Greg Nwokolo - Sigma Padel Court
GOAL

Serius Tekuni Padel, Greg Nwokolo Resmikan Simba Padel Court Di Ciputat

Mantan pemain Timnas Indonesia, Greg Nwokolo, menunjukkan keseriusannya menekuni dunia padel, dengan meresmikan lapangan padel miliknya yang diberi nama Simba Padel, dalam sesi grand launching di bilangan Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (1/2) siang WIB.

Dalam acara tersebut, Greg tidak sendirian dalam membangun usahanya. Ia dibantu oleh Farhat Brachma yang juga sebagai owner, serta Imanuel Prabowo yang bertindak sebagai manajer.

Greg yang sudah lama pensiun dari dunia sepakbola mengaku niatnya mendirikan lapangan padel bermula dari obrolan santai dengan Farhat. Ia juga enggan dibilang 'Fomo' karena memang dirinya menggemari padel.

  • Apa Yang Dikatakan?

    "Aku punya om Farhat yang punya Warung Kondre di sebelah. Dia punya tanah, dan kita diskusi, bagaimana kalau kita sama-sama bangun padel, karena kalau di Indonesia banyak orang suka main padel," jelas Greg.

    "Secara pribadi aku sangat suka, buat aku ini bukan fomo, aku suka karena sejak berhenti dari kegiatan sepakbola aku lebih senang main padel, jadi kalau punya sendiri itu akan lebih menarik. Karena mungkin aku sudah pensiun dari pemain bola, ini tantangan baru buat aku, dan buat aku, aku suka tantangan baru," imbuhnya.

  Greg Nwokolo - Sigma Padel Court

    Tujuan Utama Greg

    Mantan pemain Persija Jakarta ini mengungkapkan tujuan utamanya mendirikan lapangan padel. Diantaranya, ia ingin masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan bisa menikmati olahraga padel di manapun berada.

    Hal itulah yang mencetuskan niat Greg untuk mendirikan Simba Padel yang memiliki akademi, Junior Development, serta komunitas bagi para pemula.

    "Tujuannya satu jaga kebugaran. Kedua, bangun komunitas padel yang lagi masih tumbuh disini. Kita tahu banyak bilang ini fomo, tapi saya pikir kalau kita jaga olahraga ini, ini akan lebih bagus dan jangka panjang buat masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat di luar negeri mereka sudah main ini sejak lama," ujarnya.

    "Disini masih baru mulai, dan kalau kita lihat ada pro dan kontra dari masyarakat Indonesia, ada hal yang negatif, tapi kita bangun tim buat jaga olahraga nasional dan bantu. Dan kita juga buka disini kita tidak mau cari untung besar, kita buka di harga biasa, jadi siapa saja bisa main padel."

  • Jadi Pemain Pro

    Salah satu bukti serius Greg menekuni padel, yaitu dirinya begitu sering berlatih padel. Dalam seminggu, ia mengaku bisa bermain hingga empat kali. Bahkan ia mengungkapkan tak menutup kemungkinan jika dirinya menjadi pemain padel profesional di masa depan.

    "Aku sangat serius, di awal main aku tidak bisa menang lawan pelatih, sekarang dia tidak bisa kalahin aku. Satu, fisik aku lebih kuat, dia main tenis doang, aku main bola 90 menit. Itu jauh. Mungkin buat aku, aku harus lebih belajar lagi, kalau aku bisa, kita tidak pernah tahu. Kalau aku tiba-tiba jadi pemain padel profesional, jangan kaget," tuturnya.

  Greg Nwokolo - Sigma Padel Court

    Dukungan El Loco

    Peluncuran Simba Padel ini juga mendapat dukungan dari rekannya di Timnas Indonesia, Christian 'El Loco' Gonzales yang turut hadir menghadiri undangan dari Greg. Dalam kesempatan itu, Gonzales berharap usaha yang didirikan Greg bisa sukses.

    "Alhamdulillah bersyukur ya, saya sangat bahagia Greg buka lapangan padel untuk masyarakat di dekat sini untuk olahraga. Saya sendiri jarang main padel, dulu di Uruguay pernah main, sekarang jarang, sekarang ada anak saya. Harapan saya untuk Greg ke depan semoga sukses terus dan maju," tegasnya.

