Genoa, satu lagi pemain bebas transfer: Ehizibue direkrut

Setelah Stephan El Shaarawy, Genoa asuhan Daniele De Rossi kembali merekrut pemain dari daftar bebas transfer. Kedatangan Kingsley Ehizibue ke klub rossoblù sudah rampung, bek kelahiran 1995. Serbuan dalam beberapa jam terakhir menjadi faktor penentu. Pemain sayap itu akan mendarat di Italia dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani tes medis rutin. Bagi pemain Belanda berdarah Nigeria itu, petualangan baru di Serie A menantinya setelah menghabiskan empat tahun di Udinese, dari 2022 hingga 2026, dengan catatan 116 penampilan dan 4 gol.