George Best: Lebih Baik Dari Pele & Diego Maradona, Tapi Hancur Karena Alkohol Di Usia 27 Tahun

Pemain ini telah menjadi lebih dari sekadar pesepakbola. Prestasi olahraganya, gaya hidupnya yang memberontak, kejenakaannya, rambut panjangnya, dan kalimat-kalimatnya yang berkesan menciptakan aura yang unik. Ia menjadi salah satu superstar global pertama sepakbola, "The Fifth Beatle", sebuah sensasi. Di era 1960-an yang masih konservatif, ia mewujudkan, layaknya bintang rock, sebuah era baru. Dan sang pemain mengembangkan citra ini.

"Jika saya harus memilih antara mencetak gol 40 meter di Anfield atau tidur dengan Miss World, itu akan menjadi pilihan yang sulit," ujar George kala itu. "Untungnya, saya berhasil melakukan keduanya." Atau lagi: "Saya menghabiskan sebagian besar uang saya untuk minuman keras, wanita, dan mobil sport. Sisanya saya sia-siakan."

Segemilang apa pun kebangkitannya, begitu pula kejatuhannya. Kemenangan Piala Eropa adalah gelar besar terakhirnya. Setelah itu, prioritasnya perlahan bergeser dari olahraga ke kehidupan malam. Satu bir lagi di sini, satu Miss World lagi di sana. Dia tersesat, dan itu berlangsung begitu cepat sampai-sampai sepakbolanya terpinggirkan. Sayang sekali, karena pemain Irlandia Utara itu pemain yang brilian. "Yang terbaik yang pernah saya lihat," kata Pele. Pujian ini adalah "kehormatan terbesar dalam hidup saya," jawabnya.