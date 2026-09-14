90'+3' - GOL KEDUA ROMA, PISILLI! Mancini mematahkan serangan Torino, Braganca menyapu bola ke kaki gelandang Italia itu, yang dengan tembakan keras kaki kanan mengirim bola ke gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0.





78' - Braganca yang melaju sendirian menuju gawang dalam duel satu lawan satu dengan Svilar berhasil dikejar pada saat terakhir oleh Balerdi.





70' - Molina kembali mencoba, dengan tembakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti, dari bola yang direbut kembali de Roon: Perri menepisnya.





67' - Roma kembali berada dalam bahaya, Simeone mendapat umpan di dalam kotak penalti, awalnya mengontrol bola lalu kehilangan penguasaan.





58' - Peluang gila untuk gol penyama kedudukan Torino! Simeone menerima bola dari Braganca di tengah kotak penalti, mengontrol lalu menembak, tetapi Svilar bagus dalam menutup ruang tembak dan menyelamatkan gawangnya.





55' - Molina nyaris mencetak gol kedua lewat sebuah gol spektakuler! Kombinasi satu-dua di udara antara Molina dan Malen, dengan pemain Argentina itu masuk ke kotak penalti dan menyambar bola muntah dari pemain Belanda tersebut, tipis melambung.





40' - ROMA MEMECAH KEBUNTUAN, MALEN TAK TERBENDUNG! Sapuan Perri salah, bola jatuh ke Mancini yang memberikan umpan kepada Dybala, cerdik saat mengirim bola kepada pemain Belanda itu. Tembakan cepat, bola ditepis dan terjadi duel dengan Comuzzo serta kiper Torino, tetapi mantan pemain Aston Villa itu sangat brilian untuk menyambar bola dari tanah dan mencetak gol 1-0. Itu adalah gol keenamnya di Serie A musim ini, yang ke-20 di Italia untuk bomber Roma, 21 gol dalam 25 pertandingan bersama Roma.





35' - Torino mencoba mengancam, lewat tendangan kaki kanan Mandragora yang bagus: Svilar menggagalkannya.





21' - Aksi eksplosif Lulli, yang melaju di sisi kanan sambil meninggalkan Vlasic: umpan silang dan penyelamatan luar biasa dari Coco, yang memotong bola tepat sebelum Malen menyambarnya.





12' - Ancaman lain untuk Torino, dengan Roma melepaskan tembakan dari sudut sempit melalui Soulé. Perri menepisnya ke sepak pojok.





10' - Peluang Roma: umpan silang tajam dari Hermoso, Malen menanduk sambil menjatuhkan badan dan bola melenceng tipis.