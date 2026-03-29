Glenn Hoddle berpeluang kembali ke Tottenham secara mengejutkan setelah pemecatan Igor Tudor

Menurut The Daily Mail, Hoddle kini muncul sebagai kandidat serius untuk memimpin Tottenham Hotspur Stadium. Pria berusia 68 tahun ini secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub dan sebelumnya pernah menangani tim tersebut antara tahun 2001 dan 2003. Namun, langkah untuk mendatangkan Hoddle akan menjadi pertaruhan besar mengingat ia belum pernah menjabat posisi manajerial formal sejak meninggalkan Wolverhampton Wanderers pada tahun 2006.

Meskipun sudah lama absen dari bangku cadangan, Hoddle tetap menjadi sosok yang dicintai di kalangan penggemar setia Spurs. Petinggi klub sedang mencari sosok yang memahami DNA klub setelah eksperimen yang gagal dengan Tudor. Hoddle telah menunjukkan kesediaannya untuk turun tangan dan membantu mantan timnya di saat mereka membutuhkan.