Getty/GOAL
GILA! Real Madrid Gugat UEFA €4,5 Miliar Terkait Masalah Liga Super Eropa
Gugatan €4,5 miliar Real Madrid terhadap UEFA
Liga Super Eropa, yang pernah disebut-sebut sebagai proyek paling kontroversial dalam sejarah sepakbola, kembali menjadi berita utama, dan kali ini taruhannya bahkan lebih tinggi. Madrid dan A22 Sports Management, perusahaan yang mempromosikan kompetisi itu, telah mengumumkan rencana untuk menggugat UEFA dengan ganti rugi yang sangat besar, yaitu €4,5 miliar.
Menurut AS, angka tersebut mencerminkan hilangnya keuntungan, kerusakan reputasi, dan kerugian kompetitif yang disebabkan oleh dugaan monopoli UEFA. Pengacara Madrid dan A22 sudah menyusun gugatan, menandai perubahan strategi yang menentukan. Setelah berbulan-bulan diskusi yang gagal dan hampir selusin pertemuan yang tidak produktif, kedua belah pihak memutuskan untuk mengambil langkah ofensif.
Hal ini terjadi setelah putusan pengadilan Madrid yang memihak Los Blancos dan A22, menolak banding UEFA dan menegaskan bahwa badan pengatur tersebut telah "secara serius melanggar aturan persaingan bebas Uni Eropa". Bagi presiden klub Florentino Perez, ini adalah lampu hijau yang telah lama dinantikannya. Klub merasa bahwa dengan putusan Madrid yang menguntungkan mereka, mereka dapat mencari keadilan dan mendapatkan kembali miliaran euro yang mereka yakini hilang akibat penghalangan ilegal UEFA.
- Getty Images Sport
UEFA vs Liga Super
Akar perang hukum ini bermula pada April 2021, ketika 12 klub elite Eropa, termasuk Madrid, Barcelona,
Manchester United dan Juventus, mengumumkan pembentukan Liga Super. Dirancang sebagai saingan Liga Champions UEFA, proyek ini menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi dan model baru untuk kompetisi elite, yang menampilkan tingkatan pria dan wanita.
Namun dalam waktu 48 jam, proyek tersebut runtuh di bawah tekanan publik yang sangat besar. Para penggemar berunjuk rasa di jalan, pemerintah mengecam rencana tersebut, dan UEFA, yang didukung oleh FIFA, mengancam akan memberikan sanksi keras. Klub-klub "Enam Besar" Inggris segera mengundurkan diri, meninggalkan Madrid dan Barcelona untuk berjuang sendiri.
Tanpa gentar, Perez terus berargumen bahwa struktur UEFA merupakan "monopoli yang mematikan inovasi dan persaingan yang adil." Didukung oleh CEO A22 Bernd Reichart, klub-klub tersebut menempuh jalur hukum. Kegigihan mereka membuahkan hasil ketika, pada Desember 2023, Pengadilan Uni Eropa (CJEU) memutuskan bahwa persyaratan persetujuan UEFA untuk kompetisi baru melanggar hukum Uni Eropa.
Putusan CJEU kemudian diperkuat oleh Audiencia Provincial Spanyol, yang menyatakan bahwa UEFA telah menyalahgunakan posisi dominannya dengan memblokir Liga Super. Putusan tersebut tidak hanya melegitimasi argumen lama Madrid, tetapi juga membuka pintu bagi apa yang bisa menjadi gugatan termahal dalam sejarah sepakbola.
Negosiasi gagal
Menyusul putusan Pengadilan Keadilan Uni Eropa (CJEU), UEFA dan A22 berupaya menemukan titik temu. Pertemuan diadakan antara Bernd Reichart dari A22, Teodoro Teodoridis dari UEFA, dan perwakilan dari Madrid (Anas Laghrari) dan Barcelona (Fernando Ledesma). Awalnya, kemajuan tampak memungkinkan dengan diskusi yang dilaporkan telah mencapai kemajuan mengenai hak siar dan struktur manajemen kompetisi di masa mendatang.
Tetapi, perundingan gagal ketika kedua belah pihak gagal menyepakati format. Menurut sumber internal, UEFA dituduh "menunda-nunda untuk mengulur waktu" dan tidak memiliki niat nyata untuk mencapai kesepakatan. Kebuntuan ini membuat Madrid dan A22 frustrasi, yang mulai melihat litigasi sebagai satu-satunya jalan ke depan.
Meskipun presiden Barcelona Joan Laporta tampak melunakkan pendiriannya dan lebih selaras dengan Klub Sepakbola Eropa UEFA (EFC, sebelumnya Asosiasi Klub Eropa), Perez tetap teguh pada pendiriannya. Dalam beberapa pekan terakhir, Laporta bersikeras memperbaiki hubungan dan 'membangun jembatan' dengan UEFA dan juga menghadiri pertemuan di Roma yang diselenggarakan oleh presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, yang juga dihadiri oleh presiden UEFA Aleksander Ceferin. "Dengan datang ke sini, kami ingin membangun hubungan baik dan agar kesepakatan ini tercapai," ujar Laporta saat menghadiri pertemuan tersebut.
Namun, Perez memandang putusan tersebut sebagai pembenaran dan kesempatan untuk menantang kendali UEFA atas sepakbola Eropa. Gugatan yang akan datang, yang berpotensi mencakup beberapa yurisdiksi, merupakan puncak dari konflik di balik layar selama bertahun-tahun, yang dapat mendefinisikan ulang bagaimana model keuangan dan tata kelola sepakbola beroperasi.
- AFP
Pertarungan untuk masa depan sepakbola
Gugatan Madrid senilai €4,5 miliar lebih dari sekadar uang, melainkan tentang prinsip dan kekuasaan. Klub berargumen bahwa dominasi UEFA telah membatasi kebebasan klub untuk berinovasi, meningkatkan pendapatan, dan membentuk masa depan mereka sendiri. Ganti rugi yang dituntut mencakup kompensasi atas hilangnya peluang komersial, hak siar dan kerusakan merek yang disebabkan oleh tindakan UEFA sejak 2021.
Sementara itu, UEFA telah berjanji untuk melawan, menegaskan bahwa putusan pengadilan baru-baru ini tidak mengesahkan konsep Liga Super. Dalam sebuah pernyataan, organisasi tersebut menekankan bahwa "aturan otorisasi saat ini, yang diadopsi pada 2022 dan diperbarui pada 2024, tetap berlaku sepenuhnya." UEFA sedang menjajaki banding baru sambil berupaya memperkuat model tata kelolanya melalui ECA.
Jika gugatan ini berhasil, hal itu dapat membuka pintu bagi klub dan entitas lain untuk mengajukan klaim serupa, yang berpotensi merugikan UEFA miliaran euro lebih banyak dan melemahkan kendalinya atas kompetisi Eropa.
Iklan