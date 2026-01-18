Getty Images
Gol Perdana Niclas Fullkrug Bikin AC Milan Jaga Jarak Dengan Inter
Milan mengalami kebuntuan sepanjang babak pertama
AC Milan harus bersusay payah untuk mendapatkan tiga poin dari tim papan bawah Lecce lewat kemenangan tipis 1-0 di Stadion San Siro, Senin (19/1) dini hari WIB, dalam pertandingan lanjutan Serie A Italia.
Tim besutan Max Allegri ini mendominasi permainan sepanjang pertandingan. Hanya saja, mereka menemui tembok kokoh Lecce yang sedang berusaha melepaskan diri dari ancaman degradasi. Babak pertama pun diakhiri tanpa terciptanya gol dari kedua tim.
Serangan gencar Milan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-76. Alexis Saelemaekers menyusuri sisi kanan, dan selanjutnya melepaskan umpan silang yang disambut sundulan Niclas Fullkrug dari jarak dekat. Itu adalah gol pertama Fullkrug setelah transfernya pada Januari 2026 ketika dia baru berada di lapangan selama tiga menit.
Kiper Lecce Wladimiro Falcone yang beberapa kali mementahkan peluang Milan, kembali menggagalkan usaha tuan rumah lewat Christopher Nkunku dari tendangan jarak dekat menjelang laga usai.
Milan tetap berjarak lima poin dari Inter
Kemenangan ini sangat penting bagi Milan dalam upaya meramaikan persaingan meraih gelar juara. Milan tetap berada di peringkat kedua usai mengumpulkan 44 poin, berselisih lima angka dari Inter yang menempati puncak klasemen. Sedangkan Lecce yang kini melalui enam laga dengan satu imbang dan lima kekalahan masih berada di zona tidak nyaman, yakni peringkat 17 dengan 18 poin.
Apa selanjutnya untuk Milan & Lecce?
Upaya Milan untuk tetap berada di jalur kemenangan akan menemui tantangan berat pada matchday berikutnya. Mereka akan menyambangi ibu kota Italia untuk menghadapi peringkat empat AS Roma, Senin (26/1) dini hari WIB, di Stadion Olimpico. Sementara Lecce berupaya menghentikan catatan tanpa kemenangan kala mereka menjamu Lazio di Stadion Via del Mare satu hari sebelumnya.
Susunan pemain
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao.
Lecce: Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulic, Pierotti.
