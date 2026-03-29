Glenn Hoddle berpeluang kembali ke Tottenham secara mengejutkan setelah pemecatan Igor Tudor
Kembalinya sosok ikonik tampaknya akan segera terjadi
Menurut The Daily Mail, Hoddle kini muncul sebagai kandidat serius untuk memimpin Tottenham Hotspur Stadium. Pria berusia 68 tahun ini secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub dan sebelumnya pernah menangani tim tersebut antara tahun 2001 dan 2003. Namun, langkah untuk mendatangkan Hoddle akan menjadi pertaruhan besar mengingat ia belum pernah menjabat posisi manajerial formal sejak meninggalkan Wolverhampton Wanderers pada tahun 2006.
Meskipun sudah lama absen dari bangku cadangan, Hoddle tetap menjadi sosok yang dicintai di kalangan penggemar setia Spurs. Petinggi klub sedang mencari sosok yang memahami DNA klub setelah eksperimen yang gagal dengan Tudor. Hoddle telah menunjukkan kesediaannya untuk turun tangan dan membantu mantan timnya di saat mereka membutuhkan.
Pemecatan Tudor setelah 44 hari
Pencarian manajer baru dimulai setelah Tudor dipecat hanya setelah tujuh pertandingan dalam kurun waktu 44 hari memimpin tim. Masa jabatan sementara pelatih asal Kroasia itu benar-benar berantakan, dengan hanya meraih satu poin di Liga Premier dari lima pertandingan.
Kekalahan memalukan 3-0 di kandang dari Nottingham Forest terbukti menjadi pukulan terakhir bagi dewan direksi, yang membuat klub berada dalam posisi genting, hanya unggul satu poin di atas zona degradasi. Staf Tudor, termasuk Tomislav Rogic dan Riccardo Ragnacci, juga telah hengkang.
Pilihan yang terbatas untuk papan
Meskipun Hoddle merupakan pilihan yang paling diidamkan, ada nama-nama lain yang dikaitkan dengan lowongan tersebut. Sean Dyche menjadi favorit di kalangan bandar taruhan, namun ia telah mengundurkan diri dari posisi tersebut, sementara Roberto De Zerbi enggan mengambil proyek baru di tengah musim.
Mantan tokoh Spurs seperti Harry Redknapp dan Tim Sherwood juga disebut-sebut sebagai solusi jangka pendek yang potensial. Klub saat ini enggan memberikan kontrak jangka panjang karena mereka berharap dapat menarik nama besar seperti Mauricio Pochettino pada musim panas nanti. Untuk saat ini, Bruno Saltor akan memimpin sesi latihan sementara dewan direksi bekerja di belakang layar untuk memastikan penggantinya sebelum bertandang ke Sunderland pada 12 April.
Perjuangan mati-matian untuk bertahan hidup
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi Tottenham, yang kini dihadapkan pada kemungkinan nyata harus bermain di Liga Championship musim depan. Setelah berganti-ganti pelatih dengan Thomas Frank dan Tudor musim ini, pelatih yang akan ditunjuk berikutnya harus bisa memberikan dampak langsung.
Kembalinya Hoddle akan menjadi momen nostalgia, namun apakah ia mampu menjembatani kesenjangan 20 tahun dalam karier kepelatihannya tetap menjadi pertanyaan besar. Dengan hanya tersisa tujuh pertandingan di musim Liga Premier, Spurs kehabisan waktu dan pertandingan untuk menyelamatkan status mereka di kasta tertinggi.