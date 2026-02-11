Gol 'luar biasa' striker Manchester United Benjamin Sesko melawan West Ham 'tidak mengejutkan', kata Michael Carrick.

Setelah pertandingan, Carrick dengan cepat menyoroti kesulitan teknis yang luar biasa dalam mencetak gol penyeimbang, sambil menekankan bahwa kemampuan Sesko untuk mencetak gol semacam itu sudah tercatat dengan baik di klub. Manajer tersebut menegaskan bahwa meskipun penyelesaiannya spektakuler, itulah tepatnya yang dia harapkan dari penyerang tersebut.

"Itu adalah penyelesaian yang luar biasa dari sudut itu, untuk menghasilkan gol itu, untuk mengarahkannya ke gawang, dan menyelesaikannya - itu adalah gol yang luar biasa," kata Carrick kepada wartawan. "Dia mampu melakukannya, Ben. Dia sudah melakukannya sepanjang waktu. Bukan berarti dia tiba-tiba muncul di panggung. Dia sudah melakukannya, dia telah membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol. Dia juga melakukannya dalam latihan untuk kami.

"Jujur saja, itu tidak mengejutkan. Saya pikir itu yang dia lakukan, itu yang dia kuasai."

