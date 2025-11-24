PENJELASAN: Kenapa Gol Kontroversial Eberechi Eze Tak Dianulir Di Derbi London Utara Arsenal V Tottenham?

Arsenal menjauh hingga enam poin di puncak klasemen Liga Primer Inggris usai menang 4-1 Tottenham dalam derbi London Utara, Minggu (23/11), di Emirates. Selain gol brilian Richarlison, Spurs hampir tidak pernah memberikan ancaman berarti pada gawang David Raya. Tim Mikel Arteta benar-benar mendominasi sang tetangga tanpa terlihat mengerahkan seluruh kemampuan.

Spurs memang tak terlihat mampu memberikan perlawanan, tapi satu insiden bisa saja berdampak besar pada bagaimana sisa pertandingan berlangsung Legenda Spurs Les Ferdinand bahkan turut mempertanyakan keputusan VAR yang tidak meninjau gol kedua The Gunners, yang dicetak Eberechi Eze, lebih dalam.

“Saya tidak mengerti bagaimana ini (pemain Arsenal) tidak memengaruhi pandangan kiper,” ujarnya di Sky Sports. “Saya heran kenapa itu tidak diperiksa.”