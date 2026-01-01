Gianluigi Donnarumma Rela Tunda Pernikahan Demi Italia Tampil Di Piala Dunia 2026

Tahun ini merupakan tahun aneh bagi Donnarumma, yang memenangkan hampir segalanya bersama Paris Saint-Germain, namun kemudian hanya untuk disingkirkan di bulan-bulan terakhir kontraknya, sehingga dia bergabung dengan Manchester City.

“Ini adalah musim panas yang intens, mengingat apa yang terjadi di Paris. Mungkin suatu hari nanti mereka akan menjelaskan kepada kami apa yang terjadi, dan mengapa mereka mengevaluasinya seperti itu. Tetapi sekarang kami menikmati waktu di Manchester City,” ujar Raiola.

“Sejak Gigio tiba, segalanya telah membaik dalam hal hasil, dan sekarang mereka kembali menantang Arsenal untuk puncak klasemen. Enam bulan pertama berjalan dengan baik. Dia maupun klub merasa senang.”