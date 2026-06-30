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Atalanta BC v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Genoa, Meichtry resmi bergabung dari Thun

Genoa
Transfers

Pemain baru untuk tim Rossoblù

Genoa mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan kesepakatan dengan Thun untuk mengakuisisi hak kepemilikan secara permanen atas gelandang Franz-Ethan Meichtry yang lahir pada 8 Juli 2005 dan merupakan bagian dari skuad Tim Nasional U-21 Swiss (7 penampilan, 1 gol). Meichtry dibeli dengan harga 3,5 juta.

  • Meichtry menonjol sebagai salah satu pemain yang paling mengejutkan, dengan mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 35 penampilan, di tim yang menjuarai Swiss Super League 2025/26 dan meraih posisi pertama.

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