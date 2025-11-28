Koordinasikan Tolak Beri 'Guard Of Honour' Untuk Timnya Angel Di Maria, Eks Chelsea & Manchester United Ini Diskorsing Enam Bulan!

Dampak dari protes dramatis Estudiantes akhir pekan lalu telah berkembang menjadi salah satu episode paling membelah dalam sepak bola Argentina baru-baru ini. Kontroversi dimulai ketika AFA secara tak terduga memberikan gelar kepada Rosario Central karena memiliki poin terbanyak pada tahun kalender 2025, keputusan yang banyak klub anggap hanya sebagai "pengakuan" simbolis, bukan kejuaraan sebenarnya.

Tetapi ketika Presiden AFA Chiqui Tapia memberikan trofi fisik kepada kapten Rosario, Di Maria, ketidakpuasan meledak. Estudiantes menjadi satu-satunya klub yang secara publik menolak keabsahan gelar tersebut, dan respons mereka di lapangan mengirimkan kejutan ke seluruh liga. Ketika para pemain Rosario berjalan keluar menantikan salam kehormatan tradisional, para pemain Estudiantes membalikkan badan mereka secara serempak sebagai protes.

Gestur tersebut sejak itu telah berubah menjadi perdebatan, mengungkapkan meningkatnya frustrasi terhadap kepemimpinan AFA dan persepsi bahwa Tapia telah menggunakan kesuksesan tim nasional baru-baru ini, serta kedekatannya dengan Lionel Messi, untuk memperluas pengaruhnya atas kompetisi domestik.