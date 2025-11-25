GILA! Real Madrid Ajukan Gugatan Senilai Rp86 Triliun Ke UEFA Buntut Persoalan Liga Super Eropa

Menurut AS, penyelenggara Liga Super Eropa dan Madrid mengajukan gugatan terpisah terhadap UEFA, dengan alasan bahwa tindakan organisasi tersebut menyebabkan kerugian finansial yang substansial terhadap proyek yang kontroversi tersebut. Upaya untuk memblokir kompetisi itu, yang bertujuan untuk menyaingi Liga Champions dengan mempertemukan tim-tim terkuat di Benua Biru, gagal ketika Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEU) memutuskan pada tahun 2023 bahwa UEFA dan FIFA bertindak melawan hukum dengan memblokir pembentukan Liga Super. Kemudian, pada bulan Oktober, Pengadilan Provinsi Madrid menolak banding yang diajukan oleh UEFA, La Liga, dan Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF), yang menguatkan putusan sebelumnya.

Dalam surat terbarunya kepada UEFA, A22 memperingatkan konsekuensi hukum jika mereka menolak untuk mematuhi putusan tersebut dan memberikan persetujuan resmi dalam waktu dua bulan.

"Meskipun kami telah memberikan konsesi substansial, belum ada kesepakatan yang tercapai," demikian bunyi surat tersebut. "Oleh karena itu, dengan ini kami menegaskan kembali permintaan kami agar UEFA memberikan pengakuan resmi atas proposal kami (yang telah diubah untuk mencerminkan negosiasi yang disebutkan di atas) sesegera mungkin dan, dalam hal apa pun, paling lambat delapan minggu sejak tanggal surat ini."

Sementara itu, Presiden Madrid Florentino Perez mengonfirmasi dalam Rapat Umum Tahunan bahwa klub akan mengajukan gugatan mereka sendiri, yang akan menjadikan total klaim terhadap UEFA mencapai €4,5 miliar.