Lahir pada 6 Februari 1997, Sow mencatatkan 56 penampilan bersama tim nasional Swiss, telah menjalani tes medis di CDS – La Tua Casa della Salute dan menandatangani kontrak multiyear.





Sow telah ambil bagian dalam dua edisi Piala Dunia, termasuk yang terakhir di Amerika, dan satu edisi Euro. Ia memenangkan Liga Europa 2021/22 bersama Eintracht Frankfurt dan dua kali, bersama Young Boys, pada 2017/18 dan 2018/19, ia menjuarai Super League, kompetisi liga Swiss. Dalam karier klubnya, ia juga pernah membela Borussia M’gladbach dan, termasuk kiprahnya di kompetisi nasional level junior tertinggi, serta penampilannya di Liga Champions dan Liga Europa, ia telah mengoleksi 421 pertandingan, 30 gol, dan 39 assist. Di La Liga bersama Sevilla FC dari 2023 hingga hari ini, Sow telah mencatatkan 87 penampilan dan 8 gol.



