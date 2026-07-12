Giliran Mbappé... Akankah Yamal menjadi “agen rahasia” dalam tarian terakhir Messi?

Di dunia sepak bola, ada kisah-kisah yang tidak hanya ditentukan oleh perhitungan semata, melainkan dibentuk oleh detail-detail kecil dan kebetulan yang seiring waktu berubah menjadi legenda.

Dan di Piala Dunia 2026, tampaknya Lamine Yamal telah menjadi salah satu tokoh utama dalam kisah-kisah paling mendebarkan, setelah ia berada di tengah-tengah pertarungan bersejarah antara generasi yang berbeda, di tengah perbandingan yang tak henti-hentinya antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Pemuda Spanyol ini, yang belum genap berusia 20 tahun, tidak hanya berlaga di turnamen ini demi meraih kejayaan bersama tim nasional negaranya, tetapi juga telah menjadi bagian dari skenario yang memiliki makna lebih besar bagi para penggemar Barcelona dan penggemar Lionel Messi, setelah namanya dikaitkan dengan jalan yang mungkin akan membawanya berhadapan dengan inspirator pertamanya di final Piala Dunia.