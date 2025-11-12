Getty Images
Gol Kapten Liverpool Virgil Van Dijk Melawan Manchester City Dianulir, Ini Penjelasan Ketua PGMOL Howard Webb
Keputusan offside kontroversial di Etihad Stadium
Dengan City unggul 1-0, sundulan keras Van Dijk tampaknya menyamakan kedudukan, tetapi wasit Chris Kavanagh menganulir gol tersebut karena offside setelah bendera asisten wasit diangkat. Keputusan tersebut dikonfirmasi beberapa saat kemudian oleh VAR Michael Oliver. Keputusan tersebut bergantung pada apakah Andy Robertson, yang berdiri di dekat kotak penalti, telah menghalangi Gianluigi Donnarumma untuk bereaksi. Meskipun Robertson tidak pernah menyentuh bola, wasit menganggap gerakannya untuk merunduk di bawah sundulan Van Dijk sebagai "tindakan yang jelas" yang mengganggu permainan. Menurut Hukum 11, seorang pemain offside hanya dapat dihukum jika tindakannya "menghalangi lawan untuk bermain atau dapat memainkan bola" dengan cara menghalangi pandangan atau secara langsung memengaruhi kemampuan lawan untuk bergerak. Liverpool yakin kedua kondisi ini tidak berlaku.
- Getty Images Sport
Apa kata Webb?
Saat berbicara di acara Match Officials Mic'd Up, Webb mengakui adanya kontroversi tersebut tetapi tetap bersikeras bahwa keputusan itu wajar mengingat bukti yang ada.
"Mengganggu lawan di mana pemain yang berada dalam posisi offside tidak memainkan bola dan wasit harus menilai apakah tindakan pemain tersebut berdampak pada lawan, adalah beberapa keputusan paling subjektif yang harus kami buat," kata Webb.
"Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa orang percaya gol ini seharusnya disahkan, jadi saya pikir penting bagi kita untuk melihat fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi ini. Kita tahu tendangan sudut datang dan bola mencapai Van Dijk. Saat bola melewati kotak penalti, para pemain Manchester City bergerak keluar, mereka meninggalkan Robertson dalam posisi offside di jantung kotak penalti."
"Ketika Van Dijk menyundul bola ke depan, saat itulah kita harus membuat penilaian offside tentang Robertson dan tentang apa yang dia lakukan di sana. Kita tahu dia tidak menyentuh bola, tetapi apa yang dia lakukan? Nah, saat bola bergerak ke arahnya, tiga yard dari gawang, tepat di tengah kotak penalti, dia melakukan aksi yang jelas untuk menunduk di bawah bola. Bola melayang tepat di atas kepalanya, dan bola masuk ke gawang di setengah kotak penalti tempat dia berada. Kemudian, para wasit harus membuat penilaian - apakah aksi yang jelas itu berdampak pada Donnarumma, sang penjaga gawang, dan kemampuannya untuk menyelamatkan bola? Dan di situlah subjektivitas berperan."
"Jelas itulah kesimpulan yang mereka ambil. Mereka melihat posisi itu, mereka melihat aksi itu, begitu dekat dengan kiper, dan mereka membentuk opini itu. Saya tahu itu bukan pandangan semua orang, tetapi saya pikir tidak masuk akal untuk memahami mengapa mereka membuat kesimpulan itu. Pemain itu begitu dekat dengan kiper, bola datang tepat ke arahnya dan dia harus merunduk untuk menghindari bola - dan mereka membentuk kesimpulan bahwa itu memengaruhi kemampuan Donnarumma untuk terbang ke arah bola dan melakukan penyelamatan. Dan kemudian, tentu saja, setelah mereka membuat keputusan di lapangan, tugas VAR adalah untuk melihatnya dan memutuskan, apakah hasil offside jelas dan nyata salah?"
"Hanya Donnarumma yang benar-benar tahu apakah dia terdampak oleh ini dan, tentu saja, kita harus melihat bukti faktual, dan ketika kita melihat bukti faktual dari posisi pemain yang merunduk di bawah bola, begitu dekat dengan kiper, VAR menentukan bahwa hasil offside tidak jelas dan jelas-jelas salah, dan mereka tidak ikut campur."
Garis pandang
Webb mengklaim bahwa petugas VAR harus mempertimbangkan beberapa faktor lain, selain garis pandang, sebelum melakukan intervensi.
Ia berkata: "Anda memang mendengar asisten [dalam audio VAR], dalam hal ini, berbicara tentang garis pandang. Saya setuju dengan Anda, garis pandang biasanya berkaitan dengan pandangan bola yang terhalang. Dalam hal itu, ia memang melihat bola sepenuhnya, tetapi asisten juga berbicara tentang hal-hal lain, seperti menunduk di bawah bola, berada dekat dengan kiper."
"Hal-hal itu sendiri sudah cukup untuk menghukum pemain karena offside, [dengan] mengganggu lawan. Sekalipun kiper dapat melihat bola datang sepenuhnya, ia masih berada di depan kiper, ia masih melakukan aksi menunduk yang masih dapat membuat kiper ragu. Kiper melatih reaksi yang memungkinkan mereka melakukan penyelamatan luar biasa dan itulah penilaian yang terbentuk di lapangan. Jadi, [selain] garis pandang, ada aspek lain yang juga dapat menunjukkan bahwa ini merupakan pelanggaran offside, dan itulah mengapa VAR membiarkannya begitu saja."
- AFP
Slot membandingkannya dengan kontroversi City sendiri
Bos Liverpool Arne Slot merujuk pada situasi yang sangat mirip dari musim lalu, ketika Bernardo Silva terlihat offside dalam proses gol Manchester City melawan Wolves; sebuah gol yang akhirnya disahkan setelah tinjauan VAR. Namun, Webb berpendapat bahwa kedua insiden itu "sangat berbeda."
"Saya pikir ada perbedaan yang jelas di sini, yaitu bola langsung melewati kepala kiper Jose Sa," jelas Webb. "Bola itu tidak melewati Bernardo Silva. Bernardo Silva berada dalam posisi offside ketika John Stones menyundul bola ke depan. Yang penting, ia bergerak ke kiri, menjauh dari arah bola, dan bola langsung melewati Sa, bola tidak melewati kepala Bernardo Silva seperti halnya melewati kepala Robertson, yang menunduk di bawahnya."
"Jadi, saya rasa sulit untuk melihat ini dan berpikir bahwa Jose Sa terpengaruh oleh tindakan Bernardo Silva. Jika bola melewati kepala Bernardo Silva, mungkin menyebabkan Jose Sa ragu-ragu jika mengenai Bernardo Silva, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu pemeriksaan lengkap atas keputusan di lapangan yang menganulir gol tersebut."
Sementara rasa frustrasi Liverpool mereda, City memanfaatkan keberuntungan mereka sebaik mungkin. Dengan momentum yang berpihak pada mereka, pasukan Guardiola mempererat cengkeraman mereka sebelum jeda internasional, dengan Jeremy Doku mencetak gol ketiga untuk memastikan kemenangan dan mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Etihad Stadium. The Cityzens naik ke posisi kedua setelah kemenangan tersebut, memperkecil selisih poin dengan Arsenal di puncak klasemen menjadi hanya empat poin.
Iklan