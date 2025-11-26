Indomilk ArenaSCK2.ID
GOAL

Cari Bakat Muda, GMT Soccer Tournament 2025 Bakal Digelar Di Markas Persita Tangerang

Turnamen usia dini yang digelar di Indomilk Arena akan melibatkan 64 SSB dari wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Oleh Rizkaart Cendradiputra

PT Gelora Mandiri Tangerang (GMT) bakal meramaikan dunia sepakbola usia muda dengan menggelar turnamen bertajuk GMT 2025 Soccer Tournament yang akan digelar pada 29–30 November 2025 di Kelapa Dua Sport Center, Indomilk Arena, Tangerang.

Turnamen yang menjadi wadah untuk menunjukkan bakat itu akan melibatkan 64 Sekolah Sepakbola (SSB) dari wilayah Tangerang dan sekitarnya, serta dibagi dalam dua kategori usia, yakni Kategori U10 (kelahiran 2015–2017) dan kategori U12 (kelahiran 2013–2014).

Istimewanya, mereka akan bermain di lapangan utama Indomilk Arena, lapangan rumput yang selama ini kerap digunakan Persita Tangerang untuk menggelar laga kandang Indonesia Super League 2025/26.

  • GMT Soccer Tournament 2025Rizkaart Cendradiputra (GOAL)

    Apa Yang Dikatakan?

    “Kami menggelar turnamen usia dini GMT 2025 Soccer Tournament dengan tujuan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan karakter,” kata Indra Wijaya, Direktur PT Gelora Mandiri Tangerang (GMT).

    “Kami juga ingin menciptakan lingkungan bermain yang positif. Anak-anak bisa belajar teknik, taktik, dan etika bermain secara langsung melalui pertandingan. Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung perkembangan generasi sepak bola masa depan,” ujarnya.

  • Hokky Caraka - PSS 2024/25PSS

    Coaching Clinic Bersama Hokky Caraka

    Salah satu daya tarik utama dari GMT Soccer Tournament 2025 adalah hadirnya Coaching Clinic bersama Hokky Caraka. Hadirnya Hokky diharapkan akan memberikan pengalaman yang komprehensif bagi para peserta maupun orang tua.

    Dengan adanya turnamen usia dini ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem pembinaan sepak bola yang berkualitas serta membuka kesempatan bagi talenta muda untuk berkembang dan terpantau oleh pelatih profesional, khususnya bagi tim Persita.

  • Indomilk ArenaSCK2.ID

    Banyak Fasilitas Lain

    Indra juga mengungkapkan, salah satu keinginannya yaitu mengajak warga untuk bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekitar Sport Centre Kelapa Dua.

    Selama ini area tersebut hanya identik dengan markas Persita. Padahal, Sport Centre Kelapa Dua juga memiliki fasilitas modern berupa lapangan sepakbola luar, softball, Mini soccer, lapangan basket, serta lapangan sintetis.

    “Selain itu, kami juga ingin mengenalkan lebih fasilitas yang ada di Sport Center Kelapa Dua Tangerang. Mungkin banyak yang mengenai area ini hanya markas Persita saja, tapi selain sepakbola kami memiliki banyak fasilitas olahraga lain yang sudah ada dan akan kami bangun kedepannya,” lanjut Indra.

    “Kami berharap dengan adanya turnamen ini makin banyak warga Tangerang dan juga dari wilayah lain bisa merasakan dan menggunakan fasilitas di Sport Centre Kelapa Dua ini.” pungkasnya.

