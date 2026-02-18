Getty Images
Gianni Infantino merasa terkejut dan sedih atas tuduhan pelecehan rasial yang ditujukan kepada Vinicius Junior, sementara Presiden FIFA menyampaikan dukungan penuh
Kemenangan Real Madrid ternoda oleh tuduhan rasisme.
Vinicius mencetak gol tunggal dalam pertandingan di Brasil, membantu Real Madrid meraih kemenangan 1-0 pada leg pertama babak playoff babak gugur melawan Benfica. Namun, pertandingan tersebut diwarnai dengan dugaan pelecehan rasial dari Gianluca Prestianni, dengan Vinicius memberitahu wasit tentang komentar pemain Argentina tersebut, yang mendorong wasit untuk mengaktifkan protokol anti-rasisme.
Pertandingan dilanjutkan setelah jeda sepuluh menit, namun Benfica dan manajer Jose Mourinho telah dikritik atas tanggapan mereka terhadap insiden tersebut.
Benfica mengklaim Prestianni menjadi korban "pencemaran nama baik", sementara Mourinho seolah menyarankan bahwa Vinicius memicu pelecehan tersebut dengan perayaan golnya dan bersikeras bahwa klubnya tidak mungkin bersifat rasis karena Eusebio adalah legenda di sana.
Infantino: Tidak ada tempat untuk rasisme.
Presiden FIFA, Infantino, telah memberikan tanggapannya terkait insiden tersebut, dengan mengatakan pada Rabu: "Saya terkejut dan sedih melihat insiden dugaan rasisme terhadap Vinicius Junior dalam pertandingan Liga Champions UEFA antara SL Benfica dan Real Madrid CF.
"Tidak ada tempat sama sekali untuk rasisme dalam olahraga kami dan dalam masyarakat - kita membutuhkan semua pemangku kepentingan terkait untuk mengambil tindakan dan mempertanggungjawabkan mereka yang bersalah.
"Di FIFA, melalui inisiatif Global Stand Against Racism dan Players’ Voice Panel, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pemain, ofisial, dan suporter dihormati dan dilindungi, serta tindakan yang tepat diambil ketika insiden terjadi.
"Saya mengapresiasi wasit Francois Letexier yang mengaktifkan protokol anti-rasisme dengan menggunakan isyarat tangan untuk menghentikan pertandingan dan menangani situasi tersebut.
"FIFA dan sepak bola menunjukkan solidaritas penuh kepada korban rasisme dan segala bentuk diskriminasi. Saya akan terus menekankan: Tidak untuk rasisme! Tidak untuk segala bentuk diskriminasi!"
Wasit Liga Premier Inggris yang pernah bertugas meminta maaf atas komentarnya yang 'canggung'.
Mantan wasit Liga Premier Mark Clattenburg juga mendapat kritikan karena pilihan kata-katanya saat diwawancarai secara langsung di televisi.
Selama jeda pertandingan, Clattenburg mengatakan kepada penonton di Amazon Prime: "Setelah Vinicius Junior mendekati wasit, wasit harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan UEFA dalam situasi seperti ini.
"Masalah dalam situasi ini adalah Vinicius Junior tidak membantu dirinya sendiri. Dia telah membuat situasi ini sulit bagi wasit.
"Dia mencetak gol yang indah dan yang harus dia lakukan hanyalah, ya, merayakannya, tetapi kembali. Dia telah membuat situasi ini sangat, sangat sulit."
Pernyataannya menuai kritik segera dan dia kini telah meminta maaf, dengan menyatakan di saluran media sosialnya: "Tidak ada yang membenarkan rasisme dalam olahraga atau dalam kehidupan. Saya bersyukur memiliki kesempatan untuk menanggapi kejadian semalam, saya salah, saya minta maaf.
"Ini siaran langsung TV, tugas saya adalah merespons di saat itu, dan kata-kata yang saya gunakan tidak tepat dan tidak benar. Saya sudah belajar dari ini dan menghargai rekan-rekan saya yang menangani situasi ini dengan elegan sepanjang waktu."
Pertandingan leg kedua yang penuh emosi akan digelar minggu depan.
Penyelidikan UEFA saat ini sedang berlangsung, dengan Prestianni berisiko dijatuhi sanksi larangan bermain yang berat jika terbukti bersalah melakukan pelecehan rasial terhadap Vinicius. Gelandang tersebut sendiri membantah menggunakan bahasa diskriminatif terhadap pemain Brasil tersebut, menegaskan: "Saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasial kepada Vinicius Jr., yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah bersikap rasialis terhadap siapa pun."
Masih harus dilihat apakah Prestianni akan bermain di Bernabeu pekan depan untuk leg kedua, dengan Benfica membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak berikutnya. Kylian Mbappe, however, telah menyerukan agar dia dilarang seumur hidup dari Liga Champions.
Dia mengatakan: “Prestianni jelas memanggil Vini Jr. sebagai monyet, hal itu terjadi lima kali. Saya melihatnya. UEFA memiliki kamera terbaik, sekarang kita tunggu. Ini tidak dapat diterima. Dia bukan tipe manusia yang saya kenal. Benfica adalah klub besar, tidak ada masalah dengan mereka, tapi Prestianni tidak boleh bermain di Liga Champions lagi.”
