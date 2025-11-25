Getty/GOAL
GILA! Real Madrid Ajukan Gugatan Senilai Rp86 Triliun Ke UEFA Buntut Persoalan Liga Super Eropa
Gugatan €4,5 miliar
Menurut AS, penyelenggara Liga Super Eropa dan Madrid mengajukan gugatan terpisah terhadap UEFA, dengan alasan bahwa tindakan organisasi tersebut menyebabkan kerugian finansial yang substansial terhadap proyek yang kontroversi tersebut. Upaya untuk memblokir kompetisi itu, yang bertujuan untuk menyaingi Liga Champions dengan mempertemukan tim-tim terkuat di Benua Biru, gagal ketika Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEU) memutuskan pada tahun 2023 bahwa UEFA dan FIFA bertindak melawan hukum dengan memblokir pembentukan Liga Super. Kemudian, pada bulan Oktober, Pengadilan Provinsi Madrid menolak banding yang diajukan oleh UEFA, La Liga, dan Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF), yang menguatkan putusan sebelumnya.
Dalam surat terbarunya kepada UEFA, A22 memperingatkan konsekuensi hukum jika mereka menolak untuk mematuhi putusan tersebut dan memberikan persetujuan resmi dalam waktu dua bulan.
"Meskipun kami telah memberikan konsesi substansial, belum ada kesepakatan yang tercapai," demikian bunyi surat tersebut. "Oleh karena itu, dengan ini kami menegaskan kembali permintaan kami agar UEFA memberikan pengakuan resmi atas proposal kami (yang telah diubah untuk mencerminkan negosiasi yang disebutkan di atas) sesegera mungkin dan, dalam hal apa pun, paling lambat delapan minggu sejak tanggal surat ini."
Sementara itu, Presiden Madrid Florentino Perez mengonfirmasi dalam Rapat Umum Tahunan bahwa klub akan mengajukan gugatan mereka sendiri, yang akan menjadikan total klaim terhadap UEFA mencapai €4,5 miliar.
Format baru Liga Super Eropa
Liga Super awalnya diluncurkan dengan 12 klub pendiri sebagai kompetisi tertutup, yang langsung memicu reaksi keras di seluruh Eropa. Menyusul kritik dan negosiasi yang intens dengan UEFA, penyelenggara memperkenalkan beberapa reformasi besar untuk membentuk kembali proyek tersebut menjadi model yang lebih terbuka dan kompetitif. Format yang direvisi mengusulkan perluasan kompetisi menjadi 36 klub, dibagi menjadi dua grup yang masing-masing terdiri dari 18 klub dalam liga bergaya "Juara Super", dengan tim-tim teratas melaju ke babak gugur. Reformasi tata kelola juga diajukan, termasuk dewan baru yang terdiri dari klub-klub peserta, UEFA atau Dewan Sepakbola Eropa serta perwakilan pemain. Yang penting, tiga delegasi pemain akan memiliki hak suara dalam hal-hal penting seperti distribusi pendapatan dan format kompetisi. A22 juga menyarankan pembuatan platform digital terpadu yang disebut 'Unify' untuk menyiarkan konten sepakbola gratis kepada para penggemar di seluruh dunia.
Meskipun ada amandemen ini, UEFA akhirnya menolak proposal tersebut, yang memicu tindakan lebih lanjut dari Madrid dan A22.
Madrid ditinggal sendirian
Proyek Liga Super, yang diluncurkan pada tahun 2021 oleh klub-klub raksasa seperti Madrid, Barcelona,
Arsenal, Manchester United, Liverpool dan Chelsea, langsung runtuh akibat protes besar-besaran dari para penggemar dan tekanan kuat dari otoritas sepakbola. Klub-klub Inggris tersebut mengundurkan diri dalam beberapa hari, meninggalkan Madrid, Barcelona dan Juventus sebagai pendukung proyek yang tersisa. Namun, seiring waktu, sikap Juventus dan Barcelona berubah. Dengan UEFA memperkenalkan format Liga Champions baru yang menjanjikan pendapatan lebih tinggi, daya saing yang lebih baik, dan beberapa penyesuaian struktural, klub Italia tersebut mengundurkan diri pada Juni 2024, tiga tahun sebelum tim-tim lain mengundurkan diri, dan Barcelona menyusul pada Oktober tahun ini. Keluarnya Tim Catalan menjadikan Los Blancos sebagai tim terakhir yang masih secara terbuka mendukung Liga Super.
Madrid berusaha kembali ke jalur kemenangan
UEFA akan berupaya menemukan titik temu dengan A22 dan Madrid sebelum memberikan pengakuan resmi kepada Liga Super yang telah direformasi. Para penggemar berharap akan muncul solusi yang melayani kepentingan sepakbola secara lebih luas. Sementara itu, Madrid akan menjamu Olympiakos di Liga Champions, dengan Los Blancos bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan satu kekalahan dan dua hasil imbang dalam pertandingan terakhir melawan Liverpool, Rayo Vallecano dan Elche.
