kepada Vinicius Junior, sebelum mengirim bola ke sayap untuk membuka jalan bagi Marc Cucurella mengirim umpan silang satu sentuhan. Dengan kebebasan bergerak dari posisi playmaker, Guler mampu mengendalikan tempo permainan dan menyerang ruang-ruang berbahaya di area yang lebih maju di lapangan.