'Gila!' - Pemikiran sebenarnya para pemain Manchester United tentang Harry Maguire terungkap saat bek populer itu mendekati akhir kontraknya

Maguire saat ini dilaporkan menerima gaji sebesar £190.000 per minggu, dan tawaran kontrak baru yang diajukan kepada bintang kelahiran Sheffield ini kemungkinan besar akan disertai dengan pengurangan gaji yang signifikan, mungkin dengan kontrak yang lebih banyak mengandalkan bonus berdasarkan performa.

Setelah tampil gemilang bersama Leicester dan di Piala Dunia 2018 bersama Inggris, Maguire berhasil meraih transfer rekor ke Old Trafford dan awalnya sukses di musim-musim awalnya di klub. Ditunjuk sebagai kapten oleh Ole Gunnar Solskjaer pada 2020, ia kemudian dicopot dari jabatan kapten oleh Erik ten Hag pada 2023 dan hampir meninggalkan klub beberapa kali di tengah kritik dan sorotan media.

Namun, kembalinya Maguire ke performa terbaiknya dan perannya yang terus penting di balik layar telah menjadi contoh kuat bagi anggota skuad yang kurang berpengalaman. Baru-baru ini, Maguire dinobatkan sebagai Man of the Match dalam kemenangan 3-2 United di kandang Arsenal, pemimpin klasemen Premier League, dan membentuk kemitraan kuat dengan Lisandro Martinez di bawah asuhan Michael Carrick setelah pulih dari cedera paha.

Carrick berkomentar tentang penampilan Maguire melawan Manchester City, dalam kembalinya dia ke tim untuk pertama kalinya sejak November: “Saya pikir ini memberikan dasar yang kuat bagi kami dengan Licha [Martinez] dan Harry. Saya merasa ini adalah pertandingan yang membutuhkan pengalaman dan pemahaman tentang apa yang dirasakan. Ini adalah tugas berat bagi H [Maguire] dan dia pantas mendapat pujian. Saya pikir kadang-kadang kita bisa menganggap remeh apa yang dilakukan pemain, tapi dia bermain hari ini dan berhasil melewatinya.

“Saya tidak akan berbohong, ini juga sedikit taruhan yang diperhitungkan tentang seberapa lama dia bisa bermain dan apakah dia bisa melewatinya karena dia hanya berlatih dua atau tiga hari selama delapan atau sembilan minggu, jadi ini benar-benar menunjukkan betapa pentingnya hal ini baginya. Saya pikir dia luar biasa. Antara dia dan Licha, mereka sangat solid di belakang dan memberi kami fondasi untuk dibangun.”