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Giliran Mbappé... Akankah Yamal menjadi “agen rahasia” dalam tarian terakhir Messi?

FEATURES
L. Yamal
L. Messi
C. Ronaldo
K. Mbappe
France vs Spain
France
Spain
World Cup
Spanyol
Argentina
Portugal
Prancis
AS

Pertarungan sengit di menit-menit terakhir Piala Dunia

Di dunia sepak bola, ada kisah-kisah yang tidak hanya ditentukan oleh perhitungan semata, melainkan dibentuk oleh detail-detail kecil dan kebetulan yang seiring waktu berubah menjadi legenda.

Dan di Piala Dunia 2026, tampaknya Lamine Yamal telah menjadi salah satu tokoh utama dalam kisah-kisah paling mendebarkan, setelah ia berada di tengah-tengah pertarungan bersejarah antara generasi yang berbeda, di tengah perbandingan yang tak henti-hentinya antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Pemuda Spanyol ini, yang belum genap berusia 20 tahun, tidak hanya berlaga di turnamen ini demi meraih kejayaan bersama tim nasional negaranya, tetapi juga telah menjadi bagian dari skenario yang memiliki makna lebih besar bagi para penggemar Barcelona dan penggemar Lionel Messi, setelah namanya dikaitkan dengan jalan yang mungkin akan membawanya berhadapan dengan inspirator pertamanya di final Piala Dunia.

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    Dimulai dari Gerbang Ronaldo

    Kisah Yamal yang sesungguhnya dimulai di babak gugur ketika ia menghadapi tim nasional Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo di babak 16 besar, dalam pertandingan yang sarat makna simbolis, karena merupakan pertarungan antara salah satu pemain terhebat dalam sejarah dan talenta yang mewakili generasi baru.

    Yamal dan rekan-rekannya berhasil mengakhiri petualangan timnas Portugal dan menyingkirkan Ronaldo dari turnamen tersebut, sehingga “El Don” harus meninggalkan Piala Dunia dalam suasana duka, sementara bintang muda itu melanjutkan perjalanannya untuk menulis babak baru dalam kariernya.

    Terlepas dari pertimbangan teknis, tersingkirnya Ronaldo memiliki makna khusus bagi para penggemar Messi, terutama karena persaingan bersejarah antara keduanya telah menjadi sorotan utama dalam satu era sepak bola, sebelum generasi baru mulai menorehkan kisahnya sendiri.

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  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Berhadapan dengan Mbappé... Pertarungan antara Khalifa dan Melhem

    Pertandingan berikutnya melawan Yamal akan terasa berbeda, karena kini ia harus berhadapan dengan Kylian Mbappé dan tim nasional Prancis dalam laga yang berpotensi menentukan siapa yang akan melaju ke final Piala Dunia.

    Mbappé, yang selalu menyatakan kekagumannya pada Cristiano Ronaldo dan menganggapnya sebagai panutannya di dunia sepak bola, kini berhadapan dengan pemain yang mengakhiri perjalanan panutannya di turnamen ini, dalam pertandingan yang sarat makna simbolis di luar lapangan.

    Di sisi lain, Yamal memasuki pertandingan ini sebagai salah satu wajah terkemuka dari generasi baru, serta pemain yang mewarisi warisan dan filosofi Barcelona, di tengah ikatan khusus dengan para penggemar klub yang melihatnya sebagai kelanjutan dari para bintang besar yang mendahuluinya, terutama Lionel Messi.

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    Foto Messi dan Yamal... Dari momen bersejarah hingga impian Piala Dunia

    Mungkin tidak ada foto yang lebih menggambarkan hubungan simbolis antara Messi dan Yamal selain foto terkenal yang mempertemukan bintang Argentina itu dengan pemain Spanyol tersebut saat ia masih bayi, sebuah momen yang seiring berjalannya waktu menjadi salah satu foto paling viral dalam dunia sepak bola.

    Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, bocah kecil itu telah tumbuh menjadi bintang dunia yang bersaing di panggung terbesar sepak bola, dan kini bermimpi untuk berhadapan dengan pemain yang telah menginspirasinya sejak masa kanak-kanak.

    Yamal tidak menyembunyikan keinginannya untuk berhadapan dengan Messi di final Piala Dunia, karena banyak yang berpendapat bahwa pertarungan tersebut akan menjadi adegan sinematik yang sempurna: sang legenda yang telah menorehkan sejarah, dan bakat muda yang berusaha menulis masa depan baru.

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  • Messi menunggu... dan jalannya melewati Mbappé

    Di sisi lain undian turnamen, tim nasional Argentina yang dipimpin Messi terus melangkah dalam upayanya mencapai final, dalam perjalanan yang mungkin akan memberi para penggemar kesempatan menyaksikan salah satu pertandingan paling dinanti dalam sejarah Piala Dunia.

    Namun, sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, Yamal harus melewati rintangan Prancis, di mana Mbappé dan rekan-rekannya berdiri di antara dirinya dan pertandingan yang berpotensi menjadi salah satu laga paling legendaris dalam sejarah turnamen ini.

    Kemenangan atas Prancis akan berarti lebih dari sekadar lolos ke babak berikutnya; hal itu akan menjadikan Yamal sebagai pemain yang menyingkirkan Ronaldo dan kemudian mengalahkan Mbappé dalam perjalanannya menuju pertarungan epik melawan sang legenda Argentina, asalkan sang legenda berhasil mengalahkan Inggris.

  • Bagi Lamin Yamal, perjalanan di Piala Dunia 2026 bukan sekadar pencarian kejayaan bersama tim nasional Spanyol, melainkan telah berubah menjadi kisah yang sarat drama, terutama karena keterkaitannya secara tidak langsung dengan persaingan generasi sebelumnya antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, serta persaingan baru dengan Kylian Mbappé. Melihat kekuatan tim-tim yang tersisa, Prancis yang dipimpin Mbappé tampaknya menjadi salah satu rintangan tersulit bagi setiap pesaing, karena “Les Bleus” memiliki deretan bintang-bintang terkemuka dunia, dan kapten mereka berupaya menorehkan akhir yang berbeda setelah bertahun-tahun mengejar warisan Messi. Mbappé adalah salah satu pesaing utama Messi di Piala Dunia sebelumnya, ketika keduanya bertemu di final edisi 2022, di mana pemain Argentina itu merebut gelar juara setelah salah satu pertandingan terhebat dalam sejarah turnamen tersebut, sehingga menghalangi bintang Prancis itu meraih gelar Piala Dunia keduanya. Namun kini, tampaknya Mbappé memasuki edisi kali ini dengan motivasi baru, setelah menjadi salah satu pemimpin generasi yang berusaha mengakhiri era Messi dan menciptakan era baru. Namun, jalannya menuju kejayaan mungkin akan terlebih dahulu terhalang oleh bakat muda yang sarat dengan simbolisme Barcelona dan sepak bola yang diwakili oleh Messi. Setelah berhasil menyingkirkan Cristiano Ronaldo dari turnamen ini, Yamal kini dihadapkan pada tugas lain yang lebih sulit, yaitu menghadapi Mbappé, pemain yang menjadi salah satu lawan terberat Messi dalam beberapa tahun terakhir.

    Perjalanan Lamine Yamal di Piala Dunia 2026 tidak lagi sekadar pencarian kejayaan bersama tim nasional Spanyol, melainkan telah berubah menjadi kisah yang sarat drama, terutama karena keterkaitannya secara tidak langsung dengan persaingan generasi sebelumnya antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, serta persaingan baru dengan Kylian Mbappé.

    Melihat kekuatan tim-tim yang tersisa, Prancis yang dipimpin Mbappé tampaknya menjadi salah satu rintangan tersulit bagi setiap pesaing, karena “Les Bleus” memiliki deretan bintang-bintang terkemuka dunia, dan kapten mereka berupaya menorehkan akhir yang berbeda setelah bertahun-tahun mengejar warisan Messi.

    Mbappé adalah salah satu pesaing utama Messi di Piala Dunia sebelumnya, ketika keduanya bertemu di final edisi 2022, di mana pemain Argentina itu merebut gelar setelah salah satu pertandingan terhebat dalam sejarah turnamen tersebut, sehingga menghalangi bintang Prancis itu meraih gelar Piala Dunia keduanya.

    Namun kini, tampaknya Mbappé memasuki edisi kali ini dengan motivasi baru, setelah menjadi salah satu pemimpin generasi yang berusaha mengakhiri era Messi dan menciptakan era baru. Namun, jalannya menuju kejayaan mungkin akan terlebih dahulu terhalang oleh bakat muda yang sarat dengan simbolisme Barcelona dan sepak bola yang diwakili oleh Messi.

    Setelah berhasil menyingkirkan Cristiano Ronaldo dari turnamen ini, Yamal kini dihadapkan pada tugas lain yang lebih sulit, yaitu menghadapi Mbappé, pemain yang menjadi salah satu lawan terberat Messi dalam beberapa tahun terakhir.

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