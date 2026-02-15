Getty Images Sport
'Gila!' - Pemikiran sebenarnya para pemain Manchester United tentang Harry Maguire terungkap saat bek populer itu mendekati akhir kontraknya
Bintang-bintang Manchester United berharap Maguire tetap bertahan di Old Trafford.
Dilaporkan oleh The Sun, ruang ganti United telah 'menyampaikan dengan jelas' perasaan mereka terhadap Maguire dan ingin melihat bek tengah berpengalaman itu tetap di klub dan menandatangani kontrak baru, memperpanjang masa tinggalnya di Old Trafford hingga setelah 2026.
Rekan setim Maguire di Manchester United dilaporkan 'bersatu dalam pandangan' bahwa pemain tersebut harus tetap di klub, menghargai kontribusinya baik di dalam maupun di luar lapangan, serta perannya dalam membimbing pemain muda di lini belakang.
Pemain berusia 32 tahun ini telah mengalami masa-masa sulit di Old Trafford sejak kepindahannya yang memecahkan rekor senilai £80 juta ($109 juta) dari Leicester City pada 2019, yang hingga kini tetap menjadi biaya transfer tertinggi yang pernah dibayarkan untuk seorang bek. Namun, ia telah menunjukkan kebangkitan dalam beberapa musim terakhir, memimpin dengan contoh di lini belakang dan bahkan mencetak gol kemenangan yang tak terlupakan melawan Lyon di perempat final Liga Europa tahun lalu, serta Liverpool di Anfield pada awal musim ini.
"Itu akan gila" - reaksi tim terkait kontrak Maguire
Seorang sumber mengatakan kepada The Sun mengenai perasaan ruang ganti United terhadap Maguire: “Para pemain berpikir itu akan gila jika dia tidak ditawari kontrak baru.
“Harry telah mengalami banyak pasang surut di United, tetapi dia berhasil melewati semua itu dan kini bermain dengan sangat baik.
“Dia sangat dihormati di ruang ganti dan banyak berbagi pengetahuan kepada pemain muda seperti Ayden Heaven dan Leny Yoro.
“Semua orang menyukainya dan menghormatinya, dan mayoritas pemain ingin klub memberikan kontrak kepadanya.”
Perjalanan Maguire yang penuh gejolak di Old Trafford dan kebangkitan terbaru Carrick
Maguire saat ini dilaporkan menerima gaji sebesar £190.000 per minggu, dan tawaran kontrak baru yang diajukan kepada bintang kelahiran Sheffield ini kemungkinan besar akan disertai dengan pengurangan gaji yang signifikan, mungkin dengan kontrak yang lebih banyak mengandalkan bonus berdasarkan performa.
Setelah tampil gemilang bersama Leicester dan di Piala Dunia 2018 bersama Inggris, Maguire berhasil meraih transfer rekor ke Old Trafford dan awalnya sukses di musim-musim awalnya di klub. Ditunjuk sebagai kapten oleh Ole Gunnar Solskjaer pada 2020, ia kemudian dicopot dari jabatan kapten oleh Erik ten Hag pada 2023 dan hampir meninggalkan klub beberapa kali di tengah kritik dan sorotan media.
Namun, kembalinya Maguire ke performa terbaiknya dan perannya yang terus penting di balik layar telah menjadi contoh kuat bagi anggota skuad yang kurang berpengalaman. Baru-baru ini, Maguire dinobatkan sebagai Man of the Match dalam kemenangan 3-2 United di kandang Arsenal, pemimpin klasemen Premier League, dan membentuk kemitraan kuat dengan Lisandro Martinez di bawah asuhan Michael Carrick setelah pulih dari cedera paha.
Carrick berkomentar tentang penampilan Maguire melawan Manchester City, dalam kembalinya dia ke tim untuk pertama kalinya sejak November: “Saya pikir ini memberikan dasar yang kuat bagi kami dengan Licha [Martinez] dan Harry. Saya merasa ini adalah pertandingan yang membutuhkan pengalaman dan pemahaman tentang apa yang dirasakan. Ini adalah tugas berat bagi H [Maguire] dan dia pantas mendapat pujian. Saya pikir kadang-kadang kita bisa menganggap remeh apa yang dilakukan pemain, tapi dia bermain hari ini dan berhasil melewatinya.
“Saya tidak akan berbohong, ini juga sedikit taruhan yang diperhitungkan tentang seberapa lama dia bisa bermain dan apakah dia bisa melewatinya karena dia hanya berlatih dua atau tiga hari selama delapan atau sembilan minggu, jadi ini benar-benar menunjukkan betapa pentingnya hal ini baginya. Saya pikir dia luar biasa. Antara dia dan Licha, mereka sangat solid di belakang dan memberi kami fondasi untuk dibangun.”
Masa depan Maguire akan menjadi jelas dalam beberapa bulan ke depan.
Di tengah laporan terbaru yang menyebutkan bahwa Maguire semakin mungkin mendapatkan kontrak baru di Old Trafford, masa depannya akan menjadi jelas dalam beberapa bulan ke depan, terutama menjelang akhir musim yang penting bagi klubnya. Jika sang bek dapat memainkan peran kunci dalam membantu timnya lolos ke Liga Champions, argumen untuk menawarkan kontrak baru kepadanya dan rekan-rekannya akan semakin kuat.
