Setelah Stephan El Shaarawy, Genoa asuhan Daniele De Rossi kembali merekrut pemain dari daftar bebas transfer. Kedatangan Kingsley Ehizibue ke klub rossoblù sudah rampung, bek kelahiran 1995. Serbuan dalam beberapa jam terakhir menjadi faktor penentu. Pemain sayap itu akan mendarat di Italia dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani tes medis rutin. Bagi pemain Belanda berdarah Nigeria itu, petualangan baru di Serie A menantinya setelah menghabiskan empat tahun di Udinese, dari 2022 hingga 2026, dengan catatan 116 penampilan dan 4 gol.
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Genoa, satu lagi pemain bebas transfer: Ehizibue direkrut
Seperti dilaporkan Gianluca Di Marzio, lewat gerak cepat yang sukses manajemen Genoa berhasil mencapai kesepakatan dengan pemain Belanda itu, yang dijadwalkan tiba di Italia pada sore hari. Genoa, perlu diingat, sebelumnya juga sudah mendapatkan Woyo Coulibaly sebagai pengganti Norton-Cuffy. Namun, setelah tiba di kota, negosiasi dengan Leicester batal pada jam-jam terakhir bursa transfer.
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