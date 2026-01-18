Gol Perdana Niclas Fullkrug Bikin AC Milan Jaga Jarak Dengan Inter

AC Milan harus bersusay payah untuk mendapatkan tiga poin dari tim papan bawah Lecce lewat kemenangan tipis 1-0 di Stadion San Siro, Senin (19/1) dini hari WIB, dalam pertandingan lanjutan Serie A Italia.

Tim besutan Max Allegri ini mendominasi permainan sepanjang pertandingan. Hanya saja, mereka menemui tembok kokoh Lecce yang sedang berusaha melepaskan diri dari ancaman degradasi. Babak pertama pun diakhiri tanpa terciptanya gol dari kedua tim.

Serangan gencar Milan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-76. Alexis Saelemaekers menyusuri sisi kanan, dan selanjutnya melepaskan umpan silang yang disambut sundulan Niclas Fullkrug dari jarak dekat. Itu adalah gol pertama Fullkrug setelah transfernya pada Januari 2026 ketika dia baru berada di lapangan selama tiga menit.

Kiper Lecce Wladimiro Falcone yang beberapa kali mementahkan peluang Milan, kembali menggagalkan usaha tuan rumah lewat Christopher Nkunku dari tendangan jarak dekat menjelang laga usai.