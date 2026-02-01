Serius Tekuni Padel, Greg Nwokolo Resmikan Simba Padel Court Di Ciputat

Mantan pemain Persija Jakarta ini mengungkapkan tujuan utamanya mendirikan lapangan padel. Diantaranya, ia ingin masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan bisa menikmati olahraga padel di manapun berada.

Hal itulah yang mencetuskan niat Greg untuk mendirikan Simba Padel yang memiliki akademi, Junior Development, serta komunitas bagi para pemula.

"Tujuannya satu jaga kebugaran. Kedua, bangun komunitas padel yang lagi masih tumbuh disini. Kita tahu banyak bilang ini fomo, tapi saya pikir kalau kita jaga olahraga ini, ini akan lebih bagus dan jangka panjang buat masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat di luar negeri mereka sudah main ini sejak lama," ujarnya.

"Disini masih baru mulai, dan kalau kita lihat ada pro dan kontra dari masyarakat Indonesia, ada hal yang negatif, tapi kita bangun tim buat jaga olahraga nasional dan bantu. Dan kita juga buka disini kita tidak mau cari untung besar, kita buka di harga biasa, jadi siapa saja bisa main padel."