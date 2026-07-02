Genoa, kedatangan Samuel Wiafe (lahir tahun 2008) telah resmi: dua pemain muda pindah ke Modena

Berikut adalah siaran pers resmi yang dirilis oleh Genoa: “Genoa CFC mengumumkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Modena FC terkait pembelian permanen gelandang Samuel Wiafe, yang lahir pada 22 Juni 2008 dan termasuk salah satu pemain muda paling menjanjikan yang muncul dari kompetisi Serie BKT musim 2025/2026. Samuel diperkirakan akan tiba di kota ini setelah menyelesaikan tugasnya bersama Tim Nasional U-19 di Kejuaraan Eropa di Wales. Memiliki kewarganegaraan ganda, Italia dan Ghana, dengan catatan 1 gol dan 9 penampilan bersama ‘Canarini’ di Serie B, Wiafe telah menandatangani kontrak berjangka panjang. Klub juga mengumumkan bahwa transfer kiper Leonardo Consiglio (Genova, 6 Agustus 2006) ke Modena FC telah diselesaikan secara permanen dengan hak pembelian kembali, serta pelepasan hak kepemilikan secara permanen atas pemain sayap Martino Odero (Albissola Marina, 2 Juni 2007). Kedua pemain yang tumbuh di akademi muda kami ini menemukan lingkungan yang tepat di Modena untuk pengembangan karier sepak bola mereka.”