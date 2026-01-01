Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Gianluigi Donnarumma Rela Tunda Pernikahan Demi Italia Tampil Di Piala Dunia 2026

Gianluigi Donnarumma fokus membantu Manchester City memenangi sejumlah trofi di musim 2025/266, serta membawa Italia berlaga di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada musim panas.

  • Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Donnarumma berencana melangsungkan pernikahan di musim panas

    Penjaga gawang Manchester City dan Italia Gianluigi Donnarumma menegaskan dirinya rela menunda pernikahan yang sebelumnya dijadwalkan pada musim panas. Namun melihat situasi yang dialami Machester City dan Italia saat ini, keputusan itu harus diambil, karena dia memilih fokus ke klub dan tim nasional. Hal tersebut disampaikan agennya, Enzo Raiola.

  • Italia sedang berjuang lolos ke Piala Dunia melalui play-off

    Italia gagal lolos di dua edisi Piala Dunia terakhir, dan mereka belum mendapat kepastian apakah akan berpartisipasi di turnamen empat tahunan yang kali ini berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Azzurri harus melalui babak play-off, menghadapi Irlandia Utara, serta kemudian Wales atau Bosnia dan Herzegovina pada Maret. Tetapi Donnarumma yakin mereka akan lolos di musim panas, dan sekarang fokusnya hanya pada Italia dan Manchester City.

  • Sang kiper tak ingin Italia gagal lagi ke Piala Dunia

    “Dalam beberapa bulan ke depan, akan ada fase yang sensitif bersama tim nasional, yang sangat dia pedulikan. Musim panas ini dia ingin menikah, tetapi menunda semuanya karena komitmen terhadap tim nasional adalah prioritas utama,” kata Raiola kepada Radio Sportiva.

    “Dia sangat peduli, meminta untuk tetap fokus pada saat ini, dan hanya memikirkan klub dan Italia, juga karena dia sangat ingin pergi ke Piala Dunia.”

  • Donnarumma kini merasa senang setelah dibuang PSG

    Tahun ini merupakan tahun aneh bagi Donnarumma, yang memenangkan hampir segalanya bersama Paris Saint-Germain, namun kemudian hanya untuk disingkirkan di bulan-bulan terakhir kontraknya, sehingga dia bergabung dengan Manchester City.

    “Ini adalah musim panas yang intens, mengingat apa yang terjadi di Paris. Mungkin suatu hari nanti mereka akan menjelaskan kepada kami apa yang terjadi, dan mengapa mereka mengevaluasinya seperti itu. Tetapi sekarang kami menikmati waktu di Manchester City,” ujar Raiola.

    “Sejak Gigio tiba, segalanya telah membaik dalam hal hasil, dan sekarang mereka kembali menantang Arsenal untuk puncak klasemen. Enam bulan pertama berjalan dengan baik. Dia maupun klub merasa senang.”

