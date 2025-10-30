GILA! Real Madrid Gugat UEFA €4,5 Miliar Terkait Masalah Liga Super Eropa

Liga Super Eropa, yang pernah disebut-sebut sebagai proyek paling kontroversial dalam sejarah sepakbola, kembali menjadi berita utama, dan kali ini taruhannya bahkan lebih tinggi. Madrid dan A22 Sports Management, perusahaan yang mempromosikan kompetisi itu, telah mengumumkan rencana untuk menggugat UEFA dengan ganti rugi yang sangat besar, yaitu €4,5 miliar.

Menurut AS, angka tersebut mencerminkan hilangnya keuntungan, kerusakan reputasi, dan kerugian kompetitif yang disebabkan oleh dugaan monopoli UEFA. Pengacara Madrid dan A22 sudah menyusun gugatan, menandai perubahan strategi yang menentukan. Setelah berbulan-bulan diskusi yang gagal dan hampir selusin pertemuan yang tidak produktif, kedua belah pihak memutuskan untuk mengambil langkah ofensif.

Hal ini terjadi setelah putusan pengadilan Madrid yang memihak Los Blancos dan A22, menolak banding UEFA dan menegaskan bahwa badan pengatur tersebut telah "secara serius melanggar aturan persaingan bebas Uni Eropa". Bagi presiden klub Florentino Perez, ini adalah lampu hijau yang telah lama dinantikannya. Klub merasa bahwa dengan putusan Madrid yang menguntungkan mereka, mereka dapat mencari keadilan dan mendapatkan kembali miliaran euro yang mereka yakini hilang akibat penghalangan ilegal UEFA.