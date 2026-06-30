Genoa, Meichtry resmi bergabung dari Thun

Genoa mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan kesepakatan dengan Thun untuk mengakuisisi hak kepemilikan secara permanen atas gelandang Franz-Ethan Meichtry yang lahir pada 8 Juli 2005 dan merupakan bagian dari skuad Tim Nasional U-21 Swiss (7 penampilan, 1 gol). Meichtry dibeli dengan harga 3,5 juta.