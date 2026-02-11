AFP
Gol 'luar biasa' striker Manchester United Benjamin Sesko melawan West Ham 'tidak mengejutkan', kata Michael Carrick.
Drama di akhir pertandingan mempertahankan rekor tak terkalahkan Carrick.
United tampaknya akan menelan kekalahan telak melawan West Ham yang terancam degradasi hingga Sesko menciptakan momen ajaib di menit-menit akhir injury time. The Red Devils kesulitan menembus pertahanan kokoh The Hammers setelah tertinggal akibat gol pembuka Tomas Soucek di awal babak kedua.
Saat jam menunjukkan lebih dari 95 menit dan United terancam menelan kekalahan pertama di bawah manajer interim, Sesko menyambar umpan silang dan mengarahkan tendangan teknis yang sulit melewati kiper dari sudut yang sempit. Gol tersebut menyelamatkan satu poin penting, menjaga United di peringkat keempat Premier League dan mempertahankan rekor tak terkalahkan Carrick, meskipun menghentikan rangkaian empat kemenangan beruntun mereka.
Carrick tidak terkejut dengan keajaiban Sesko.
Setelah pertandingan, Carrick dengan cepat menyoroti kesulitan teknis yang luar biasa dalam mencetak gol penyeimbang, sambil menekankan bahwa kemampuan Sesko untuk mencetak gol semacam itu sudah tercatat dengan baik di klub. Manajer tersebut menegaskan bahwa meskipun penyelesaiannya spektakuler, itulah tepatnya yang dia harapkan dari penyerang tersebut.
"Itu adalah penyelesaian yang luar biasa dari sudut itu, untuk menghasilkan gol itu, untuk mengarahkannya ke gawang, dan menyelesaikannya - itu adalah gol yang luar biasa," kata Carrick kepada wartawan. "Dia mampu melakukannya, Ben. Dia sudah melakukannya sepanjang waktu. Bukan berarti dia tiba-tiba muncul di panggung. Dia sudah melakukannya, dia telah membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol. Dia juga melakukannya dalam latihan untuk kami.
"Jujur saja, itu tidak mengejutkan. Saya pikir itu yang dia lakukan, itu yang dia kuasai."
Menemukan keseimbangan yang tepat dalam serangan
Sesko tidak memulai pertandingan di London Stadium, dengan Carrick memilih untuk tetap menggunakan formasi serangan yang telah membawa empat kemenangan berturut-turut sebelum malam Selasa. Keputusan untuk menempatkan penyerang sekelas Sesko di bangku cadangan selalu menjadi taruhan, tetapi Carrick menjelaskan bahwa mengelola rotasi skuad sangat penting mengingat beban kerja yang berat belakangan ini.
"Ini selalu soal keseimbangan. Para pemain yang telah bermain telah tampil luar biasa," kata Carrick mengenai pilihannya. "Ben sedang bekerja keras, dia dalam kondisi baik dan siap untuk melangkah lebih jauh. Tentu saja, ketika dia masuk ke lapangan, dia membuat perbedaan besar."
Momen penting bagi kepercayaan diri striker
Gol melawan West Ham menjadi bagian dari performa positif Sesko, dan Carrick yakin momentum kini berpihak pada striker tersebut. Gol-gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri, dan manajer menyarankan bahwa kontribusi terbaru Sesko sedang membangun landasan baginya untuk memberikan dampak besar di fase akhir musim.
"Gol terakhir itu pasti sangat membantunya," kata Carrick. "Malam ini, situasinya sedikit berbeda karena emosi pertandingan, tapi tentu saja penting dan momen besar bagi dia dan kami."
Hasil ini membuat West Ham berada di zona degradasi, sementara United tetap di posisi keempat dan tertinggal dua poin dari Aston Villa di posisi ketiga.
