Genoa mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan kesepakatan dengan Thun untuk mengakuisisi hak kepemilikan secara permanen atas gelandang Franz-Ethan Meichtry yang lahir pada 8 Juli 2005 dan merupakan bagian dari skuad Tim Nasional U-21 Swiss (7 penampilan, 1 gol). Meichtry dibeli dengan harga 3,5 juta.
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Genoa, Meichtry resmi bergabung dari Thun
Meichtry menonjol sebagai salah satu pemain yang paling mengejutkan, dengan mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 35 penampilan, di tim yang menjuarai Swiss Super League 2025/26 dan meraih posisi pertama.