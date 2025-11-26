Cari Bakat Muda, GMT Soccer Tournament 2025 Bakal Digelar Di Markas Persita Tangerang

Article continues below

PT Gelora Mandiri Tangerang (GMT) bakal meramaikan dunia sepakbola usia muda dengan menggelar turnamen bertajuk GMT 2025 Soccer Tournament yang akan digelar pada 29–30 November 2025 di Kelapa Dua Sport Center, Indomilk Arena, Tangerang.

Turnamen yang menjadi wadah untuk menunjukkan bakat itu akan melibatkan 64 Sekolah Sepakbola (SSB) dari wilayah Tangerang dan sekitarnya, serta dibagi dalam dua kategori usia, yakni Kategori U10 (kelahiran 2015–2017) dan kategori U12 (kelahiran 2013–2014).

Istimewanya, mereka akan bermain di lapangan utama Indomilk Arena, lapangan rumput yang selama ini kerap digunakan Persita Tangerang untuk menggelar laga kandang Indonesia Super League 2025/26.