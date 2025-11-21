Getty Images Sport
GILA! Manchester United Digetok £100 Juta Jika Ingin Rekrut Elliot Anderson Dari Nottingham Forest
- Getty Images Sport
Man United kejar tanda tangaan Anderson untuk musim panas 2027
Anderson telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang muda terbaik di Liga Primer. Performanya bersama Forest telah membuatnya menjadi starter dalam lima dari enam pertandingan terakhir Inggris; dalam beberapa bulan, pemain berusia 23 tahun itu telah berubah dari panggilan kejutan di awal musim, menjadi anggota skuad Thomas Tuchel yang hampir pasti untuk Piala Dunia musim panas mendatang.
Penampilan tersebut telah menarik perhatian United, yang sedang membutuhkan opsi di lini tengah. Meskipun performanya sedang membaik akhir-akhir ini, klub Old Trafford tersebut kemungkinan besar tidak akan memberikan Casemiro kontrak baru atau mengaktifkan opsi satu tahun dalam kontrak pemain Brasil tersebut. Pemain berusia 33 tahun tersebut diperkirakan akan mengejar kesepakatan yang menguntungkan di Arab Saudi setelah kontraknya di Manchester berakhir.
The Times melaporkan bahwa United akan menunggu hingga musim panas untuk mendekati Anderson, karena mereka yakin Forest tidak akan menerima tawaran selama liga masih sedang berlangsung.
Apakah kembali ke Newcastle jadi opsi menarik bagi Anderson?
Setan Merah akan menghadapi persaingan ketat dalam upaya mereka mendapatkan gelandang bertahan tersebut. Klub masa kecil Anderson, Newcastle, dikabarkan tertarik untuk mengontrak kembali pemain tersebut. The Magpies terpaksa menjual pemain berusia 23 tahun itu pada musim panas 2024 dengan biaya £35 juta untuk menghindari pengurangan poin berdasarkan peraturan Profitabilitas dan Keberlanjutan Liga Primer.
Sejak meninggalkan Tyneside, Anderson terus menunjukkan peningkatan performa, mencatatkan 48 penampilan di Liga Primer untuk Forest.
Manajer Newcastle, Eddie Howe, menanggapi rumor tersebut dalam konferensi pers baru-baru ini, mengakui bahwa ia "ingin" Anderson kembali ke St. James Park. Howe berkata: "Saya tidak tahu (apakah kepindahan ini akan terjadi), tetapi jika keputusan ada di tangan saya, saya tentu ingin dia kembali."
"Sangat disayangkan, seorang pemain dari akademi yang telah memberikan begitu banyak - dan klub telah memberikan begitu banyak - tidak dimanfaatkan di sini, sungguh memalukan. Kami tidak punya pilihan selain menjualnya, tetapi itu bukan keputusan yang kami inginkan. Itu tidak mengenakkan bagi saya saat itu dan juga tidak mengenakkan bagi saya hari ini."
Mantan manajer Bournemouth itu mengakui bahwa klub tahu mereka telah menjual Anderson dengan harga jauh di bawah standar. Ia berkata: "Kami tahu begitu itu akan terjadi, atau kemungkinan besar akan terjadi, bahwa kami akan menjualnya secara besar-besaran dengan diskon besar. Pilihannya adalah itu atau pengurangan poin. Kami tidak punya pilihan selain menjualnya."
Liverpool juga panaskan perburuan Anderson
Liverpool juga diyakini sedang memantau gelandang Forest tersebut. The Reds menghabiskan banyak uang di musim panas, tetapi berinvestasi besar-besaran pada lini serang dan memasuki musim ini dengan Alexis Mac Allister dan Ryan Gravenberch sebagai tandem pilihan utama mereka di jantung lini tengah. Namun, tak hanya Anderson, klub Merseyside tersebut juga dikaitkan dengan Adam Wharton dari Crystal Palace.
- AFP
Kekuatan baru untuk lini tengah asuhan Amorim?
Lini tengah jelas menjadi fokus utama Setan Merah ke depannya. Mereka juga telah dikaitkan dengan kepindahan Wharton di musim panas, sementara upaya mereka untuk mendapatkan Carlos Baleba dari Brighton sebelumnya ditolak, karena gagal memenuhi estimasi £100 juta dari The Seagulls. Laporan terbaru menunjukkan bahwa United akan menguji tekad Brighton lagi.
Kepergian Casemiro membuka satu posisi starter. Namun, di tim Ruben Amorim, merekrut gelandang muda lain bisa memberi ruang bagi kapten Bruno Fernandes untuk bermain di posisi yang lebih menyerang. Dengan Kobbie Mainoo yang masih kesulitan mendapatkan menit bermain, upaya Setan Merah untuk merekrut Anderson bisa menjadi awal dari perombakan total mesin lini tengah Amorim ke depannya.
