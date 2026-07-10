Genoa, pengumuman resmi Havel: inilah sosoknya

Sebagaimana tercantum dalam siaran pers resmi klub Rossoblù, "Genoa CFC mengumumkan bahwa mereka telah meresmikan kesepakatan dengan TSV Hartberg terkait akuisisi – secara permanen – hak-hak olahraga penyerang Elias Havel. Lahir di Wina pada 16 April 2003, Elias telah melakukan debutnya bersama Tim Nasional Austria, dan menonjol sebagai salah satu pemain muda berbakat di liga tempatnya bermain. Dalam kariernya, Havel telah mencetak 18 gol dan 5 assist dalam 65 pertandingan di Bundesliga Austria, serta 13 gol dan 11 assist dalam 61 pertandingan di 2. Liga (divisi kedua). Pemain tersebut telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub, di tengah lukisan dinding Villa Rostan, setelah menjalani pemeriksaan di klinik CDS – La Tua Casa della Salute, mitra medis resmi untuk tahun kelima berturut-turut.