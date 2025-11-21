GILA! Manchester United Digetok £100 Juta Jika Ingin Rekrut Elliot Anderson Dari Nottingham Forest

Setan Merah akan menghadapi persaingan ketat dalam upaya mereka mendapatkan gelandang bertahan tersebut. Klub masa kecil Anderson, Newcastle, dikabarkan tertarik untuk mengontrak kembali pemain tersebut. The Magpies terpaksa menjual pemain berusia 23 tahun itu pada musim panas 2024 dengan biaya £35 juta untuk menghindari pengurangan poin berdasarkan peraturan Profitabilitas dan Keberlanjutan Liga Primer.

Sejak meninggalkan Tyneside, Anderson terus menunjukkan peningkatan performa, mencatatkan 48 penampilan di Liga Primer untuk Forest.

Manajer Newcastle, Eddie Howe, menanggapi rumor tersebut dalam konferensi pers baru-baru ini, mengakui bahwa ia "ingin" Anderson kembali ke St. James Park. Howe berkata: "Saya tidak tahu (apakah kepindahan ini akan terjadi), tetapi jika keputusan ada di tangan saya, saya tentu ingin dia kembali."

"Sangat disayangkan, seorang pemain dari akademi yang telah memberikan begitu banyak - dan klub telah memberikan begitu banyak - tidak dimanfaatkan di sini, sungguh memalukan. Kami tidak punya pilihan selain menjualnya, tetapi itu bukan keputusan yang kami inginkan. Itu tidak mengenakkan bagi saya saat itu dan juga tidak mengenakkan bagi saya hari ini."

Mantan manajer Bournemouth itu mengakui bahwa klub tahu mereka telah menjual Anderson dengan harga jauh di bawah standar. Ia berkata: "Kami tahu begitu itu akan terjadi, atau kemungkinan besar akan terjadi, bahwa kami akan menjualnya secara besar-besaran dengan diskon besar. Pilihannya adalah itu atau pengurangan poin. Kami tidak punya pilihan selain menjualnya."