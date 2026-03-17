Goal.com
Live
Gabriele GravinaGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Gravina: "Suasana yang tak tertahankan seputar wasit. Open VAR? Transparansi yang dimanfaatkan semena-mena, ini tidak boleh terjadi"

Isu wasit tak terelakkan menjadi topik yang paling ramai dibicarakan saat ini di Serie A. Kesalahan demi kesalahan telah memengaruhi jalannya kompetisi dan target 20 tim yang terlibat, hingga Liga Serie A dan jajaran wasit sepakat untuk mengadakan pertemuan terbuka dalam beberapa hari ke depan. 

Namun, pihak yang angkat bicara hari ini untuk membela dunia yang terkait dengan AIA adalah Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) yang, melalui presidennya, Gabriele Gravina, menyoroti suasana yang hampir seperti teror di mana para wasit ini dipaksa untuk bekerja. 

Berbicara di sela-sela konferensi pers Penghargaan Bearzot, pimpinan FIGC bahkan membuka kemungkinan penghapusan format OpenVar yang ditayangkan di DAZN, di mana audio ruang VAR-wasit diputar dan kesalahan yang terjadi di lapangan dikomentari.

Berikut adalah kata-katanya.

  • "KESALAHAN TIDAK DAPAT DIHAPUS"

    "Jika kita mengira bahwa kesalahan wasit bisa dihilangkan sepenuhnya dalam setiap pertandingan, saya katakan hari ini bahwa hal itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Kami berupaya untuk meraih hasil terbaik yang bisa dicapai. Jika kemudian ada dua insiden dalam dua puluh pertandingan, itu wajar, dibandingkan dengan sepuluh insiden beberapa tahun yang lalu"
  • "IKLIM YANG TIDAK TAHAN"

    "Saya rasa ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait perilaku kita. Saat ini telah tercipta suasana tertentu dan kami menyadarinya; ada suasana yang tidak menyenangkan dalam pengelolaan fase krusial di liga Italia ini. Kita harus kembali menemukan ketenangan, dengan masing-masing dari kita memberikan kontribusi kecil."

  • OPEN VAR DIBATALKAN?

    "Mengenai Open VAR, kami akan melakukan evaluasi: kesediaan kami untuk transparansi penuh tampaknya telah dimanfaatkan secara tidak semestinya, sehingga kami perlu melakukan evaluasi bersama AIA menjelang tahun depan. Tujuannya adalah untuk selalu berdiskusi, namun yang terpenting adalah menghindari segala bentuk pemanfaatan yang bersifat negatif. 

    Terdapat hubungan kerja sama yang erat dengan AIA dan kami sedang berdiskusi karena kami ingin menciptakan kondisi ideal agar wasit dapat berada dalam posisi terbaik untuk menjalankan profesi mereka dengan sebaik-baiknya."

0