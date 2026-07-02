Oliver Glasner, yang dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan Milan, secara praktis telah menjadi pelatih baru Nottingham Forest. Sebagaimana dikonfirmasi oleh The Telegraph, pelatih asal Austria tersebut akan menggantikan Vitor Pereira. Ini merupakan perkembangan yang mengejutkan, mengingat pelatih asal Portugal itu telah berhasil menyelamatkan Nottingham dari degradasi setelah musim yang penuh tantangan.
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Glasner, dari incaran Milan ke Nottingham Forest
Oliver Glasner, warga negara Austria kelahiran 1974, dalam dua musim terakhir melatih Crystal Palace dan berhasil membawa tim tersebut menjuarai Conference League. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, setelah menjajaki kemungkinan dengan sejumlah pelatih (Iraola, Glasner sendiri, Pochettino, Slot, Rangnick), Milan akhirnya menunjuk pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, untuk memimpin tim Rossoneri.