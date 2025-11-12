Gol Kapten Liverpool Virgil Van Dijk Melawan Manchester City Dianulir, Ini Penjelasan Ketua PGMOL Howard Webb

Saat berbicara di acara Match Officials Mic'd Up, Webb mengakui adanya kontroversi tersebut tetapi tetap bersikeras bahwa keputusan itu wajar mengingat bukti yang ada.

"Mengganggu lawan di mana pemain yang berada dalam posisi offside tidak memainkan bola dan wasit harus menilai apakah tindakan pemain tersebut berdampak pada lawan, adalah beberapa keputusan paling subjektif yang harus kami buat," kata Webb.

"Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa orang percaya gol ini seharusnya disahkan, jadi saya pikir penting bagi kita untuk melihat fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi ini. Kita tahu tendangan sudut datang dan bola mencapai Van Dijk. Saat bola melewati kotak penalti, para pemain Manchester City bergerak keluar, mereka meninggalkan Robertson dalam posisi offside di jantung kotak penalti."

"Ketika Van Dijk menyundul bola ke depan, saat itulah kita harus membuat penilaian offside tentang Robertson dan tentang apa yang dia lakukan di sana. Kita tahu dia tidak menyentuh bola, tetapi apa yang dia lakukan? Nah, saat bola bergerak ke arahnya, tiga yard dari gawang, tepat di tengah kotak penalti, dia melakukan aksi yang jelas untuk menunduk di bawah bola. Bola melayang tepat di atas kepalanya, dan bola masuk ke gawang di setengah kotak penalti tempat dia berada. Kemudian, para wasit harus membuat penilaian - apakah aksi yang jelas itu berdampak pada Donnarumma, sang penjaga gawang, dan kemampuannya untuk menyelamatkan bola? Dan di situlah subjektivitas berperan."

"Jelas itulah kesimpulan yang mereka ambil. Mereka melihat posisi itu, mereka melihat aksi itu, begitu dekat dengan kiper, dan mereka membentuk opini itu. Saya tahu itu bukan pandangan semua orang, tetapi saya pikir tidak masuk akal untuk memahami mengapa mereka membuat kesimpulan itu. Pemain itu begitu dekat dengan kiper, bola datang tepat ke arahnya dan dia harus merunduk untuk menghindari bola - dan mereka membentuk kesimpulan bahwa itu memengaruhi kemampuan Donnarumma untuk terbang ke arah bola dan melakukan penyelamatan. Dan kemudian, tentu saja, setelah mereka membuat keputusan di lapangan, tugas VAR adalah untuk melihatnya dan memutuskan, apakah hasil offside jelas dan nyata salah?"

"Hanya Donnarumma yang benar-benar tahu apakah dia terdampak oleh ini dan, tentu saja, kita harus melihat bukti faktual, dan ketika kita melihat bukti faktual dari posisi pemain yang merunduk di bawah bola, begitu dekat dengan kiper, VAR menentukan bahwa hasil offside tidak jelas dan jelas-jelas salah, dan mereka tidak ikut campur."