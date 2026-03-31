Gianni Infantino menegaskan bahwa Iran PASTI akan berlaga di Piala Dunia 2026

Infantino telah berupaya meredam spekulasi mengenai partisipasi Iran di Piala Dunia 2026, dengan tegas menyatakan bahwa tim tersebut akan ikut serta dalam turnamen tersebut. Berbicara pada jeda babak pertama saat pertandingan persahabatan Iran melawan Kosta Rika di Turki, presiden FIFA itu membantah anggapan bahwa perang yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel akan memaksa perubahan rencana.

“Iran akan hadir di Piala Dunia,” kata Infantino. “Itulah mengapa kami berada di sini. Kami sangat senang karena mereka adalah tim yang sangat, sangat kuat, saya sangat bahagia. Saya telah melihat tim tersebut, berbicara dengan para pemain dan pelatih, jadi semuanya baik-baik saja.” Kedatangannya yang tak terduga di pertandingan tersebut menjadi bentuk dukungan publik bagi Tim Melli di tengah tekanan politik yang intens.



