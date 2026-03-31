Gianni Infantino menegaskan bahwa Iran PASTI akan berlaga di Piala Dunia 2026
Infantino memastikan status turnamen
Infantino telah berupaya meredam spekulasi mengenai partisipasi Iran di Piala Dunia 2026, dengan tegas menyatakan bahwa tim tersebut akan ikut serta dalam turnamen tersebut. Berbicara pada jeda babak pertama saat pertandingan persahabatan Iran melawan Kosta Rika di Turki, presiden FIFA itu membantah anggapan bahwa perang yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel akan memaksa perubahan rencana.
“Iran akan hadir di Piala Dunia,” kata Infantino. “Itulah mengapa kami berada di sini. Kami sangat senang karena mereka adalah tim yang sangat, sangat kuat, saya sangat bahagia. Saya telah melihat tim tersebut, berbicara dengan para pemain dan pelatih, jadi semuanya baik-baik saja.” Kedatangannya yang tak terduga di pertandingan tersebut menjadi bentuk dukungan publik bagi Tim Melli di tengah tekanan politik yang intens.
Tidak ada pemindahan stadion untuk Grup G
Federasi Sepak Bola Iran sebelumnya telah mengindikasikan bahwa mereka sedang “bernegosiasi” dengan FIFA untuk memindahkan pertandingan Piala Dunia tim nasional mereka dari Amerika Serikat ke Meksiko. Hal ini muncul menyusul kekhawatiran terkait keselamatan skuad dan kesesuaian bertanding di negara yang saat ini terlibat dalam konflik militer dengan negara mereka sendiri. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan tersebut jika pemindahan itu disetujui.
Namun, Infantino kini telah menghentikan diskusi tersebut, dengan menegaskan bahwa jadwal tetap tidak dapat diubah sesuai dengan undian turnamen awal. Menanggapi kekhawatiran mengenai lokasi secara langsung, ketua FIFA tersebut menekankan bahwa “pertandingan Iran akan dimainkan di tempat yang seharusnya, sesuai dengan undian.” Ini berarti Tim Melli akan melanjutkan rencana perjalanan mereka di Los Angeles dan Seattle.
Sikap FIFA terhadap konflik global
Badan pengurus tersebut sering kali berada di persimpangan antara olahraga dan politik, dan Infantino dengan cepat menegaskan kembali filosofi FIFA terkait ketegangan global.
Dalam rapat Dewan FIFA daring baru-baru ini dari Zurich, ia mencatat bahwa sepak bola seharusnya menjadi kekuatan pemersatu, bukan dipengaruhi oleh tindakan para pemimpin dunia, meskipun ia mengakui keseriusan situasi saat ini.
“FIFA berharap semua tim yang berpartisipasi di Piala Dunia dapat bertanding dengan semangat fair play dan saling menghormati,” kata Infantino. “FIFA tidak dapat menyelesaikan konflik geopolitik, tetapi kami berkomitmen untuk menggunakan kekuatan sepak bola dan Piala Dunia untuk menjalin hubungan dan mempromosikan perdamaian, karena pikiran kami tertuju pada mereka yang menderita akibat perang yang sedang berlangsung.”
Logistik dan jadwal turnamen
Iran termasuk di antara negara-negara AFC pertama yang memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026, menandai lolosnya mereka untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Meskipun memiliki rekam jejak kualifikasi yang gemilang, mereka masih berupaya meraih penampilan perdana bersejarah di babak gugur.
Berdasarkan jadwal saat ini, mereka dijadwalkan akan memulai kampanye Grup G melawan Selandia Baru di Los Angeles pada 15 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Belgia pada 21 Juni, dan pertandingan terakhir fase grup melawan Mesir di Seattle pada 26 Juni.