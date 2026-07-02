Glasner, dari incaran Milan ke Nottingham Forest

Oliver Glasner, yang dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan Milan, secara praktis telah menjadi pelatih baru Nottingham Forest. Sebagaimana dikonfirmasi oleh The Telegraph, pelatih asal Austria tersebut akan menggantikan Vitor Pereira. Ini merupakan perkembangan yang mengejutkan, mengingat pelatih asal Portugal itu telah berhasil menyelamatkan Nottingham dari degradasi setelah musim yang penuh tantangan.



