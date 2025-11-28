Getty Images Sport
Koordinasikan Tolak Beri 'Guard Of Honour' Untuk Timnya Angel Di Maria, Eks Chelsea & Manchester United Ini Diskorsing Enam Bulan!
Protes kontroversial Estudiantes membuat klub dalam masalah
Dampak dari protes dramatis Estudiantes akhir pekan lalu telah berkembang menjadi salah satu episode paling membelah dalam sepak bola Argentina baru-baru ini. Kontroversi dimulai ketika AFA secara tak terduga memberikan gelar kepada Rosario Central karena memiliki poin terbanyak pada tahun kalender 2025, keputusan yang banyak klub anggap hanya sebagai "pengakuan" simbolis, bukan kejuaraan sebenarnya.
Tetapi ketika Presiden AFA Chiqui Tapia memberikan trofi fisik kepada kapten Rosario, Di Maria, ketidakpuasan meledak. Estudiantes menjadi satu-satunya klub yang secara publik menolak keabsahan gelar tersebut, dan respons mereka di lapangan mengirimkan kejutan ke seluruh liga. Ketika para pemain Rosario berjalan keluar menantikan salam kehormatan tradisional, para pemain Estudiantes membalikkan badan mereka secara serempak sebagai protes.
Gestur tersebut sejak itu telah berubah menjadi perdebatan, mengungkapkan meningkatnya frustrasi terhadap kepemimpinan AFA dan persepsi bahwa Tapia telah menggunakan kesuksesan tim nasional baru-baru ini, serta kedekatannya dengan Lionel Messi, untuk memperluas pengaruhnya atas kompetisi domestik.
- Getty Images Sport
Sanksi berat dan Veron di pusat perhatian
Setelah beberapa hari perdebatan internal, AFA memberikan salah satu keputusan paling keras dalam beberapa tahun terakhir. Semua 11 pemain starter Estudiantes dari pertandingan tersebut menerima skors dua pertandingan, yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Kapten Santiago Nunez mendapatkan hukuman tambahan: larangan tiga bulan untuk mengenakan ban kapten.
Tapi pukulan paling berat diberikan kepada presiden klub Sebastian Veron. AFA menskors eks bintang Chelsea & Manchester United itu dari semua aktivitas olahraga selama enam bulan, menyatakan bahwa dia adalah dalang di balik protes tersebut.
Keputusan resmi menyatakan: “Presiden sendiri mengakui telah memberikan perintah yang menyebabkan perilaku yang dinilai di sini... mengungkapkan bahwa itu bukanlah tindakan dadakan atau terisolir melainkan arahan yang dikeluarkan oleh otoritas institusional tertinggi klub.”
Politik di balik protes tersebut
Di luar sanksi langsung, insiden ini telah mengungkapkan keretakan yang lebih dalam dalam sepak bola Argentina. Banyak klub merasa terkejut dengan keputusan AFA untuk memberikan trofi kepada Rosario Central. Mereka mengklaim bahwa mereka hanya menyetujui sebuah “pengakuan” dan bukan gelar juara resmi.
Laporan menunjukkan bahwa penanganan Tapia terhadap masalah ini memicu frustrasi yang meluas, dengan pejabat klub secara pribadi mengeluhkan bahwa proses tersebut diatur tanpa transparansi. Namun, Estudiantes adalah satu-satunya klub yang bersedia menantang keputusan tersebut secara terbuka.
Protes mereka bersifat simbolis tetapi sarat makna. Secara historis, guard of honour adalah tradisi yang berakar pada rasa hormat, dilakukan secara sukarela untuk juara liga yang mengamankan gelar lebih awal. Dengan menolaknya, Estudiantes mengirim pesan yang kuat. Respons tegas dari AFA hanya memperburuk perdebatan, menimbulkan pertanyaan tentang otoritas, protokol, dan dimensi politik yang berkembang dalam administrasi sepak bola Argentina.
- Getty Images Sport
Estudiantes tetap tegar saat dampak berlanjut
Setelah itu, Estudiantes mengeluarkan pernyataan tegas mendukung Veron, Nunez dan seluruh skuad. Klub menyatakan bahwa mereka sedang “menganalisis sanksi secara menyeluruh” dan mungkin akan mengajukan banding, dengan berargumen bahwa hukuman tersebut mencerminkan respons hukuman yang bermotivasi politik daripada penilaian administratif yang adil.
Reaksi publik terbagi. Beberapa percaya bahwa Estudiantes telah melewati batas dengan mempolitisasi tradisi pertandingan. Lainnya melihat sikap klub sebagai tantangan prinsip terhadap kepemimpinan AFA yang dituduh memusatkan kekuasaan dan membentuk kembali kompetisi tanpa konsensus yang lebih luas.
Sampai sekarang, sanksi tetap berlaku dan demikian pula dengan perpecahan yang terungkap. Dan dengan Veron dikesampingkan selama enam bulan, kebuntuan antara Estudiantes dan AFA masih jauh dari selesai.
Iklan