Gianni Infantino merasa terkejut dan sedih atas tuduhan pelecehan rasial yang ditujukan kepada Vinicius Junior, sementara Presiden FIFA menyampaikan dukungan penuh

Mantan wasit Liga Premier Mark Clattenburg juga mendapat kritikan karena pilihan kata-katanya saat diwawancarai secara langsung di televisi.

Selama jeda pertandingan, Clattenburg mengatakan kepada penonton di Amazon Prime: "Setelah Vinicius Junior mendekati wasit, wasit harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan UEFA dalam situasi seperti ini.

"Masalah dalam situasi ini adalah Vinicius Junior tidak membantu dirinya sendiri. Dia telah membuat situasi ini sulit bagi wasit.

"Dia mencetak gol yang indah dan yang harus dia lakukan hanyalah, ya, merayakannya, tetapi kembali. Dia telah membuat situasi ini sangat, sangat sulit."

Pernyataannya menuai kritik segera dan dia kini telah meminta maaf, dengan menyatakan di saluran media sosialnya: "Tidak ada yang membenarkan rasisme dalam olahraga atau dalam kehidupan. Saya bersyukur memiliki kesempatan untuk menanggapi kejadian semalam, saya salah, saya minta maaf.

"Ini siaran langsung TV, tugas saya adalah merespons di saat itu, dan kata-kata yang saya gunakan tidak tepat dan tidak benar. Saya sudah belajar dari ini dan menghargai rekan-rekan saya yang menangani situasi ini dengan elegan sepanjang waktu."