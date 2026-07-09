Bagi legenda Bayern tersebut, karena absennya di babak pertama akibat jadwal siaran TV, awalnya hanya direncanakan untuk berperan sebagai pemain pengganti andalan. Saat Müller memasuki lapangan pada babak kedua dengan skor 1:1, ia langsung menunjukkan performa terbaiknya: Pada menit ke-62, pemain berpengalaman ini mencetak gol yang sangat dirayakan untuk membawa tim Kanada memimpin.

Namun, penampilannya itu tak berlangsung lama. Karena kondisi fisiknya belum cukup prima untuk bermain selama 45 menit penuh di babak kedua setelah kelelahan akibat perjalanan yang melelahkan, ia pun diganti pada menit ke-72.

Meskipun Vancouver kemudian memenangkan pertandingan dengan meyakinkan 4:1 dan menciptakan posisi awal yang nyaman untuk leg kedua pada 14 Juli, penampilan singkat yang aneh ini menimbulkan pertanyaan. Terlebih lagi, dimulainya musim Major League Soccer sudah di depan mata.