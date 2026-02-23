Getty/GOAL
Gianluca Prestianni ditangguhkan sementara oleh UEFA setelah pengaduan rasisme terhadap Vinicius Junior, yang membuat Jose Mourinho kehilangan winger Benfica untuk pertandingan penentuan Liga Champions melawan Real Madrid
Apa yang terjadi dalam pertandingan Liga Champions di Estadio da Luz?
Prestianni terlibat dalam perdebatan sengit dengan Vinicius setelah melihat pemain internasional Brasil itu membuka skor pada leg pertama pertandingan Eropa yang sengit di Estadio da Luz.
Pemain berusia 20 tahun asal Amerika Selatan itu menutup mulutnya dengan kausnya saat berinteraksi dengan rival dari benua Eropa. Vinicius, yang menunggu pertandingan dilanjutkan setelah memecahkan kebuntuan, berlari menuju wasit untuk mengajukan protesnya.
Pertandingan dihentikan selama 10 menit, sesuai dengan protokol UEFA, dengan penyelidikan mengenai insiden tersebut kemudian dibuka oleh badan pengatur sepak bola Eropa dan pemerintah Portugal.
Prestianni sementara dilarang oleh UEFA
Pernyataan resmi dari UEFA mengenai langkah awal yang diambil berbunyi: “Setelah penunjukan Inspektur Etika dan Disiplin UEFA (EDI) untuk menyelidiki tuduhan perilaku diskriminatif selama pertandingan babak playoff Liga Champions UEFA 2025/2026 antara SL Benfica dan Real Madrid CF pada 17 Februari 2026, dan atas permintaan EDI dengan laporan sementara, Badan Pengawasan, Etika dan Disiplin UEFA (CEDB) hari ini memutuskan untuk menangguhkan sementara Mr. Gianluca Prestianni dari satu (1) pertandingan kompetisi klub UEFA berikutnya yang seharusnya ia ikuti, atas pelanggaran awal Pasal 14 Peraturan Disiplin UEFA (DR) terkait perilaku diskriminatif.
“Keputusan ini tidak menghalangi putusan apa pun yang mungkin diambil oleh badan disiplin UEFA setelah penyelesaian penyelidikan yang sedang berlangsung dan penyampaiannya kepada badan disiplin UEFA. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini akan diumumkan pada waktunya.”
Benfica akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Benfica telah merespons dengan cepat melalui pernyataanresmi mereka sendiri yang menegaskan bahwa mereka akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, yang berbunyi: "Sport Lisboa e Benfica telah diberitahu tentang keputusan UEFA untuk menjatuhkan sanksi larangan bermain sementara satu pertandingan kepada pemainnya, Gianluca Prestianni, sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait insiden yang terjadi selama pertandingan melawan Real Madrid. Klub menyesalkan kehilangan pemain tersebut sementara proses penyelidikan masih berlangsung dan akan mengajukan banding terhadap keputusan UEFA ini, meskipun tenggat waktu yang dimaksud kemungkinan besar tidak akan memiliki dampak praktis pada leg kedua babak playoff Liga Champions. Sport Lisboa e Benfica juga menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan dalam memerangi segala bentuk rasisme atau diskriminasi, nilai-nilai
yang menjadi bagian dari identitas historisnya dan tercermin dalam tindakan sehari-hari, komunitas globalnya, pekerjaan Yayasan Benfica, serta tokoh-tokoh penting dalam sejarah klub, seperti Eusébio."
Prestianni berisiko menghadapi larangan yang cukup lama.
Prestianni akan dilarang bertanding melawan pelapornya saat Benfica bertandang ke Madrid pada Rabu, berusaha membalikkan defisit agregat 1-0. Sky News melaporkan bahwa ia bisa "menghadapi larangan minimal 10 pertandingan" setelah penyelidikan selesai.
Vinicius mengatakan dalam pernyataan yang disampaikan segera setelah pertandingan melawan Benfica: "Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut. Mereka perlu memasukkan kaus mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Namun, mereka dilindungi oleh orang lain yang, secara teori, memiliki kewajiban untuk menghukum mereka. Apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru dalam hidup saya atau tim saya. Saya mendapat kartu kuning karena merayakan gol. Saya masih tidak mengerti mengapa. Di sisi lain, itu hanyalah protokol yang dieksekusi dengan buruk dan tidak memiliki tujuan. Saya tidak suka berada dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar dan ketika headline seharusnya tentang Real Madrid, tapi ini diperlukan."
Prestianni mengatakan dalam pernyataan sendiri, sambil mempertahankan ketidakbersalahannya: "Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada Vini Jr, yang sayangnya salah mengartikan apa yang dia dengar. Saya tidak pernah rasialis terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Real Madrid telah membantu UEFA dalam penyelidikan mereka, sementara Prestianni juga menjadi bagian dari proses tersebut. Menurut ESPN, pemain Argentina itu mengaku kepada penyelidik bahwa dia menggunakan bahasa homofobik terhadap Vinicius, bukan kata-kata rasialis.
Ia kini menunggu sanksi lebih lanjut, sementara Benfica dan pelatih kepala mereka, Jose Mourinho - yang akan menjalani hukuman larangan bertanding di Bernabeu pada pertengahan pekan - membela pemain mereka.
