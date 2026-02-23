Gianluca Prestianni ditangguhkan sementara oleh UEFA setelah pengaduan rasisme terhadap Vinicius Junior, yang membuat Jose Mourinho kehilangan winger Benfica untuk pertandingan penentuan Liga Champions melawan Real Madrid

Prestianni akan dilarang bertanding melawan pelapornya saat Benfica bertandang ke Madrid pada Rabu, berusaha membalikkan defisit agregat 1-0. Sky News melaporkan bahwa ia bisa "menghadapi larangan minimal 10 pertandingan" setelah penyelidikan selesai.

Vinicius mengatakan dalam pernyataan yang disampaikan segera setelah pertandingan melawan Benfica: "Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut. Mereka perlu memasukkan kaus mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Namun, mereka dilindungi oleh orang lain yang, secara teori, memiliki kewajiban untuk menghukum mereka. Apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru dalam hidup saya atau tim saya. Saya mendapat kartu kuning karena merayakan gol. Saya masih tidak mengerti mengapa. Di sisi lain, itu hanyalah protokol yang dieksekusi dengan buruk dan tidak memiliki tujuan. Saya tidak suka berada dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar dan ketika headline seharusnya tentang Real Madrid, tapi ini diperlukan."

Prestianni mengatakan dalam pernyataan sendiri, sambil mempertahankan ketidakbersalahannya: "Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada Vini Jr, yang sayangnya salah mengartikan apa yang dia dengar. Saya tidak pernah rasialis terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid."